El doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, prisionero de conciencia del régimen cubano, fue trasladado este viernes del calabozo de máxima seguridad hacia el policlínico de la prisión donde permanece en huelga de hambre y sed.

El científico, que desde hace 8 días no come ni bebe agua, por el momento se encuentra “bajo observación”, según las autoridades médicas de la cárcel, negado a que se le administren sueros ni suplementos alimenticios.

Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, recibió una llamada del director del policlínico de la prisión provincial en Pinar del Río (ubicada en el Km 5 y 1/2 de la carretera hacia el pueblo Luis Lazo), quien se identificó como el doctor Julio César García.

“Me llamó para decirme, o sea para preguntarme, que mi hermano necesitaba saber si finalmente yo había obtenido el visado humanitario para irme a hacer los estudios de tensión a los Estados Unidos, que esa era su única preocupación. Yo le dije que justamente me habían llamado hoy de la Embajada y que sí estaba en trámite mi visa humanitaria”, dijo Omara este viernes en el programa Cuba al día de Martí Noticias.

Según Omara, García le manifestó su preocupación por la salud de Ariel, por la cantidad de días que lleva sin tomar agua y le aseguró que “en el momento” en que el biólogo “caiga en un estado crítico, sí le van a suministrar sueros”.

Omara Ruiz Urquiola es paciente de cáncer desde hace 13 años. En noviembre de 2016, ya Ariel protagonizó una huelga de hambre y sed, frente al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para protestar por la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, entre ellos su hermana.

La última vez que Omara le visitó en prisión, el científico descubrió que su hermana tenía varias lesiones en la piel, provocadas por la ausencia del tratamiento médico que su enfermedad requiere.

“Mi esperanza es que mañana (sábado) va un grupo de amigos para allá a tratar de hablar con él y decirle que realmente la visa está tramitándose, que no hay ningún problema, porque como yo le oculté la ausencia del medicamento durante dos ciclos en el Oncológico y la progresión de mi enfermedad durante esos dos ciclos, él ya no me cree a mí ni le cree a mi mamá. Entonces estos amigos van a hacer la gestión mañana de ir a la prisión para tratar de convencerlo y revertir la situación, que es crítica”, lamentó.

Lea todo el artículo en Martí Noticias