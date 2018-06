El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó hoy en el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que arrancó ayer en Madrid, la importancia que el retorno tiene para España a la hora de superar el complejo reto demográfico al que se enfrenta. La oportunidad que representan los dos millones y medio de españoles y españolas que residen fuera de nuestras fronteras en estos momentos, de quienes más de un millón tienen menos de 45 años, precisa de políticas orientadas a facilitar su regreso a través de medidas que, como la Estrategia Retorna 2020, aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno gallego, aborden la cuestión desde todos los ejes. La educación, el acceso al mercado laboral y al emprendimiento, las oportunidades profesionales, las necesidades básicas para hacer frente a los primeros gastos derivados de la vuelta, el acceso a la vivienda y la recuperación del talento investigador son las áreas que pretende satisfacer el documento diseñado por la Xunta de Galicia y articulado a través de más de medio centenar de medidas.

“La práctica totalidad de estas iniciativas son fácilmente exportables a otros ámbitos de la geografía española, pero para lograr sus objetivos (el retorno de más de 20.000 gallegos, de los que 12.000 se pretende que sean menores de 45 años hasta el 2020, en el caso de la comunidad gallega) es imprescindible a colaboración de la Administración estatal, con la que ya se mantuvieron varias reuniones de cara a una necesaria cooperación”, señaló Miranda. “La labor de información y asesoramiento a las cada vez más numerosas parejas mixtas, formadas por un gallego o descendiente de gallego retornado y un extranjero sin nacionalidad española es uno de los puntos clave a la hora de planificar el regreso de los españoles del exterior a su tierra de origen”, añadió el responsable gallego.

Revisiones necesarias

La revisión del sistema electoral para las ciudadanas y los ciudadanos españoles en el exterior centró el segundo eje en torno a lo que giró la intervención de Antonio Rodríguez Miranda, quien insistió en la necesidad de eliminar el voto rogado para los electores y electoras residentes en el extranjero en los procesos electorales en el Estado español, en los que tienen derecho a participar. “La postura de Galicia está clara, la ha manifestado explícitamente el propio presidente de la Xunta dentro y fuera de la comunidad de manera reiterada, y es el mandato manifestado por el Parlamento de Galicia y que traslado a los representantes de los españoles en el exterior”, afirmó el representante autonómico.

El secretario xeral da Emigración puso el foco, asimismo, en la necesidad de revisar la normativa para modificar aquellos supuestos en que, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se produjo una situación de discriminación o agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad, señaladamente los casos de descendientes de españoles y españolas que no pudieron acceder a la nacionalidad por motivo de género o edad, resume la propuesta apoyada por el responsable gallego.

Miranda urgió, además, al Gobierno central a buscar una solución para las y los pensionistas que llevan cerca de tres años sin percibir la pensión del Gobierno venezolano que les corresponde. El responsable autonómico demandó al Estado que “flexibilice el acceso a las pensiones no contributivas, teniendo en cuenta los ingresos realmente recibidos, y no el derecho a una pensión que no se hace efectiva, doctrina ésta ya reiterada por las sentencias de los distintos juzgados y tribunales”. “Además, con la eliminación del tipo protegido DIPRO y el establecimiento como sistema cambiario único al tipo de flotación DICOM, las pensiones pasan a ser de no más de 50 euros”, concluyó