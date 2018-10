Los andaluces en Cuba son una comunidad poco representativa si se le compara a la gallega, mucho más numerosa. Las siete provincias de Andalucía suman en la isla un total de 3.178 electores. Repartidos como sigue según los datos del último censo electoral (CERA) cerrado el 1° de septiembre 2018:

Huelva: 186

Sevilla: 386

Jaén: 59

Granada: no tiene

Almería: 1069

Málaga: 1116

Cádiz: 362

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció el 8 de octubre la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 2 de diciembre, casi cuatro meses antes de que finalice la actual legislatura. Será la tercera vez en la historia que los andaluces acudan a las urnas antes de lo previsto, la segunda por instrucción de Susana Díaz, que el mismo día 8, apurando los plazos, se reunió con su Consejo de Gobierno en una sesión extraordinaria en la que firmó el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones. Ya en el 2015, la socialista puso fin al gobierno de coalición con IU con un año de antelación.

El anuncio del adelanto electoral se produce un mes después de que Ciudadanos diera por roto el pacto de investidura con el PSOE andaluz. Precisamente, Susana Díaz explicó que con la llamada a las urnas quiere dar estabilidad a la Comunidad, evitar una precampaña de entre 5 ó 6 meses hasta marzo de 2019 y lograr una campaña electoral y unas elecciones centradas en Andalucía, sin interferencia con las previstas para mayo en municipios, otras comunidades y para el Parlamento Europeo y alejadas de la política nacional o el conflicto en Cataluña.

Por su parte, Ciudadanos había justificado el divorcio apuntando a los “incumplimientos” de los socialistas en relación con los puntos relativos a regeneración democrática, donde se incluye la eliminación de los aforamientos en la Comunidad y la reforma de la Ley Electoral.

El próximo 2 de diciembre están llamados a las urnas los ciudadanos andaluces, incluidos los residentes en el extranjero. Según la Ley Electoral vigente, quienes viven fuera de España tienen que pedir el voto para poder participar y el censo que se toma como referencia es el del primer día del segundo mes anterior a la convocatoria: en este caso, el cerrado a 1 de agosto. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de esa fecha incluye a 241.536 andaluces en el extranjero, a los que habrá que sumar aquellos que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de los comicios y las correcciones y revisiones del CERA. Por tanto, la cifra de ciudadanos en el exterior con derecho a voto podría rondar los 245.000.

Plazos de solicitud y voto

Y como dice la Ley, una vez realizada la convocatoria (el 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad) los electores “deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria (artículo 75 Loreg)”, con lo cual los andaluces residentes en el extranjero tienen que solicitar su participación para votar hasta el 3 de noviembre.

Una vez recibidas las solicitudes, la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación. “Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiese sido impugnada la proclamación de candidatos, y en las restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo”, según la Loreg. Por tanto, el envío de la documentación a los andaluces en el exterior que hagan su solicitud debería comenzar no más tarde del 12 de noviembre en circunscripciones sin impugnaciones y no más tarde del 20 de noviembre en circunscripciones con impugnaciones.

Los electores podrán enviar el voto por correo certificado al Consulado hasta el 27 de noviembre (quinto día anterior al de la elección) o depositarlo en urna en el Consulado entre el 28 y el 30 de noviembre (entre el cuarto y el segundo día anterior al de la elección).