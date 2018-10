Que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, y que ninguna democracia occidental se atreve a denunciarlo por miedo a represalias económicas no es un secreto para nadie. Sin embargo, llama la atención como la ‘buena’ prensa de izquierda, siempre presta a defender a los débiles contra los privilegiados, no denuncia la inaceptable situación de los habitantes de la isla, haciéndose por su silencio, cómplice de racismo que no tolerarían de ninguna manera hacia otras minorías en otros países.

Hoy en día, si algún funcionario del Estado es acusado de racista por un negro o un homosexual, puede decirle adiós a su carrera dentro de la administración pública. No mencionemos ya, la triste situación de un hombre tildado injustamente en un twit de ser un cerdo, o un padre de violencia por una esposa dolida. En ambos casos, la víctima no sólo recibe de inmediato la condena social, sino que siempre aparece algún gran medio dispuesto a darle voz a la presunta víctima para machacarlo todavía más.

La discriminación contra los nativos de Puerto Rico ha llegado en estos días a límites insoportables, sin que ningún medio español se haya hecho eco de esta situación inaceptable. En efecto, el gobierno de Estados Unidos, da por bueno el fallo de una Corte Federal excluyendo a los puertorriqueños del programa suplementario del Seguro Social (SSI)*; argumentando para ello que, por ser la isla un territorio incorporado, pero no parte integral de la nación, la Constitución permite que sus habitantes reciban un trato diferente al resto de los ciudadanos de Estados Unidos.

Por increíble que parezca es lo que acaba de reafirmar un procurador general, respondiendo a una demanda de un juez federal. Para el procurador Joseph Hunt, los residentes de la isla no pueden afirmar que el SSI viola los principios de igual protección de las leyes bajo la Constitución federal.

Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte del mismo. La isla, al igual que sus residentes dependen de lo que decida el Congreso, quien dispone de ellos como si fueran coches o cacerolas desde principios del del siglo XX, cuando la isla fue cedida como botín de guerra al finalizar la guerra hispano-norteamericana. Podría pensarse que el campeón de los derechos humanos en el mundo, en nombre de los cuales se envían ejércitos y se deponen gobiernos en Oriente Medio, pero también en Hispanoamérica, habría resuelto este anacronismo de otros tiempos. Sin embargo, no es así, y el caso de José Vaello Madero prueba otra vez con creces que los puertorriqueños siguen siendo ciudadanos de segunda discriminados por Washington.

Hay que destacar que el gobierno español había concedido a la isla en 1897 plenos derechos civiles a todos los habitantes de la isla, dotándolos además de un gobierno autonómico similar al que tiene actualmente Canadá. Contrastan estos avances finiseculares con la actual situación de la isla, donde sus habitantes ni siquiera tiene derecho a beneficios sociales de los que disponen el resto de los norteamericanos.

El juez federal que lleva el caso, Gustavo Gelpí, considera que el paso del huracán María ha hecho tomar conciencia a nivel nacional de estas disparidades, poniendo el foco sobre la anómala situación de una legislación que viola la igualdad ante la ley, clasificando a un grupo de personas con el fin de excluirlas.

En cambio, el procurador general de Estados Unidos, desestimó en su fallo la petición de Gelpí, afirmando que no se trataba de racismo sino de un claro asunto de política económica, añadiendo además que, de todas maneras los residentes en Puerto Rico “tampoco contribuían a los impuestos federales con sus ingresos”, (que son los que financian el SSI), por lo que no podían aspirar a beneficiarse de este seguro complementario. Para remachar, se refirió a un informe de la Contraloría General (GAO) del 2014, en el que indica que aplicar ese beneficio a los residentes de la isla supondría una carga de 1,800 millones de dólares al fisco federal.

Vamos a ver si El País se atreve a sacar un editorial para defender a los españoles de Puerto Rico de estos abusos. A fin de cuentas, la isla no hizo una Guerra civil como los cubanos, para independizarse de España, que tiene por tanto, el deber moral inalienable de defender sus antiguos ciudadanos de los excesos que comete con ellos uno de sus mejores aliados.

* El SSI es un programa suplementario del Seguro Social que da ayuda económica a personas ciegas y discapacitadas, de bajo o ningún ingreso.

Con información de El Nuevo Día.