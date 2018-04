Carlos III aplicó en América métodos de administración importados de Francia que acabaron provocando el divorcio entre los españoles de ambas orillas. María Elvira Roca Barea lo explica llana y claramente.

Los cambios borbónicos fueron catastróficos para ese imperio. Fueron catastróficos en la administración de justicia. Fueron catastróficos en la generación… Me van a perdonar pero yo las llamo las dos generaciones Logse del criollismo. Fue Carlos III el que provocó ese extrañamiento también en los cabildos. La administración de los hasburgo era un sistema contrapesado. Tenía una parte móvil y otra parte fija para que nos entendamos, un poco como se hacía en el imperio romano. Una parte de gente que se movía, ocupaba cargos, se movía de un lado para otro, y otra parte que estaba situada en los territorios, en esas gobernaciones, cabildos, etcétera. Las poblaciones locales de la raza que fueran tenían su representación, tenían su importancia, y tenían capacidad de decisión.

Cuando Carlos III, que no entendió nada nunca de lo que le pasó desde que vino a Madrid, se empeñó en gobernar aquello como había gobernado Nápoles, o sea como un buen alcalde, sin entender que estaba al frente de un territorio que tenía 23 millones de kilómetros cuadrados, y que no era como Nápoles, ni como Madrid tampoco. No lo entiende nunca.

Entonces se puso se puso a hacerle cambios a aquello, intentando imitar lo que le habían contado en Francia que se debía hacer para que las colonias fueran prósperas. Fijaos vosotros la ceguera incomprensible… ¿Han triunfado en algo los franceses? Entonces ¿cómo voy a imitarlos? Pues no, se empeñó y lo hizo.

Entonces para empezar, dos generaciones de hispanoamericanos ya no tuvieron responsabilidades de gobierno de ningún tipo. Eran aristocracias prósperas, ricas, que no tenían experiencia de gobierno prácticamente. Cuando llegó la hora de las independencias se creyeron realmente que todo era todo el monte era orégano… Ahora nos vamos a independizar y vamos a ser nosotros los quee vamos a organizar nuestro país. ¿Pero usted tiene experiencia de esto? ¿Sabe cómo se organiza? Pues no, para nada.

Entonces esas dos generaciones Logse del criollismo son las que se pusieron al frente de las guerras de independencia, y no entendiendo nada de nada, no supieron vincular las poblaciones indígenas sus intereses y provocaron también esa desafección que luego tuvo consecuencias catastróficas.

Nota: Fuente Histocast 132, María Elvira Roca, Imperiofobia y leyenda negra