Paris le 10 janvier 2018.

C’est un très bon polar, une grande réussite. Élisa Vix partage l’audace de son héroïne dans ce roman captivant et très émouvant.

« Au commencement, il y a ce pigeon idiot qui picore les miettes entre nos pieds avec la régularité d’un jouet mécanique. Le pas pressé du serveur provoque l’envol lourdaud du volatile. L’homme dépose consommations sur la table grasse, déplie, d’une main osseuse, un ticket froissé.

Ses yeux las glissent sur nous.

Un couple banal.

Comme des milliers.

Je l’observe. Elle fouille dans son sac. Un de ces fourre-tout dans lesquels les femmes se débattent avec une inquiétude touchante. Avant d’en extirper, soulagées, l’objet convoité.

Son fin visage incliné ne m’offre que des accroche-coeurs bruns griffent ses joues. Ça me plaît, cette coiffure à la garçonne. De nos jours, toutes les femmes portent des cheveux longs. C’est comme si elle m’envoyait un signal ; attention, je suis spéciale.

Elle attend que le serveur s’éloigne avant de faire glisser, sur le faux marbre entre nos deux tasses, la photo exhumée du fourre-tout.

Docile, je me penche. L’image s’imprime sur mes rétines. J’oublie les mèches sombres, la silhouette gracile que j’ai entraînée jusqu’au café. Une brûlure se plaque sur ma nuque comme si on y déversait de l’acide.

Je comprends que je me suis trompé. Ce n’est pas le commencement. Le commencement, c’est vingt-cinq ans plus tôt.

Comme s’il s’agissait d’un plat avarié, je repousse la photo avec une grimace. Je ne connais pas ce cliché, ou ma mémoire l’a occulté. Je ne le reconnais pas.

Un drap sur la dépouille.

Mais je sais quand et où il a été pris. J’en connais chaque visage, chaque sourire, chaque coin de table.

Mon interlocutrice est perspicace, mon trouble ne lui échappe pas.

— Oui, dit-elle d’une voix douce, comme si elle parlait à un convalescent, c’est bien cette année-là.

Mes mâchoires se crispent.

Je sais que c’est la photo de cette année-là.

Une photo de groupe tout ce qu’il y a d’ordinaire.

Si ce n’est qu’on y contemple, côte à côte, la victime et son assassin.

Mon trouble reflue, fait place à une colère sourde. Cette photo, c’est ma plaie, ma blessure, de quel droit l’expose-t-elle ainsi ? Qui le lui a permis ? J’ai la désagréable impression de m’être fait baiser. Par une jolie femme, certes, mais baiser quand même.

Il n’a pas été question de ça lorsqu’elle m’a abordé quelques instants plus tôt. Je hausse le ton. Qu’est-ce que ça signifie ? Pourquoi une journaliste s’intéresse à cette photo de classe jaunie ? Et d’où la tient-elle ?

Piteuse, elle se mord les lèvres. Émotive et impressionnable. C’est une piètre menteuse. Je me demande comment je m’y suis laissé prendre.

— Je vous ai dit que je m’appelais Adèle Lemeur. C’est vrai, mais mon nom de jeune fille est Moineau.

Mon pouls manque un battement. Ma voix tremble lorsque je demande si elle est sa fille.

— Oui.

Je détaille Adèle Moineau-Lemeur. Même avec la photo sous le nez, la filiation n’a rien d’évident. La jeune femme du tirage est blonde et athlétique alors que les cheveux d’Adèle sont d’un brun profond et que, sous le manteau de drap, on devine un corps fin plus à l’aise sur un tatami de yoga que sur un cours de tennis. Une brindille.., ou un roseau.

Adèle me fixe avec anxiété. Elle est désolée de m’avoir piégé, mais elle craignait que je refuse de lui parler si elle révélait son identité complète.

Le timbre de la voix, peut-être ? Mais c’est si loin.

