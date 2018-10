Adjuntamos los enlaces para que puedan descargar el impreso oficial o hacer él trámite por internet desde Cuba o Miami.

Solicitud del voto

La legislación electoral establece que los electores “deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria (artículo 75 Loreg)”, con lo cual los andaluces residentes en el extranjero tienen de plazo hasta el próximo 3 de noviembre para solicitar su voto (lo que se conoce como rogar el voto). La Oficina del Censo Electoral ha enviado a todos los electores residentes en el extranjero con derecho de voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía el impreso oficial de solicitud de voto, que incluye una clave que posibilita su formulación por internet. Pincha aquí para realizar el trámite por internet.

Además de tramitarlas a través de internet, las solicitudes de voto pueden ser enviadas a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente por fax o correo postal. Para hacer uso de internet es necesario acceder a la sede electrónica del INE, (solicitud de voto de los electores del CERA) e identificarse con un certificado electrónico asociado al DNI del elector y reconocido por la Sede electrónica del INE o con la clave enviada en el impreso oficial. El impreso oficial para solicitar la documentación se puede descargar aquí.

En todos los casos, excepto la solicitud por internet con certificado electrónico, al impreso de solicitud se acompañará uno de los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI español

Fotocopia del pasaporte expedido por las autoridades españolas

Certificado de nacionalidad (de expedición gratuita por el Consulado o Embajada en la que esté inscrito)

Certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular (de expedición gratuita por el Consulado o Embajada en la que esté inscrito).

En el siguiente enlace puede acceder a las direcciones de las delegaciones provinciales de la OCE.

Envío de documentación y voto

Una vez recibidas las solicitudes, la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación. “Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiese sido impugnada la proclamación de candidatos, y en las restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo”, según la Loreg. Por tanto, el envío de la documentación a los andaluces en el exterior que hagan su solicitud debería realizarse no más tarde del 12 de noviembre en circunscripciones sin impugnaciones y no más tarde del 20 de noviembre en circunscripciones con impugnaciones.

Los electores podrán enviar el voto por correo certificado al Consulado hasta el 27 de noviembre (quinto día anterior al de la elección) o depositarlo en urna en el Consulado entre el 28 y el 30 de noviembre (entre el cuarto y el segundo día anterior al de la elección). Los electores temporalmente en el extranjero tienen hasta el 28 de noviembre para enviar el voto por correo certificado directamente a la mesa electoral.

Es importante recordar que los andaluces residentes en el extranjero no deben enviar el voto directamente a la Junta Electoral ya que serán considerados votos nulos los que no hayan sido recibidos a través de los correspondientes consulados.

Andaluces en el exterior temporalmente en España

En cuanto a los andaluces residentes ausentes que viven en el extranjero, que se encuentren temporalmente en España, pueden solicitar el voto en cualquier oficina de Correos del 9 de octubre al 22 de noviembre. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará del 12 al 25 de noviembre la documentación necesaria para que puedan votar. Recibida la documentación, estos electores deben enviar su voto a la mesa electoral, por correo certificado, no más tarde del 28 de noviembre.