Algunos lectores bien intencionados nos reprenden por criticar la falta de profesionalismo del consulado de España en Cuba. Consideran que resaltar lo mal hecho impide destacar lo bueno, sin olvidar que las criticas globales hacen daño a las personas honestas que allí trabajan cumpliendo todos los días con su deber. Por muy malos que sean, añaden, siempre son mejores que los funcionarios de Registro Civil de Cuba, que no solo te maltratan, sino hay que pagarles además en cuc para que se dignen a hacer cualquier gestión.

Estos conceptos tienen mucha tela por donde cortar, pero creo que debemos concentrarnos en lo más evidente: La Habana es una dictadura que lleva 60 años fuera de la ley; por tanto y demás, todo lo que ocurre desde la cúspide del Estado hasta bajo carece de legitimidad.

El castrismo no respeta sus propios marcos legales, y ha probado repetidamente a lo largo de todos estos años, saltarse sus propias reglas cuando le da la gana. En cambio, España es un Estado de derecho, una democracia. Aunque tenga Rey y el estado de sus instituciones deje mucho que desear, saltarse el marco legal, por lo general suele costar caro. Por esa razón llama la atención la desidia e impunidad de los funcionarios que trabajan en La Habana, dejados de la mano de Dios, sin que nadie les exija cuentas por la calidad de su trabajo.

10 años, ¡10! Llevan esperando 77 mil personas para que se solucionen sus expedientes de nacionalidad. Un atraso global e inexplicable, que extrañamente, no ha encontrado ningún eco en los partidos de izquierda peninsulares, tan prestos a levantar la hoz y el martillo para deshacer entuertos en todas partes del mundo, menos en Cuba, claro. Porque vamos a ver ¿en qué cabeza cabe que para inscribir a alguien (o algo) en el registro consular, haya que esperar más de 2 años? ¿En qué otro país iberoamericano sucede eso? ¡En ninguno! ¿Qué sucedería si una administración en la Península responde a un usuario en los términos que se permite el Consulado de España en La Habana?

Pero eso no es lo peor, en Cuba, el consulado de España se ha especializado en solicitar “requerimientos” que no están contemplados en la ley 52 del 2007, con el único objeto (no cabe otra razón) de retrasar aún más, los ya de por sí, engorrosos trámites consulares. Numerosos abogados especializados han lamentado estos problemas, incluso algunas quejas se han elevado hasta el Defensor del Pueblo; que, por cierto, ha reconocido en sus informes anuales que el Consulado de España en Cuba es el que más “quejas suscita” entre los usuarios.

Que algo raro sucede allí no es un secreto para nadie. Lo inexplicable es que el escándalo no haya llegado hasta los oídos de Jordi Évole, de Pablo Iglesias, o de la pasionaria de los derechos de los descendientes de los emigrantes en Argentina, la senadora Sara Vilà. Ninguno de ellos se ha dignado a darse una vuelta por La Habana, para ver qué pasa con una administración que lleva años al margen de la legalidad.

Media de inscripciones anuales en el Registro de Residentes ausentes (CERA) 2009 – 2018

2017-2018: 431

2016-2017: 511

2015-2016: 739

2014-2015: 900

2013-2014: 906

2012-2016: 721

2011-2012: 1157

2010-2011: 1899

2009-2010: 837

El penúltimo embajador español en Cuba prometió que resolvería el problema de los expedientes retrasados, sin embargo, no sólo no cumplió sus promesas, sino que la agravó. En general, los tres últimos años de gobierno del Partido Popular fueron nefastos para los españoles de Cuba. Las cifras de inscritos al registro consular son elocuentes. Tras promediar una media de 900 inscripciones por mes entre 2009 y 2015, el número de nuevos inscritos ha caído en picado en los últimos dos años, situándose actualmente en 431 registros, menos de la mitad. ¿A qué se debe esto? ¿Quién es el responsable? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando los españoles de Cuba a que se cumpla con la ley?

Los asuntos de Cuba, no pueden seguir siendo una excepción dentro de la política española. Allí ya vive más gente que en La Rioja. Más exactamente, 139.851 españoles, según los datos del INE cerrados el 1° de enero 2018. Estamos lejos todavía del casi millón de españoles que residía en la isla hacia mediados del siglo pasado. Pero la diferencia es grande. En aquella época, no sólo estaban bien representados y defendidos, sino que constituían el nervio económico del país, el secreto de su prosperidad, como lo prueban los edificios asociativos todavía en pie, como el Casino Español o el Centro Asturiano que el castrismo nacionalizó en 1959 -y que aun no han sido devueltos a sus legítimos dueños-. Ya va siendo hora de que alguien se ocupe de ellos.

¡España necesita sangre joven, vayamos a buscarla a Cuba!