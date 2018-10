Amnistía Internacional recordó en las redes sociales que este 25 de octubre cumple cincuenta años el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien está cumpliendo tres años de privación de libertad “pura y simplemente por decir lo que piensa”.

Los grupos de Amnistía del Reino Unido recordaron en Twitter, con fotos y carteles alusivos al preso político cubano, que están haciendo campaña para su liberación inmediata e incondicional.

All best wishes from Dundee to #Cuba prisoner of consciousness Dr Cardet on your 50th birthday – we are fighting for your freedom @oswaldopaya #EduardoCardet #MCL @AIUK_NAMCAR @sue4cuba @AICaribbean @AmnestyUK @AmnestyScotland pic.twitter.com/mleGdqaiJy

