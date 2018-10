Photo: La pièce majeure intitulée « La tête dans la coupole »

Paris le 19 octobre 2018.

Le Centre des monuments nationaux présente « Des Structures », installation de l’artiste le Diamantaire à la Chapelle expiatoire, sur l’aimable proposition et avec le soutien de la mairie du 8e arrondissement de Paris. Cette exposition, présentée jusqu’au 8 décembre 2018, invitera les visiteurs à poser un nouveau regard sur ce monument grâce à des œuvres jouant avec la lumière et les lignes rigoureuses de ce monument néoclassique.

Le Diamantaire, artiste contemporain venu du street art, offrie au public une nouvelle interprétation du monument et une lecture fragmentée de l’architecture à travers de subtils jeux de miroirs. Sept installations conçues spécialement pour le monument, mettront à contribution la curiosité du public et son désir d’exploration.

Un « diamantoscope » accueillera les visiteurs dans le vestibule de la Chapelle expiatoire. Cette œuvre en acier et en métal, entre longue-vue et kaléidoscope, réfléchit à l’infini l’image et la lumière extérieures. Les visiteurs pourront y admirer les reflets de l’espace et de l’architecture déstructurés et multipliés.

Dans la galerie nord « Déstructuration manuelle », une installation interactive et hypnotique invitera les visiteurs à regarder à travers un objectif tout en actionnant une manivelle qui mettra en mouvement les reflets et multipliera les effets en fonction de la vitesse et du sens de rotation.

De part et d’autre de l’escalier d’entrée prendra place « Le Piédestal », constitué de deux sculptures de grand format en acier chromé coloré évoquant des pierres précieuses. Les visiteurs pourront y découvrir les différents reflets extérieurs qui y seront colorés et recomposés. A l’intérieur de la chapelle, « Exposition » encadrera la porte d’entrée par des œuvres murales lumineuses.

La pièce majeure intitulée « La tête dans la coupole » entrera en résonnance avec la structure de la coupole de la chapelle, tout en s’inscrivant dans la géométrie du sol en marqueterie de marbre. Tout en miroirs, elle sera composée d’une couronne en fort relief, entourée de seize étoiles. Au centre, le noyau pivotera afin d’animer l’installation des scintillements du diamant. Dans la chapelle basse, « Nouvelle forme de géométrie » proposera une nouvelle lecture du vitrail et de sa géométrie grâce à sa déstructuration et sa recomposition à travers un diamantoscope complexe. La niche face au vitrail accueillera « Symétrie », constituée de miroirs colorés, proposant une nouvelle interprétation de ce vitrail.

Cette exposition, à la fois esthétique et ingénieuse, est aussi un hommage artistique au kaléidoscope né, comme la Chapelle expiatoire, en 1816.

L’intention est de créer une unité et une symbiose entre la Chapelle expiatoire, lieu mémoriel à l’architecture forte, et mon travail.

Il s’agit d’offrir un second regard sur le monument à travers des jeux de miroirs. Offrir une nouvelle lecture de l’architecture fragmentée à ceux qui découvrent ce lieu et aux personnes déjà venues.

L’ambition est de réaliser une exposition ludique, créative et récréative, qui met à contribution la curiosité du spectateur, son désir d’explorer le monument et les différents angles des installations. L’artiste crée un nouvel espace.

Le visiteur devient acteur des œuvres installées et peut lui-même créer sa propre vision. Les œuvres deviennent des outils à imaginer et à explorer.

Elle peut être vue comme un hommage artistique au « kaléidoscope », inventé en 1816 lorsque commençaient les travaux de la Chapelle expiatoire et qui connut une grande vogue sous la Restauration.

Le Diamantaire

Originaire de Caen, le Diamantaire s’installe à Paris en 2008. L’artiste opte pour un emblème fort, celui du diamant. Dans un contexte où le street art fleurit, le Diamantaire se distingue par le choix du miroir comme matériau. Les premiers murs parsemés de ces bijoux de rue sont d’abord ceux de la capitale française en 2011, avant New York, Montréal, Los Angeles, Miami, Zurich… A partir de 2012, le Diamantaire fait évoluer son travail de rue vers les galeries et participe à plusieurs expositions collectives à Paris puis à Zürich. Un an après, il réalise sa première exposition en solo. Cet événement lui permet d’explorer différentes techniques comme la gravure, mais aussi d’utiliser d’autres matériaux comme le bois et le métal.

En 2013 le Diamantaire part à Los Angeles. 2014 marque un tournant dans sa carrière. L’artiste produit désormais des pièces de grande envergure en acier marquant le passage de son travail de deux à trois dimensions. Les années qui suivent, le Diamantaire multiplie les expositions et les collaborations en France ainsi qu’à l’international. Cette période marque le passage du statut de street artist à celui d’artiste contemporain. Le diamantoscope, pièce maîtresse de sa nouvelle exposition à la Chapelle expiatoire, à mi-chemin entre le kaléidoscope et la longue-vue d’observation, illustre parfaitement l’évolution artistique du Diamantaire.

La Chapelle expiatoire

« Suivant moi, la chapelle expiatoire est un vrai chef-d’œuvre, surtout les portiques de l’entourage d’une composition si ferme et si caractéristique. » Charles Garnier, lettre à Charles Bigot, 1883

Cet édifice, « peut-être le monument le plus remarquable de Paris », selon Chateaubriand, se trouve au cœur du VIIIe arrondissement, dans le square Louis XVI. Il est un des rares monuments mémoriels de la Restauration préservés.

La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial de la Madeleine, ouvert en 1722. En 1770, les victimes de « la grande presse de la rue Royale », un drame survenu pendant les festivités du mariage entre le futur Louis XVI et Marie-Antoinette, y sont inhumées.

Sous la Révolution française, le cimetière, situé à proximité de l’actuelle place de la Concorde où est, le plus souvent, dressée la guillotine, accueille les dépouilles de nombreux condamnés jusqu’à sa fermeture en mars 1794. Brissot, Vergniaud, Olympe de Gouges, Philippe-Egalité, Madame Roland et Madame du Barry y sont notamment inhumés.

Le 21 janvier 1793, Louis XVI y est enterré puis, le 16 octobre, Marie-Antoinette. Sous la Restauration, Louis XVIII fait transférer les dépouilles du couple royal, le 21 janvier 1815, à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France.

L’édification de la Chapelle expiatoire, à partir de 1816, a une vocation mémorielle. Pour son commanditaire, Louis XVIII, l’édifice doit réaffirmer l’autorité du principe monarchique et rappeler le péché que constitue la mort de Louis XVI. L’architecte Pierre François Léonard Fontaine, secondé par Hippolyte Lebas, est chargé des travaux. D’inspiration néo-classique, fortement marquée par l’esprit romantique, la chapelle expiatoire est achevée en 1826. Dans la nef, deux sculptures monumentales illustrent le drame des souverains : l’Apothéose de Louis XVI par Joseph Bosio et Marie-Antoinette soutenue par la Religion par Jean-Pierre Cortot.

Souvent menacée de démolition, la Chapelle expiatoire est classée monument historique en 1914, à la veille de la Grande Guerre.

La Chapelle expiatoire est gérée, restaurée, animée et ouverte à la visite par le Centre des monuments nationaux. En 2017, elle a accueilli 23 674 visites.

Chapelle expiatoire. 29, rue Pasquier. 75008 Paris. Tél : 01 42 65 35 80.

Horaires : D’octobre à mars : les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h-12h30 et de 13h30-17h. D’avril à septembre : du mardi au samedi de 10h-12h30 et de 13h30-18h30. Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.

Félix José Hernández