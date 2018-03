Paris le 16 mars 2018.

Gilles Sebhan nous offre un grand roman noir, thriller psychologique surprenant, perturbant et dérangeant, qui se lit d’une traite. L’ambiance sombre et pesante est très réussie. Les personnages sont mystérieux, ambigus…

« Pour un esprit sain, il n’existe aucune vibration dans les arbres annonçant l’allée qui mène au centre de soins des enfants aliénés. Pour un être normal et raisonnable tel que moi, pensa Dapper, rien ne préfigure, ne suggère, ne répercute. Il appuya sur son blouson pour sentir le petit carré de feuilles sur lequel il prenait des notes. Pas de cris silencieux entre les branches, pas de monstres se glissant dans une porte entrouverte. Il claqua la portière de son Audi noire. L’image du petit corps surgit comme un noyé remonte à la surface. Elle resta un instant dans sa conscience puis sombra de nouveau. Un rayon de soleil venait de toucher sa tempe, le premier soleil du matin un jour de printemps. Il avait rêvé de se retrouver dans cette allée un jour de neige. Il avait laissé passer l’hiver. Il avait jeté la lettre anonyme qui lui indiquait l’adresse du centre et le nom d’un médecin. Il était allé rechercher la lettre dans l’incinérateur. Il l’avait planquée dans un tiroir du petit bureau en bois clair de la chambre condamnée pour que sa femme ne la découvre pas. S’il avait été croyant, il aurait volontiers pensé à une épiphanie mais il se contenta de bâiller pour ne pas donner l’impression à ceux qui pourraient l’apercevoir qu’il gardait un espoir de retrouver son fils vivant. »

Est-ce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où sa femme l’a appelé parce que leur fils n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié les habitants de la petite ville : tous les animaux d’un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache.

Depuis que Théo n’est pas rentré, depuis tout un hiver, Dapper, dessaisi de l’enquête, ne parvient pas à se résigner. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais un enfant mort. Alors, puisqu’il n’a rien d’autre, il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme. Elle mène au centre hospitalier où sont accueillis de jeunes psychotiques. Dans ce lieu étrange, un adolescent, Ilyas, prétend avoir été l’ami de Théo. Dapper reprend espoir, puis comprend qu’il ne savait pas tout de son fils. Et comment en parler à sa femme, dire : J’ai rencontré un garçon qui a des visions et j’ai foi en lui ?

Dans ce roman singulier et oppressant, Gilles Sebhan nous emporte sur les pas d’un homme dont peu à peu l’enveloppe se déchire. Dapper est prêt à tout pour retrouver son enfant, y compris à ne plus incarner la raison et la loi comme il a accepté de le faire quinze ans durant.

Gilles Sebhan. Auteur de plusieurs romans autobiographiques publiés chez Gallimard et Denoël, et de deux essais consacrés à Tony Duvert (notamment Retour à Duvert, Le Dilettante, 2015), Gilles Sebhan s’interroge de livre en livre sur la transgression, la criminalité, les frontières entre norme et folie. Cirque mort, publié au Rouergue en janvier 2018, est sa première incursion dans le roman noir.

Cirque mort. Gilles Sebhan. © Éditions du Rouergue, 2018. © Graphisme de couverture : Odile Chambaut. Image de couverture : © Martin Wikar / Eye Em / Getty Images. Roman. Collection Rouergue noir. 14 x 20,5.160 pages.17,50 € . ISBN : 978-2-8126-1504-7

La collection Rouergue noir est née de la publication des romans de Peter May, dont toute l’œuvre est traduite en français aux Éditions du Rouergue. Elle accueille principalement des auteurs français et anglo-saxons.

Félix José Hernández.