Ayer la cuenta de Pulso Estudiantil, perteneciente a un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico divulgó un twit que se hacía eco de las palabras del catedrático y profesor en derecho doctor Nelson Rochet Santoro, cuando reclamaba la abrogación del Tratado de París, firmado entre España y los Estados Unidos, por el que se cedía la isla de Puerto Rico como botín de guerra en 1898.

El doctor y profesor Nelson Rochey Santoro, catedrático auxiliar de UPR Humacao propone la eliminación del Tratado de París en WA DC. pic.twitter.com/7qYgjFZJqg — Pulso Estudiantil (@PulsoEST) 22 de marzo de 2018

El Dr. Nelson Rochet Santoro define a un Estadista Nacionalista como un puertorriqueño que quiere la estadidad para Puerto Rico, pero si Estados Unidos (EEUU) se la niega, lucharía por la independencia para Puerto Rico.

Oprima el siguiente enlace para escuchar al Dr. Rochet exponer sus ideas en el programa radial Gente con Nieves González Abreu de Radio 1140 AM: https://youtu.be/yYlwE24PDUk?t=6640

Muchos puertorriqueños le gustarían que el gobierno de Estados Unidos le hable claro al Pueblo de Puerto Rico y nos diga, ¿qué estatus político estaría dispuesto a ofrecernos?

El problema con esta petición es que nunca lo hará. El gobierno de Estados Unidos (EEUU) continuará permanentemente ignorándonos como lo ha hecho con las 35 resoluciones de la Organización de Naciones Unidas pidiéndole la descolonización inmediata de Puerto Rico, y nuestro reclamo por la excarcelación de nuestro prisionero de guerra Oscar López Rivera.

¿Por qué? Porque el gobierno EEUU prefiere que no tengamos los elementos de juicio necesario para tomar una decisión sensata sobre el mejor estatus político para los puertorriqueños.

El gobierno EEUU quiere mantenernos como su colonia para siempre. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo un miembro de la misión diplomática estadounidense que negoció el Tratado de Paris en 1898, Mr. Whitelaw Reid. Él dijo, “Ello no obstante, estas islas (Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas) deberán ser gobernadas permanentemente como colonias, excluyéndose siempre la más remota idea de permitirles su admisión como estado a la Unión Federal.” Esta cita dicha hace 119 años se encuentra en la página 220, de la tesis doctoral del Dr. Rochet, titulada, EL RACISMO EN LOS DEBATES DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS 1898 – 1900 Y EL TERRITORIO NO INCORPORADO COLONIAL, mayo, 2010. Usted puede adquirir esta tesis llamando al Dr. Rochet al 787-630-0810 o nelsonrochet@gmail.com.

Entre más conozcamos de nuestra historia, más pronto crearíamos el tsunami de gente necesario para pacíficamente obligar al gobierno de Estados Unidos a descolonizar a Boriken. ¡Tenemos que aglutinar fuerzas, porque los que nos consideran como una raza inferior no creen en la JUSTICIA PARA TODOS! www.facebook.com/UnTsunamiPR/

Oprima aquí para leer la Resolución 35 del 2016 sobre la descolonización de Puerto Rico: http://informacionaldesnudo.com/wp-content/uploads/2016/12/RESOLUCION-CE-PR-2016-1.pdf

Oprima aquí para ver el video de la vista 2016 en la ONU sobre la descolonización de Puerto Rico: https://www.youtube.com/watch?v=otzBslJLbI0