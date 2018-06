Madrid, 26/06/2018. Tras las erráticas intervenciones del Presidente del Consejo de Residentes (CRE) en la isla Carmelo González Acosta, que se cree en una reunión del Partido Comunista y solicitó que le hicieran una lista de españoles (para entregársela a la Seguridad del Estado será). El Secretario del CRE y suplente ante el Pleno, José Antonio Cerra Artime, se mostró satisfecho con la nueva Ley de nietos propuesta por el Senado, pero se manifestó escéptico en cuanto su implementación en Cuba. “El consulado pide documentos que son imposibles de conseguir y que no tienen en cuenta la situación que tienes los emigrantes en Cuba”. El consejero aseguró que los encargados de implementar esas leyes piden requerimientos que complican todo el trámite.

La emigración en América estaba compuesta de personas con bajo nivel cultural, estimó, que no sabían leer ni escribir, con lo cual les resultó difícil hacerlos trámites administrativos que ahora se les exigen. Muchos de nuestros abuelos son personas muy mayores, y no pueden presentar todas las pruebas de españolidad que les están pidiendo. Otro de los puntos que destacó es el costo económico que tiene para ellos y sus familias todo este proceso. “Deben utilizar divisas a las que muchos de ellos no tienen acceso”.

(Sara Vilà, en su intervención posterior reconoció el problema de acceso a la documentación, y aseguró que se lo llevaba anotado para estudiarlo con sus colegas, “aunque también muchas solicitudes se han aceptado con las partidas de bautismo”, consideró, antes de concluir que se estaba pensando en la digitalización de toda la documentación).

Mas adelante el español de Cuba recordó que la “ley que se pretende aprobar implica cambios en el Código Civil” y que por esa razón los legisladores tendrían que prestar especial atención a los requerimientos, tomando en consideración las realidades en la isla. En este momento en La Habana hay casi 70 mil expedientes, a los que le falta algún requerimiento, aseguró, no se trata de los cuatro casos excluidos, sino de personas que tenían derecho a la anterior Ley, pero que no han podido cumplir con los nuevos requerimientos”, concluyó.