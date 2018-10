No hay que olvidar que el castrismo tiene una poderosa red clientelar en Europa y en particular en el territorio español.

El Informe anual del Defensor del Pueblo, que fue entregado a la presidente al del Congreso de los Diputados en marzo pasado, reitera los graves disfuncionamientos que aquejan a esa administración pública en Cuba.

La llegada del -ya cesado- embajador Buitrago de Benito el año pasado hizo pensar a los observadores del tema que la situación mejoraría; sobre todo porque a su llegada, el nuevo embajador no cesó de declarar que venía a resolver los problemas históricos que venían aquejando a la comunidad española de Cuba. Sin embargo, nada de esto ocurrió, más bien se produjo todo lo contrario, pues tal y como lo prueba el informe redactado por el Defensor del Pueblo, el Consulado habanero ha sido el que más quejas (86) ha cosechado entre los usuarios. No conocemos los resultados de 2017, pero el descontento de la gente sigue su tendencia al alza, dada las quejas que a diario recibe la redacción de esta página.

Los españoles de Cuba deben seguir utilizando el mecanismo que ofrece la defensoría del pueblo para que sus problemas sean conocidos por la administración y políticos españoles.

Si bien es cierto que esta situación se repite cada año sin que se note mejoría alguna, es probable que el aumento numérico de españoles residentes en la isla, revierta esta situación en un futuro próximo.

No hay que perder de vista que la reforma electoral anunciada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez daría a los 200 mil ciudadanos españoles que allí viven la posibilidad de pesar en los asuntos de política interior peninsular de una manera espectacular. El alcance de esta influencia todavía está por evaluar, pero si confiamos en las propias palabras del cesado Buitrago de Benito, la misma está llamada a crecer de manera espectacular.

Los partidos políticos en España deberían empezar a tomarla en consideración antes de que sea demasiado tarde. No hay que olvidar que el castrismo tiene una poderosa red clientelar en Europa y en particular en el territorio español. Si bien es cierto que hasta el momento el régimen no le ha prestado mucha atención a esta comunidad controlada por sus alabarderos en la isla; su incremento mecánico y su utilización para fines políticos desde Cuba podría convertirse en un problema muy serio en el futuro.

Extractos del informe

El Consulado General de España en La Habana (Cuba) sigue siendo el que suscita un mayor número de quejas por la demora en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. A inicios del año 2017, quedaban por resolver más de 77.000 solicitudes que habían sido presentadas al amparo de dicha normativa. Es decir, la demora en la tramitación de alguna de las quejas que se reciben, puede llegar a alcanzar 10 años.

A pesar de lo anterior, en 2017 tampoco se ha incrementado la dotación de personal del citado consulado que, además de resolver los expedientes citados, debe atender a una población española superior a 120.000 inscritos en el Registro de Matrícula. En marzo de 2017 se informó de que no solo no se había incrementado la plantilla, sino que, debido a que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no había aprobado el cupo para contrataciones para 2017 hasta marzo de dicho año, 20 contrataciones temporales de refuerzo, operativas el año anterior, no habían podido renovarse. El plazo medio para la revisión de la documentación aportada en los expedientes de nacionalidad no baja de 34 meses. El 17 de mayo de 2017, las autoridades cubanas autorizaron la apertura de un Consulado General de España en Santiago de Cuba, pero las restricciones presupuestarias no han permitido hacerla efectiva. La puesta en marcha de este nuevo consulado, con la correspondiente dotación de medios materiales y personales, podría contribuir a la preocupante situación que padece ahora ese registro consular (14023554 y 15009883).

Medios y recursos en el consulado de La Habana.

En relación con los medios humanos y materiales con los que cuentan los órganos consulares para ejercer las funciones que tienen encomendadas, se han dirigido a esta institución un número elevado de ciudadanos exponiendo la imposibilidad de obtener una cita previa en el Consulado General de España en La Habana (Cuba) para presentar solicitudes de visado, tanto en régimen general como comunitario.

Se iniciaron actuaciones con las autoridades consulares, que informaron de que existen una serie de direcciones de correo electrónico y de direcciones IP desde las que se llevan a cabo reservas masivas de citas. Se comunicó que se había informado de dicha cuestión a los usuarios en las redes sociales y en la página web del consulado.

Asimismo, se estaba modificando el programa informático para identificar las direcciones desde las que se copan las citas y para impedir la cancelación por los usuarios de citas reservadas con datos ficticios y su sustitución por otros. Además, se comunicaba que se ha habilitado en la página web un sistema para atender a familiares de españoles, a fin de que pudiesen obtener visado en régimen comunitario en el plazo de tiempo más corto posible.

Continúan abiertas las actuaciones y se ha solicitado que se concreten los resultados de las actuaciones realizadas por el Consulado General de España en La Habana para garantizar la disponibilidad de citas para solicitar visados, así como las alternativas para presentar solicitudes ofrecidas a familiares de ciudadanos de la Unión, a menores de edad y en otros casos urgentes debidamente acreditados, en caso de imposibilidad de conseguir cita (17002902 y relacionadas).