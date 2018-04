Paris le 20 avril 2018.

William Cliff est un grand voyageur, avec un carnet en poche pour écrire ses souvenirs en belles rimes intemporelles, mais aussi ses souvenirs d’enfance. Il nous offre son journal de bord – autobiographie poétique – roman d’une vie, écrit avec beaucoup de talent !

« Enfance

Nous étions des enfants assez sales, c’est sûr,

nous ne faisions pas souvent de « toilette intime »,

« prendre une douche » était une chose inconnue

puisque de douche jamais nous n’en avions vu.

On versait de l’eau chaude dans une bassine

le samedi devant le feu de la cuisine

et toute la famille y passait, quant au père

il venait en dernier clôturer le cortège.

Je ne pense pas que nous sentissions mauvais

(il est rare qu’un corps d’enfant soit mal sentant)

quant à nous laver le matin ce n’était que

nous mouiller la figure, les mains et les bras.

Le soir parfois nous pouvions prendre un bain de pieds,

nous avions pour dormir des chemises de nuit

qui remontaient toujours et qui nous donnaient froid.

Cependant nous dormions de nos sommeils d’enfants

profonds comme le monde étendu dans l’espace.

Oh! que nous avions peur d’affronter la menace

de ce sommeil terrible où nous allions pourtant!

C’est qu’il faut que l’enfant tombe en sommeil le temps

de retrouver du ventre maternel le centre

pour que longtemps il s’y repose et s’y détende. »

Un nouveau cahier de poèmes qui tente de prendre aux rets du mètre classique les fuyantes extases de l’amour masculin et de garder encore la verdeur d’un corps promis à la question :

Qu’est devenue alors cette perte de sperme ?

Donna-t-elle à un arbre de faire qu’il germe ?

Par deux fois déjà, le poète William Cliff, Belge au beau nom de pirate, a fait halte au Dilettante, le temps d’y poser son sac, nous offrant, mains fiévreuses et regard ébloui, provende de poèmes et volée de beaux vers, le reposoir de son cœur et l’élixir de ses souffrances : avec Conrad Detrez, ce fut l’hommage à l’ami disparu; Amour Perdu évoque, d’élans soudains en fougueuses escapade, des amours mâles qui jalonnent sa route et ponctuent ses heures.

Avec Au Nord de Mogador, assidu toujours à jouer de la rime et à régler son vers comme on touche de l’épinette ou jongle du couteau, William Cliff assemble un herbier d’instants, dévide une corde où chaque nœud sert à marquer la vitesse de la vie, ses cadences rudes, ses points de force. Il nous y parle, dans une langue qui est celle de Maurice Scève, du Shakespeare des Sonnets ou d’Apollinaire, de villes ou de pinsons, de regards échangés et du poids de la terre, de menus instants qui illuminent le monde, de l’église Saint-Merri, d’un avion pour Philadelphie, d’un prince dans une gare croisé ou d’une panne d’électricité. Des moments sertis dans le vers, des lueurs prises dans l’ambre du mot qui font de William Cliff, là comme un tas de viande surannée / transpercé par le cri d’un oiseau forcené, un poète absolument contemporain.

« Recueil de sonnets du poète belge, suite autobiographique sur sa jeunesse wallonne, l’errance, les voyages, la religion, la maladie. Et un beau travail sur la langue, les langues et leurs rythmes. » La Montagne

« La poésie est ici expressive, immédiate, fluide. (…) dans le périple de ces portraits de voyages et de voyageurs, avant tout, on préserve la douceur des choses les plus anodines : « C’est agréable d’être nu et de lire un livre ». Autant que de s’embarquer Au Nord de Mogador. » ActuaLitté

« William Cliff nous invite au voyage. Chaque poème conte une histoire. Au fil des pages, de la Belgique à l’Argentine, on traverse bien des gares et des grand-places, on en croise despassants, des insomniaques, des Rosalie, des chiens errants, et même, dans un poignant, Chant des «morts», des détenus que libère le souffle du vent d’hiver. Chez William Cliff, tout, des voyages au long cours aux petits riens de la vie, est prétexte à un poème. Une poésie brute, soudain lyrique, avec ou sans rimes, une poésie sans filtre, mais fluide comme un souvenir qui aurait mûri et embelli avec le temps. » Anne-Sophie Hache, La Voix du Nord

« Des poèmes qui rendent hommage aux extases de l’amour masculin et a la jeunesse des corps. » Livres Hebdo

« Les poèmes de William Cliff semblent des feuillets jetés ici ou là, au fil d’une vie et de voyages. Rattrapés de justesse et rassemblés les uns après les autres comme ils ont été retrouvés dans Au nord de Mogador.Il n’y a pas de thèmes triviaux, quoi qu’on puisse penser des sujets souvent banals dont il s’empare, à Gembloux ou ailleurs. Car la grâce des alexandrins inscrit toute chose dans un rythme que le poète force parfois en intégrant un tréma là où le dictionnaire n’en met pas, pour dissocier deux syllabes. Le procédé peut sembler artificiel, mais l’écrivain plie la langue en utilisant son espièglerie déjà citée. Et on le suit avec un bonheur constant partout où il pose les yeux, partout où ses voyages le mènent. » Pierre Maury, Le Soir

Chronique littérature de Sophie Creuz sur Musiq3 – RTBF – 26/02/2018 :

https://www.rtbf.be/auvio/detail_chronique-litterature?id=2315556

William Cliff (de son vrai nom André Imberechts) est un poète belge de langue française, né à Gembloux le 27 décembre 1940. Quatrième d’une fratrie de neuf enfants. Il commence ses humanités gréco-latines au Petit-Séminaire de Basse-Wavre (Brabant wallon) et les poursuit au Collège de la Hulle à Profondeville (vallée de la Meuse). A l’Université Catholique de Louvain, ses études en Philosophie et Lettres —fort coupées d’échecs — le conduisent à se spécialiser en philologie romane. Il rédige un Mémoire de Licence sur le poète catalan Gabriel Ferrater qui l’oriente vers une conception « réaliste » de la poésie. Raymond Queneau-accueille ses premiers poèmes-et l’encourage.

Ses poèmes ont la chance d’être remarqués rapidement par Raymond Queneau, et il sera systématiquement édité par Gallimard jusqu’en 1986. Pour le reste il demeure à Bruxelles, dans un logement de poète sous les toits, d’où il s’échappe fréquemment pour voyager, d’abord en Europe, puis jusqu’en Asie et en Amérique. Ces voyages, qui feront la matière des recueils America, En Orient, donneront un nouveau souffle à son œuvre. Jusqu’alors les poèmes n’étaient qu’évocations et révocations de rencontre en « lieux de drague homosexuels ». Entrent le tiers-monde (monde encore en vie !), l’océan… Cliff s’interroge sur l’autre, sa présence. Longtemps attaché à son vers régulier, souvent aux formes fixes traditionnelles, il publie depuis peu des romans.

Au Nord de Mogador. William Cliff. © le dilettante, 2018. Photo de couverture : Nicole Hellyn – Quintart, Portrait de William Cliff, 1993. © Adegp, Paris. 12 x 18 cm; 128 pages. 15,00 €. ISBN : 978-2-84263-931-0

dilettante n. (mot ital.) Personne qui s’adonne à une occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir. Personne qui ne se fie qu’aux impulsions de ses goûts. Le Petit Larousse.

Félix José Hernández.