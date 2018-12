“No señora Rumí, el tema de la nacionalidad no va para largo”. Con este contundente mensaje ha respondido la diputada del Partido Popular -y Responsable de la Acción Exterior de dicho partido-, Ana Vázquez Blanco, a la Secretaria de Estado para la Emigración, Consuelo Rumí, quien en repetidas intervenciones esta últimas semanas, ha reafirmado la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de dilatar con “comparecencias e informes que no aparecieron nunca”, la solución al agravio que la Ley de Memoria Histórica ha creado entre los descendientes de españoles en el exterior.

No Sña.Rumí,el tema #nacionalidad no va para largo.intentaron frenarlo con comparecencias y después con informes q no aparecieron!

En febrero @congreso se reunirá y lo aprobaremos quiera usted o no quiera,le recuerdo que PP tiene 50 Diputados más q PSOEhttps://t.co/WYoq2g1ldY — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 26 de diciembre de 2018

Entre los casos más escandalosos se encuentran los hijos mayores y los descendientes de las abuelas españolas que no transmitían la nacionalidad antes de 1976. Consuelo Rumí declaró el mes pasado ante Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que la reforma de la nacionalidad no era prioritaria para su partido y que, dada su complejidad, el asunto no se iba a solucionar en lo inmediato. En efecto, Rumí descartó una reforma completa de la nacionalidad para los descendientes y aseguró en aquella oportunidad ante los ojos pasivo y atónitos del consejo que la reforma “iría para largo”.

Naturalmente, sus palabras provocaron un gran impacto en las redes sociales, así como declaraciones formales de las antenas del partido Socialista en Hispanoamérica, ya movilizadas desde que su partido introdujera dos enmiendas que dejarían a los hijos mayores fuera de la proyectada reforma.

El reciente mensaje a las redes de la dirigente Popular es una respuesta a las palabras de la secretaria de Estado, a la que recordó que su grupo, dentro de la Comisión del Leyes del Congreso había desmontado la maniobra dilatoria que pretendía traer expertos que debían explicar los “peligros” de aprobar la reforma tal y como venía redactada por el Senado.

En cualquier caso, el gobierno de Pedro Sánchez ya no parece interesado en el voto exterior, puesto que no le es favorable, como ha quedado probado en las últimas elecciones andaluzas. La Comisión que prepara al Reforma de la Ley Electoral acaba de prorrogar otros seis meses sus trabajos, lo que descarta de hecho, la participación masiva de los españoles residentes en el extranjero en las próximas elecciones Generales.

Esta realidad explicaría en gran parte la tibieza de la Secretaría de Estado para la Emigración, así como su voluntad, reiterada, a darle largas a un asunto que, por el momento, no les aportaría ni un solo voto. Esta semana, Españoles de Cuba, había reproducido unas declaraciones hechas por Rumí el pasado 20 de diciembre ante la prensa especializada, donde repetía la misma fórmula: “Lo de la nacionalidad es un tema que llevará tiempo resolver”, porque según su punto de vista necesitaba “consenso”.

Es a estas nuevas afirmaciones de Rumí, a las que ha respondido la popular Vázquez Blanco, quien ha recordado a la secretaria que su grupo tiene 50 diputados más en la bancada del Congreso, y que por esta razón la reforma terminaría aprobándose, a pesar de la voluntad del gobierno de Sánchez y de la propia secretaria de Estado. “La aprobaremos, quiera usted o no lo quiera”. Así concluía su mensaje, la nueva responsable de Acción Exterior del Partido Popular (PP).

De más está decir que el twit de Vázquez Blanco ha sido recibido con mucho agrado por la comunidad española en el exterior, donde se está haciendo viral. La Sra. Vázquez ha reiterado hace unos instantes, la posición de su partido sobre ese asunto, respondiendo personalmente un twit a una de sus seguidoras en Argentina que quería saber la posición oficial del Partido Popular “Nuestra posición es la misma y se está defendiendo en todos los Parlamentos y en el Congreso”, aseguró la dirigente popular, remitiéndola a la reciente propuesta introducida por su grupo en el parlamento valenciano, instándolo a elevar al gobierno una petición para eliminar el voto rogado. Vázquez Blanco ha dejado claro en otro mensaje que los socialistas están dando bandazos, y lo más importante, que Rumí “miente”.

Nuestra posición es la misma y se está defendiendo en todos los Parlamentos y en el Congreso….ayer en Valencia…derogar voto rogado con garantías para el elector,bandazo lo da el PSOE ministro Borrell nos dijo una cosa y diputado otra!! Rumí miente 🤥 https://t.co/KAqOmyy3W8 — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 27 de diciembre de 2018

Tras el receso por el fin de año, se espera que la comisión de leyes del Congreso, analice en febrero la Ponencia sobre la Ley la reforma del Código Civil, y en concreto, sobre la “proposición de ley de nacionalidad para los descendientes de españoles nacidos en el Extranjero”, propuesta por Izquierda Unida en el Senado.

Anuncios