Je me carre contre le dossier de ma chaise. Donc pas d’interview ? Pas de journaliste. Pas d’enquête sur le manque d’effectifs…

Non, elle a improvisé ce mensonge pour me parler en tête à tête. En réalité, elle est médecin.

Un ricanement sarcastique s’échappe de mes lèvres. Une toubib, manquait plus que ça ! Chercheur, précise-t-elle.

Et elle m’a trouvé… Comment s’y est-elle prise ? Simple curiosité professionnelle…

Adèle attire doucement la photo à elle et la retourne. D’une écriture appliquée, madame Moineau a retranscrit le nom des enfants de sa classe.

— « Copains d’avant » a fait le reste, explique ma belle entourloupeuse, mais, malheureusement, vous n’êtes que deux inscrits sur le site. La première personne que j’ai contactée m’a opposé une fin de non-recevoir dès qu’elle a eu connaissance de mon nom. Avec vous, j’ai changé de tactique.

Cette fois, elle dit la vérité. Je me suis inscrit récemment sur « Copains d’avant ». Lors d’une de nos interminables gardes, un collègue m’a certifié que c’était un bon plan pour revoir des filles qu’on avait croisées pendant sa scolarité. Mieux que Facebook.

Pour l’instant, je croise surtout une emmerdeuse. Une jolie emmerdeuse, mais une emmerdeuse quand même.

Qui m’a traqué, et menti. »

Manuel Ferreira est flic. Lorsqu’une jeune femme lui demande une interview au sujet des effectifs de la police, il est surtout sensible à son charme. Mais quand elle dégaine une photographie prise vingt-cinq ans plus tôt, ce sont ses pires souvenirs qui remontent à la surface. Adèle Lemeur n’est pas journaliste, mais chercheuse en médecine. Surtout, elle est la fille de Marie Moineau, l’institutrice tuée dans sa salle de classe de CM2, devant ses élèves, devant Manuel qui n’a jamais oublié cette scène terrible, qui est peut-être devenu flic pour l’exorciser. Adèle veut comprendre pourquoi sa mère est morte. Et Manuel est le seul à pouvoir l’aider, à retrouver ces copains d’avant qui furent témoins du crime. Il dit oui. Pour la revoir. Pour son malheur. Parce qu’il vient de tomber amoureux de la seule femme qu’il n’a pas le droit d’aimer.

Dans un roman incisif comme elle en a le secret, Élisa Vix conduit son héroïne sur le chemin d’une vérité qui va la prendre au piège. Vingt-cinq ans ne suffisent pas à refermer des plaies ni à colmater des mensonges. Et si Adèle avait vraiment été enfermée dans une tour de silence pour son bien ? Et si ça n’existait pas, des familles sans histoire ? À son corps défendant, Adèle va aller bien plus loin qu’elle ne l’aurait imaginé.

C’est à lire du 8 octobre 2017 :

http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lire-assassins-d-avant-d-elisa-vix-7790385294

Née en 1967, Élisa Vix a notamment publié La Nuit de l’accident (2012, prix Anguille sous roche 2012) et L’Hexamètre de Quintilien (2014). Elle est également l’auteure d’une série policière pleine d’humour mettant en scène un lieutenant de police nommé Thierry Sauvage. Dans cette série ont paru au Rouergue : Rosa mortalis (2013) et Le Massacre des faux-bourdons (2015, prix Plume d’encre et de sang 2015). Deux précédents romans de la série ont été adaptés pour France 2 : La Baba-Yaga et Bad Dog.

Assassins d’avant. Élisa Vix. © Éditions du Rouergue, 2017. Collection Rouergue noir. © Graphisme de couverture : Odile Chambaut. Image de couverture : © Plainpicture/Aurelia Frey. Roman.176 pages. 14 x 20,5 cm. 18,00 €. ISBN : 978-2-8126-1438-5

La collection Rouergue noir est née de la publication des romans de Peter May, dont toute l’œuvre est traduite en français aux Éditions du Rouergue. Elle accueille principalement des auteurs français et anglo-saxons.

Félix José Hernández.