Paris le 21 juin 2018.

Magnifique ouvrage cette autobiographie de la sublime et sulfureuse Hedy Lamarr. Femme fatale sophistiquée du cinéma d’Hollywood des années quarante, elle avait une beauté extraordinaire. Elle eut une vie flamboyante remplie de sexe, mais aussi elle était l’inventrice pendant la guerre mondiale, d’un système de transmission radio. Un livre surprenant, stupéfiant ! On se régale !

Récit au style incisif, Ecstasy and Me retrace le destin d’une femme qui s’épuisa à essayer d’être libre.

« J’ai connu différents genres d’hommes, de l’impuissant classique jusqu’au sadique adepte du fouet, l’un d’eux est allé jusqu’à amener une femme dans notre lit alors que j’étais étendue et qu’il me croyait endormie… » Hedy Lamarr

Autriche, 1933. La jeune Hedy Lamarr se met à nu dans le film Extase et, simulant un orgasme, devient la première actrice X de l’histoire. Le scandale est mondial. Mais quelques années plus tard, après bien des aventures dignes d’un roman d’espionnage, la voici à Hollywood où elle est sacrée « plus belle femme du monde ». Elle tourne alors aux cotés de Clark Gable et Spencer Tracy, sous la direction de grands réalisateurs comme Cecil B. DeMille ou Victor Fleming. Beauté vénéneuse, filmographie fournie et amants célèbres : Hedy Lamarr avait tout pour figurer au panthéon des reines du cinéma, entre Greta Garbo et Marlene Dietrich. Mais elle semble avoir joué de malchance…

Peut-être était-elle trop sulfureuse pour l’Amérique puritaine des années 1940 ?

Elle fuit son premier époux, déguisée en prostituée ; se maria six fois ; revendiqua sa bisexualité ; prit pour amants les plus grands noms d’Hollywood ; abusa de la chirurgie esthétique ; dilapida sa fortune ; se retira de la vie publique à quarante ans, ne réapparaissant qu’au gré de ses condamnations pour vol à l’étalage. Dans cette autobiographie controversée, Hedy Lamarr livre, avec une remarquable candeur, les détails de son ascension spectaculaire, brossant au fil des pages un portrait au vitriol du Hollywood décadent des années 1940.

« [Hedy Lamarr] brosse un portrait sans fard de sa carrière et du Hollywood de l’âge d’or. Son texte respire l’intelligence féroce. […] À quand le biopic ? » Vanity Fair

« Il faut lire […] Ecstasy and Me, magnifique foutoir […] sur lequel règne une femme exagérée, un peu folle et totalement irrésistible. » Livres Hebdo

« À chaque page de ses Mémoires, on se pince pour croire ce qu’on lit. Ses orgasmes, ses calculs, ses indiscrétions, sa candeur, ses succès, ses échecs, ses démêlés avec la police… Tout est écrit avec un stylo rempli au vitriol numéro cinq. C’est chic et choc. Très drôle et très audacieux. » Paris Match

« L’une des 10 biographies les plus érotiques de tous les temps » PLAYBOY

Hedy Lamarr in Ekstase :

L’espace des livres Guillaume Sautet :

Hedy Lamarr: autant en emporte la vamp. Elnora J. McFadden :

Née à Vienne, Hedy Lamarr (1914-2000) crée l’émoi à 18 ans en apparaissant nue dans le film Extase de Gustav Machaty. Actrice, inventrice, amante, militante antinazi, elle fut avant tout une femme libre qui refusa de se laisser enfermer dans aucune rôle. En 1966, au crépuscule de sa gloire, elle publie son autobiographie, Ecstasy and Me.

Ecstasy and me. La folle autobiographie d’Hedy Lamarr. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Villalon. © Editions Séguier, Paris, 2018. Diffusion Harmonia Mundi livre. Nombreuses illustrations. Couverture : Prod DB © DR via TCD.15 x 21 cm – 440 pages – 22,00€. ISBN : 978-2-84049-755-4

Félix José Hernández.