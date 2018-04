Paris le 4 avril 2018.

Incontestablement, un grand roman parfaitement structuré. Ce récit nous restitue les aventures d’Helen Grace avec un très bon rythme du début à la fin. Absolument terrifiant !

Après le succès phénoménal d’Am Stram Gram, le commandant Helen Grace est de retour. Cernée par les flammes et par ses propres démons, elle n’a plus droit à l’erreur.

« Helen avait été la seule à assister à la mise en terre et serait la seule à porter le deuil. Le fils de Marianne avait disparu dans la nature et puisque nul autre n’en connaissait l’existence, il incombait à Helen d’arracher les mauvaises herbes autour de la tombe et d’honorer la mémoire de sa soeur de son mieux. Elle venait se recueillir une ou deux fois par semaine — si son emploi du temps insensé l’y autorisait — mais toujours au creux de la nuit, lorsqu’elle ne risquait pas qu’on la suive ou la surprenne. Pour cette corvée aussi douloureuse qu’intime, Helen ne voulait pas de témoins.

Elle arrangea les fleurs dans le vase puis se pencha pour déposer un baiser sur la pierre froide. Elle murmura ensuite quelques mots d’amour avant de tourner les talons pour repartir à la hâte. Elle était venue de son propre chef, elle n’y rechignait jamais, mais avec le vent glacial de ce soir, elle allait geler si elle s’attardait davantage. Helen détestait être malade ; de toute façon, c’était un luxe qu’elle ne pouvait pas se permettre avec son rythme de vie effréné. L’idée de rentrer se pelotonner dans son apparte¬ment lui parut tout à coup très attirante. Sur le chemin, elle allongea le pas, sauta par-dessus le portail verrouillé en fer forgé et regagna le parking, vide et sombre, où l’attendait sa Kawasaki.

Arrivée près de sa moto, Helen s’octroya un instant pour contempler le paysage. Depuis le sommet d’Abbey Hill, on pouvait admirer tout Southampton, un panorama qui la ravissait chaque fois, surtout la nuit lorsque les lumières de la ville, en contrebas, luisaient et scintillaient, chargées de promesses et de mystère.

Sauf ce soir. En posant le regard sur la ville qu’elle habitait depuis si longtemps, Helen retint son souffle. Depuis son poste d’observation, elle pouvait discerner non pas un, ni deux, mais trois énormes incendies qui sévissaient; leurs langues enflammées orange vif s’élevant vers les cieux.

Southampton était en feu. »

Six incendies en vingt-quatre heures, deux morts, plusieurs blessés. Helen Grace n’a jamais vu ça. Comme si quelqu’un tentait de réduire la ville en cendres… Accompagnée de son équipe et bien décidée à arrêter le pyromane acharné, Helen sait qu’elle ne peut se permettre le moindre faux pas : non seulement cela aurait de lourdes conséquences sur la survie des habitants, mais sa carrière serait également finie.

Pourtant, alors que Southampton s’embrase et que de plus en plus d’immeubles partent en fumée, les sombres penchants de la détective prennent le pas sur sa raison…

« Le quatrième roman d’Arldige mettant en scène l’inspecteur Helen Grace est tellement réussi qu’il donnera envie aux lecteurs de redécouvrir les enquêtes précédentes. Les personnages secondaires d’Arlidge sont justes et émouvants et Helen, marquée à la fois physiquement et émotionellement, apparaît comme l’un des détectives les plus fascinants de la littérature policière. » Publishers Weekly

« La trame tissée par M. J. Arlidge vous glacera les sang. » Dayli Mail

« Un thriller terrifiant impossible à lacher. » Sunday Mirror

M.J. Arlidge travaille pour la télévision britannique depuis quinze ans. Il dirige également une maison de production indépendante, qui a permis à plusieurs séries policières de voir le jour. Après Am Stram Gram, Il court, il court, le furet et La Maison de poupée, tous publiés aux Escales, Au feu, les pompiers est son quatrième roman à paraître en France.

Au feu, les pompiers. M. J. Arlidge. © Éditions Les Escales, un département d’Édit8, 2018. Collection : Les Escales Noires. Roman traduit de l’anglais par Séverine Quelet. Couverture © Hokus Pokus Créations. Photo © Jinny Goodman/ Arcangel. 448 pages ; 140 x 225 mm ; 21.90 €. ISBN : 9782365693509

Félix José Hernández.