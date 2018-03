12 mayores de 65 podrán viajar a Galicia este año desde Cuba

Los españoles de Cuba de origen gallego ya pueden llenar el formulario electrónico que les permitirá viajar a Galicia este año en el marco del programa “Reencontros na casa”. En total 190 iberoamericanos podrán beneficiarse de este programa dirigido a los emigrantes gallegos o hijos de gallegos, con nacionalidad española, que lleven residiendo en América al menos los diez últimos años, que tengan 65 años y que no hayan participado en los últimos cinco años naturales en programas de viajes de la Secretaría Xeral de Emigración.

Prazas convocadas e datas de realización .

1. Prazas convocadas.

A asignación do número de prazas, realizada en función do número de persoas galegas residentes en cada país e das necesidades e demandas constatadas nas últimas convocatorias deste programa, queda fixada para o ano 2018 do seguinte xeito: