CASO 1: Aún no me he inscrito en el Consulado

Opción A: si voy a viajar a casa en esas fechas, planear de forma que pueda votar en urna el 2D en mi colegio electoral.

Opción B: inscripción ERTA, teniendo en cuenta desplazamientos al Consulado ya que el ruego de voto es presencial, del 10 de octubre al 3 de noviembre. El voto es por correo (no en urna), si vives en otro continente puede que lleguen tarde las papeletas o tu voto.

Opción C: inscripción CERA, si quieres hacerte residente permanente o si llevas más de un año residiendo en el extranjero (en este último caso porque podrían negarte la inscripción ERTA en el Consulado). IMPORTANTE: esta inscripción sólo puedes hacerla durante la semana en que se reabre el censo para reclamaciones (del 15 al 22 de octubre).

CASO 2: Ya me he inscrito como — Residente (CERA)

El censo es el vigente a 1 de agosto, si te inscribiste después ¡RECLAMA!

Opción A: voto desde el extranjero.

1) Revisa tu inscripción en el censo en el consulado del 15 al 22 de octubre, o con certificado electrónico a través de esta web *(Link aun no disponible), y si hay un error, reclama.

2) Ruega el voto entre el 10 de octubre y el 3 de noviembre.

Por fax o correo ordinario a la Delegación Provincial del Censo que os corresponda. Os dejamos el documento a enviar con las instrucciones para inscritos en el CERA.

Por internet. Tenéis dos opciones:

Con certificado electrónico *(Link aun no disponible), mediante un certificado electrónico reconocido asociado a tu Documento Nacional de Identidad (DNI)

Con la clave de tramitación telemática (CTT), *(Link aun no disponible) que te remitirán por correo postal al domicilio donde estás inscrito. Deberás introducir la clave CTT, seguir las instrucciones que se te presenten y adjuntar el fichero de la imagen de UNO de estos documentos: DNI, pasaporte, certificado de nacionalidad española o certificado de inscripción consular.

Una vez enviada la documentación, puedes comprobar que tu inscripción ha sido aceptada y tramitada de dos formas. (Da un par de días de margen entre tu envío y la comprobación):

Comprobándolo por internet *(Link aun no disponible)

En caso de que no aparezca la solicitud como “aceptada”, puedes ponerte en contacto por teléfono con tu delegación provincial del censo y consultar si ha habido algún problema, ya que aún estarías a tiempo de volver a enviarles la documentación. Aquí el listado de teléfonos.

3) Envía el voto por correo a tu consulado hasta el 27 de noviembre, o vota en urna en el consulado entre el 28 y el 30 de noviembre, ambos incluidos (comprueba los horarios de tu consulado, ya que variarán entre un sitio y otro).

Opción B: voto por correo desde España, tiene que solicitarse en persona en cualquier oficina de correos y como mínimo 10 días antes de las elecciones. Los plazos son: hasta el día 22 de noviembre para solicitar el voto en la oficina de correos, hasta el 27 de noviembre para enviar el voto por correo a tu Junta Electoral Provincial correspondiente.

IMPORTANTE: si ya estás inscrito como CERA no puedes votar en urna en tu ciudad el 2D aunque estés allí ese día porque ya no figuras en las listas (no estás empadronado allí)

— No Residente (ERTA)

ATENCIÓN MUY IMPORTANTE: si te inscribiste como ERTA hace más de un año, (por ejemplo con motivo de las elecciones generales de junio de 2016) tu inscripción ERTA ha caducado. Acude al consulado entre el 15 y el 22 de octubre, puede que se te pida la inscripción como residente permanente para poder votar, y ese trámite sólo es posible en esa semana.

Opción A: voto en urna en España. Si vas a viajar a casa por vacaciones, puedes planear las fechas de forma que puedas VOTAR EN URNA el 2D en tu colegio electoral. Para ello NO DEBES rogar el voto en el consulado, si lo haces no podrás votar en España.

Opción B: voto desde el extranjero.

1) Ruega el voto en el consulado entre el 10 de octubre y el 3 de noviembre. El impreso te lo facilitarán allí, o lo puedes descargar aquí.

Una vez enviada la documentación, puedes comprobar que tu inscripción ha sido aceptada y tramitada de dos formas. (Da un par de días de margen entre tu envío y la comprobación):

Comprobándolo por internet *(Link aun no disponible)

En caso de que no aparezca la solicitud como “aceptada”, puedes ponerte en contacto por teléfono con tu delegación provincial del censo y consultar si ha habido algún problema, ya que aún estarías a tiempo de volver a enviarles la documentación.Aquí el listado de teléfonos.

2) Vota por correo. La fecha límite para enviar tu voto es el 28 de noviembre.

Comienzo del ENVÍO DE PAPELETAS desde España (afecta tanto a CERA como a ERTA)

Si NO hay impugnación: 12 de noviembre.

Si hay impugnación: 20 de noviembre.

¡Si hay impugnación las papeletas tienen sólo 7 días para llegar!