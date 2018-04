En el día de hoy, en medio de una controversia por un chiste de humor negro, todo terminó con una mujer aparentemente española respondiendo que “NO nos quería en España”, en referencia a mi nacionalidad puertorriqueña. No tengo problemas con ser discriminado, lo he sido desde el día uno, y seguiré siéndolo mientras mantenga mi postura.

Con lo que sí tengo serios problemas es con personas que pretenden que uno sea de determinada manera para que ellos acepten a uno. Gente, eso NUNCA pasará. Yo, NI los míos seremos liberales para complacer a nadie. Defenderemos nuestra libertad de expresión. Bromearemos con las minorías, mujeres, h0m0sə×uales y lo que se nos ocurra. Sí, también con las nacionalidades históricas españolas y sus folclóricas regionalidades, también aceptamos que bromeen con la nuestra, porque lo que NO es igual, es trampa o ventaja.

Lo segundo y último que NO voy a tolerar, es que alguien se sienta dueño del colectivo que es España para sentirse con derecho de expulsar a otros. Quizás usted pueda rechazar a un subsahariano, a un chino o a un musulmán, quizás eso pueda ser legítimo. Es más, usted quizás pueda sentirse con derecho de expulsar hasta un argentino o mexicano, porque ellos decidieron su independencia y separación. ¿Pero con un puertorriqueño? Señora o señor que se siente más español que yo; #1 Puerto Rico NO se independizó de España ni le hizo guerra de independencia a España. Sí fue invadido y continúa ocupado por los Estados Unidos sin ser parte de los Estados Unidos por culpa de la Guerra de Cuba. Desde la primera constitución de España, allí estuvo un puertorriqueño como vicepresidente de esa misma constitución. Puerto Rico fue España desde antes del Reino de Navarra, y así puedo seguir escribiendo hasta mañana.

Pero el punto central, es que existen argumentos en DERECHO. Y esos argumentos en DERECHO, no están sujetos a la voluntad de particulares. Los derechos NO están sujetos a los caprichos de tumultos que crucificarian a Jesús con tal de salvar a Barrabas. NO señora, igual que se le extendieron derechos a los sefardíes sin preguntarle a usted, así mismo en DERECHO y JURISPRUDENCIA se luchará por que se le extiendan a los puertorriqueños que así lo quieran. El punto central es que España NO le pertenece a usted, a usted SÓLO le pertenecen de España El piso o quinientos metros de tierra que compró sobre ella.

Ya nosotros decidiremos si somos liberales, conservadores, capitalistas o lo que nos de la gana. Con la ideología y religión particular que nos de la gana, NO la misma suya, la nuestra. Y puede escribir desde ahora que es diferente a la suya, para que vaya aceptandolo. Quizás a usted NO le gustan los borbones, pero a mí sí, quizás a usted no le guste la Unión Europea, pero a mí sí. Ah; ¿Que a usted si le gusta la Unión Europea y los Borbones? Pues entonces suponga que al mí NO me gustan. Para que vaya adquiriendo derechos democráticos y aprenda a DIFERIR. Esto es lo que hay, España NO es Corea del Norte y usted NO es Kim Yon-Pung, NO puede imponer su voluntad. Así que respire hondo como en la prueba de la próstata o el papa nicolau, que si se “trinca”, será más incómodo.

Buenos días España y buenas noches América.