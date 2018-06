Paris le 21 juin 2018.

La guerre franco-allemande de 1870, la chute du Second Empire, puis la Commune de Paris poussèrent de nombreux artistes installés en France à se réfugier au Royaume-Uni. Dans les mois ou les années qui suivirent la fin des événements, des réfugiés économiques vinrent rejoindre leurs rangs. L’Empire britannique est alors au sommet de sa puissance. Londres représente un refuge sûr pour les artistes quittant Paris, mais le choix de leur destination est aussi guidé par l’idée que le marché de l’art y est plus porteur. Leurs oeuvres exposées et, dans bien des cas, acquises par des collectionneurs anglais apportèrent à l’art et aux institutions britanniques un souffle de modernité. Réciproquement, l’expérience de l’exil outre-Manche exerça une influence nouvelle sur l’art français. Le parcours animé par des témoignages sonores, permet au visiteur de faire le voyage de Paris à Londres en revivant l’expérience de ces artistes en exil. Certains sont déjà célèbres (Carpeaux, Tissot, Daubigny), d’autres vont s’y révéler en enseignant leur art (Legros, Dalou), tandis que les futurs impressionnistes (Pissarro, Monet, Sisley) peinent à convaincre le public anglais malgré le soutien du marchand Durand-Ruel qui diffuse l’art français à Londres. Ces personnalités contrastées de la scène artistique française sont présentés parmi le cercle d’amis et de collectionneurs qui les ont soutenus durant leur séjour anglais. Co-organisée avec la Tate Britain de Londres, l’exposition réunit plus d’une centaine de chefs-d’oeuvre nés au bord de la Tamise, dans l’atmosphère brumeuse et industrielle du Londres Victorien. L’histoire s’achève en 1904 avec Derain qui vient peindre un Londres aux couleurs du fauvisme.

Commissaires : Dr Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice à la Tate Britain, Christophe Leribault, directeur du Petit Palais et Isabelle Collet, conservatrice en chef au Petit Palais, avec la participation scientifique d’Amélie Simier, directrice du musée Bourdelle.

Catalogue : « Je dois reconnaître que le climat est des plus surprenants : les merveilleux effets que j’ai pu voir durant les deux mois passés à observer sans cesse la Tamise sont incroyables. » Claude Monet « Ici, loin d’être des hommes rejetés, honnis, vilipendés, les Anglais nous reçoivent à bras ouverts. » Jules Dalou Les Impressionnistes à Londres raconte l’histoire méconnue des artistes ayant quitté la France pour trouver refuge à Londres durant et après la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. Confrontés à la culture et au climat britannique, ces expatriés exercèrent leur créativité d’une manière nouvelle, saisissant les opportunités que leur offrait la capitale d’un empire en plein essor, restituant dans leurs oeuvres les berges de la Tamise, les parcs verdoyants, les terrains de cricket ou encore les soirées mondaines de la haute société. Cet ouvrage réunit les artistes majeurs de cette période, Daubigny et Legros arrivés en éclaireurs, puis Monet, Pissarro, Tissot, Sisley et plus tard le jeune Derain. Les sculpteurs Carpeaux et Dalou, rejoints par Rodin, ainsi que ceux qui les soutinrent, mécènes, marchands d’art et artistes britanniques, partagèrent cette expérience anglaise. Encouragés par quelques collectionneurs audacieux, peintres et sculpteurs ont contribué à faire évoluer la scène artistique anglaise. Leur expérience outre-Manche a pleinement participé à l’extraordinaire épanouissement des arts à Londres et à Paris durant cette période troublée.

Auteur(s) : Sous la direction de Caroline Corbeau-Parsons, avec la collaboration scientifique d’Isabelle Collet. Exposition : Les Impressionnistes à Londres. Broché. 272 pages. 250 illustrations. 23,5 X 28,5. Date de publication : juin 2018. Langue : Français. Editeur : Paris Musées. 35€. ISBN : 978-2-7596-0380-0

Exposition Les Impressionnistes à Londres. Artistes français en exil, 1870-1904. Du 21 juin 2018 au 14 octobre 2018. Organisée par la Tate, en collaboration avec le Petit Palais, Paris Musées. Le Petit Palais. Musée des Beaux – Arts de la Ville de Paris.

Félix José Hernández.