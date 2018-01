Siena, 10 gennaio 2018.

Il 16 gennaio il Santa Maria della Scala ospiterà #empty (vuoto), evento che vede protagonisti un team di instagramers professionisti di livello internazionale e nazionale che scatteranno immagini alla mostra di Ambrogio Lorenzetti e nelle storiche sale dell’antico Spedale.

Il progetto, accolto con entusiasmo da Daniele Pitteri, Direttore del Santa Maria della Scala, è nato da un’idea dell’instagramer statunitense Dave Krugman che nel 2013 riesce a farsi dare il permesso dal Metropolitan Museum di New York di accedervi dopo l’orario di chiusura. I risultati furono sorprendenti, Krugman insieme ad altri igers, ebbe la possibilità di fotografare le opere d’arte immerse in ambienti completamente vuoti e a condividerle in rete: nacque così #emptyMet. Grazie al successo, il progetto raggiunge altri instagramers di fama mondiale ed è ospitato dalle più importanti istituzioni culturali del pianeta (Royal Opera House, Louvre, la Tate di Londra, il Grande Museo del Duomo di Firenze e molti altri).

L’evento oltre a cogliere il fascino e l’emozione dei musei durante l’orario di chiusura al pubblico, facendoli diventare una nuova opera d’arte porta con se altri fattori che ne hanno decretato il successo: la libertà creativa, stimolata dal poter vivere il Museo svuotato dai visitatori; promuovere il museo e le sue attività culturali; offrire una diversa accessibilità al patrimonio culturale da parte delle nuove generazioni attraverso i social network.

Il progetto #emptySMS che interessa il Santa Maria della Scala e la mostra di Ambrogio Lorenzetti è stato strutturato in tre fasi:

Un contest fotografico, dal 15 al 31 dicembre 2017, che ha coinvolto la community nazionale degli instagramers legati all’Associazione Nazionale Igersitalia, nell’interpretare, in chiave artistica e creativa, il soggetto scala, con chiaro riferimento al simbolo dell’Antico Spedale senese. I vincitori del concorso sono stati premiati con la partecipazione alla fase due della campagna.

L’evento #emptySMS e tour della città di Siena, dal 15 al 16 gennaio 2018, con il coinvolgimento di cinque instagramers stranieri professionisti, assieme ai tre vincitori del contest fotografico, prevede, il primo giorno, attività fotografiche nel centro storico di Siena e condivisione sui loro social media; il secondo giorno, attività fotografiche all’interno del Santa Maria della Scala con la partecipazione al progetto fotografico degli studenti di Siena Jazz.

La terza fase, infine, riguarda una mostra sul sito http://www.santamariadellascala.com/ con le fotografie vincitrici del contest.

L’evento #emptySMS è organizzato dal Santa Maria della Scala in collaborazione con Around Siena.

Il pubblico potrà seguire l’hashtag #emptySMS nei giorni dell’evento e visualizzare i contenuti prodotti in tempo reale sui vari social network coinvolti.

I protagonisti del progetto #empty sono un gruppo di instagramers professionisti di livello internazionale e nazionale, tra i nomi dei presenti emerge quello di Ekaterina Mishchenkova alias @katia_mi nota artista russa sulla scena di Instagram fine dall’inizio dell’esistenza del social network, Tiziana Vergari alias @tizzia vincitrice del prestigioso premio internazionale Shorty Awards come miglior fotografia Instagram 2016, Cris Jiménez alias @crisss manager della community Instagramers spagnola e Laëtitia Chaillou alias @parisianinrome famosa blogger francese ormai stabilita in Italia che racconta con le sue fotografie quanto c’è di più bello nel nostro paese. Tra gli italiani presenti spiccano il designer Michele Grimaz (@mighele_), la blogger Laura Masi (@ruberry) e il disegnatore creativo Pietro Cataudella (@citylivesketch).

Partecipano anche Eliana Belloni alias @elianalbelloni, Maria Grazia Paparelli alias @marygrace83p e Patrizia Causero alias @thyay, vincitrici del challenge fotografico promosso dall’Associazione Igersitalia, la community ufficiale degli Instagramers italiani, lanciato in occasione della mostra di Ambrogio Lorenzetti che prevede sul sito di Santa Maria della Scala una mostra virtuale delle foto realizzate da tutti i partecipanti.

A chiudere la squadra i tre curatori dell’evento: Antonio Cinotti (@antoncino), Antonio Ficai (@c4antonio) e Gianpiero Riva (@giariv), membri fondatori e parte attiva della community nazionale degli Instagramers.

Ufficio Stampa – Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze.

Pubblicato da Félix José Hernández.