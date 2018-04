Durante la visita ofical, Machín calificó de “provechosas” las reuniones con la Presidenta del Parlamento de la Comunidad de Aragón y con el Alcalde de Zaragoza. La Presidenta del Parlamento, Violeta Barba, consideró la vista del representar del régimen de La Habana como de la más alta importancia y por ello no dudó en detener el Pleno de parlamento para recibirlo en persona, asegurando estar “encantada” de detener sus labores para recibirlo.

El funcionario y espía de La Habana, que no ceja en su empeño de socavar la democracia española en su propio seno, hizo un alto en la casa donde se alojó José Martí en la ciudad de Zaragoza. Un traidor al país que le dio vida, y el causante de la destrucción de la isla de Cuba bajo el fuego de la Tea incendiaria. La comitiva que le acompañaba y él mismo honraron al apóstata. Machín destacó el mensaje de gratitud del “Apóstol” a la ciudad que lo acogió durante su estancia en la Península.

El patinazo

No podía faltar un encuentro con el presidente de la autonomía, Javier Lamban. Machín Gómez calificó de provechoso su intercambio y le recordó al funcionario los “profundos lazos históricos entre Cuba y Aragón “signados por la estancia de Jose Martí en Zaragoza”, donde según este animal con patas, estudió “Ciencias Políticas”. Este tipejo no sólo es el representante de un abyecto régimen, sino que es un soberano seboruco. En efecto, no conoce ni la historia de su propio país. Todo el mundo sabe que Martí no estudió Ciencias Políticas porque esa carrera no existía en 1874, fecha en la que sí consiguió el titulo de bachiller y licenciado en Derecho y Filosofía y Letras. Le dejamos la información para que sepa que le queremos y para que se informe un poco antes de abrir esa bocaza.

Estancia zaragozana de José Martí

Como lo recuerda Sonia Jímenez en su trabajo, La estancia zaragozana de José Martí, durante su estancia en Zaragoza, Martí realizó su último año para conseguir la titulación de Bachillerato en el IES «Goya». Para poder realizar ese año de estudios debía tener unos estudios previos con su correspondiente aprobado en ellos. Para asegurar dichos estudios, en la primera hoja de su expediente podemos encontrar cómo don Joaquín Mendizábal, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas v catedrático numerario del Instituto «Goya», certificó dichos estudios. El primer año, de 1866 a 1867, cursó las asignaturas de Latín y Castellano, Aritmética y Álgebra y de Doctrina cristiana e Historia sagrada, obteniendo una calificación de sobresaliente. Al curso siguiente, 1867 a 1868, obtuvo la misma nota en las asignaturas Latín y Castellano y Geografía y principios y ejercicios de Geometría. El 30 de agosto de 1870, el director de la escuela de La Habana hizo a José Martí un examen libre. En este examen tuvo que preparar las materias de Retórica y Poética, Historia Universal, Historia de España, Psicología, Lógica y Ética, Física y Química, Historia Natural y Fisiología; consiguió aprobar todas las asignaturas demostrando tener los conocimientos necesarios para poder continuar con los estudios posteriores y, así, cursar el Bachillerato en Zaragoza. El director aprobó el día 28 de junio de 1874 dicho certificado de estudios, por lo cual le permitió matricularse en el Instituto «Goya» de Zaragoza. Antes de comenzar, José Martí, redactó y firmó un documento por el cual quería acceder a los ejercicios del grado de Bachiller en dicho centro; además aseguró tener todas las asignaturas que por la legislación que estaba vigente se requerían. José Martí entrega sus calificaciones obtenidas en el examen realizado en La Habana de las asignaturas de Segunda Enseñanza como prueba del aprobado.

El primer ejercicio realizado en el grado de Bachiller en el Instituto «Goya» tuvo lugar el día 25 de junio de 1874 y obtuvo la calificación de aprobado. Se convoca para las 12 de la mañana del 26 de junio de ese mismo año, el segundo ejercicio de Bachiller. Una vez hecho este segundo ejercicio, fue evaluado y calificado como sobresaliente. Quedó por enterado de dicha nota el día 27 de junio de 1874. El día 28 de junio se firmó el certificado de obtención del título en Bachillerato por el director y el bedel del centro, Gregorio Ortiz.

José Martí consiguió el certificado de los cursos realizados en La Habana gracias a las gestiones que su padre realizó para que le conmutasen la pena impuesta en 1869 a cambio del destierro a España. Antes de partir hacia España realizó un examen el 30 de agosto de 1870. Más tarde conseguirá el titulo de licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, todos ellos con notas de sobresaliente.