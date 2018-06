La celebración la próxima semana del II Pleno del VII Mandato del CGCEE, y los cambios en el gobierno central, parecen haber precipitado los acontecimientos en el seno del Consejo General de la Ciudadanía Española del Exterior (CGCEE), que han enviado una carta de enhorabuena a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, “invitándola a presenciar algún momento de los trabajos del CGCEE durante el pleno que se celebrará en Madrid los días 25 y 26 de junio en el Hotel Courtyard Marriott Madrid Princesa”.

Pero eso no es todo, también informan en un comunicado remitido por su presidente, Eduardo Dizy, que “tras no haber conseguido que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dirijido por Fátima Báñez solicitara audiencia a las Comisiones del Congreso, que se ocupan de cuestiones que atañen a los ciudadanos españoles del exterior, se han dirigido directamente a los diputados a través de una carta, denunciando que los acuerdos aprobados por el CGCEE durante seis mandatos no han sido tomados en consideración por los políticos españoles y los diferentes gobiernos de todos estos años”. Carta firmada por la gran mayoría de los consejeros.

Recuerdan, asimismo, que “el derecho a solicitar audiencia al Congreso por parte del CGCEE está previsto en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y en el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero”. Aún así, insisten en que “el CGCEE no ha sido llamado a exponer sus acuerdos a las comisiones y subcomisiones del Congreso que analizan posibles reformas de leyes que regulan los derechos de los españoles del exterior y emigrantes retornados”.

Finalmente, desde el CGCEE denuncian en la carta dirigida a los diputados “que no se le reconozca el derecho de audiencia reconocido por las leyes españolas y reitera su petición de que estas se apliquen”.