El castrismo impone fuertes restricciones a la empresa privada

Los administradores de las empresas privadas en Cuba no podrán ganar mas de tres veces el salario de sus trabajadores.

Tampoco esta entidadess podrán operar fuera de su territorio de inscripción…

En la décima sesión de la Octava Legislatura del Parlamento cubano, en el Palacio de las Convenciones, el diputado Marino Murillo Jorge, expuso un resumen del trabajo realizado en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, desde el VII Congreso hasta la fecha.

El Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo dijo que las cien políticas aprobadas se han analizado profundamente y que la práctica ha demostrado la complejidad del proceso.

La Comisión ha dividido su trabajo en ocho prioridades estratégicas. Este jueves, Murillo profundizó en cuatro: el ordenamiento monetario del país; el desarrollo de la Empresa Estatal Socialista; la revisión integral y el perfeccionamiento de las formas no estatales de producción (cooperativas y trabajo por cuenta propia) y en cómo lograr mayor inversión extranjera en Cuba.

Marino Murillo aseguró que se trabaja intensamente en el proceso de unificación monetaria y en la política cambiaria del país. Agregó que esta decisión es muy compleja y en ella trabajan más de 200 especialistas, divididos en 13 subgrupos de trabajo, incluso se han consultado a expertos extranjeros.

Este paso no es sencillo, porque “tiene un efecto en toda la economía y en la sociedad, no es solo cambiar una moneda por otra, tiene que ver con la formación de precio, con la capacidad de compra del salario, con el salario”, explico el también vicepresidente del Consejo de Ministros.

Desarrollo y autonomía de la Empresa Estatal Socialista

El Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo reconoció que el entorno monetario actual no favorece el desarrollo de la Empresa Estatal Socialista (EES). Sin embargo, “se ha ido avanzando en la autonomía y en el otorgamiento de facilidades”.

Agregó que en el periodo se crearon 28 Juntas de Gobierno en las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), que han de definir la proyección estratégica, la pertinencia del Plan y el cumplimiento de los valores directivos de la EES. Informó que se trabaja en la formación de otras 23.

La semana pasada se aprobaron cuatro normas jurídicas de rango superior que favorecen la autonomía y contribuirán a perfeccionar los modos de hacer de cada una de las empresas cubanas. Alertó que han existido algunas desviaciones en la implementación de las políticas aprobadas, como el pago sin respaldo productivo o que en algunas entidades los decisores han sido demasiado restrictivos en el pago del salario.

Marino apuntó que, a partir del análisis realizado en el Consejo de Ministros sobre el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, se decidió no crear nuevas entidades de este tipo, hasta que no concluya el experimento que se desarrolla en las 429 constituidas. No obstante, excepcionalmente, se permitirá crear hasta cinco nuevas cooperativas en la actividad pesquera.

El miembro del Consejo de Estado anunció que las cooperativas solo tendrán un alcance provincial, o sea, no podrán operar fuera de los límites de su territorio. Asimismo se regularán los límites de ingresos de los socios, que no podrá exceder de tres veces la diferencia entre el que menos y el que más devenga.

Aclaró que lo anterior no significa que se regule los ingresos de la cooperativa, sino su distribución, para que no ocurra como aquel caso donde el presidente cobraba 37 mil pesos y un socio solo 3 mil, práctica de empresas privadas. También informó que las nuevas regulaciones indican que no se podrán ser socio de más de una cooperativa.

Sobre los trabajadores por cuenta propia señaló que solo se podrá tener autorización para ejercer una actividad y que varias se unifican, las 201 existentes se reducirán a 122 licencias autorizadas. Por ejemplo, las actividades de peluquera, barbero, manicure y otras similares, se unificarán en servicios de belleza.

Adelantó que se ha autorizado la actividad de bares hasta hoy camuflada bajo las licencias de actividades gastronómicas y que los horarios de servicio serán aprobados por las autoridades municipales.

En cuanto a la política para la entrega de tierras en usufructo, Murillo Jorge reiteró que en agosto de 2017, el Consejo de Ministros aprobó extender la vigencia del usufructo de 10 a 20 años.

Aseguró además que se comenzará a aplicar el impuesto sobre tierras ociosas, en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, así como en otros municipios que creen las condiciones, tal y como establece la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2018 aprobado hoy por la Asamblea.

Una vez que Murillo terminó su intervención, la diputada Irma Shelton pidió la palabra para abordar el tema del acaparamiento de productos en la red minoristas y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas que abastezca a los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas.

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, sobre el tema explicó lo siguiente:

Cooperativas no agropecuarias: Hoy las cooperativas no agropecuariasfuncionan con determinado nivel de abastecimiento mayorista, pues compran algunos productos con un descuento del 20% sobre los precios minoristas. Al quedar ahora 429 cooperativas, porque el experimento no sigue creciendo, podemos concentramos en satisfacer las necesidades de esas.

Cooperativas agropecurias: Las cooperativas agropecuarias reciben todo su aseguramiento por la vía del Ministerio de la Agricultura, dígase fertilizantes, combustibles, herramientas, etc.

Trabajo por cuenta propia: Hay un grupo de trabajadores por cuenta propia que tienen acceso al mercado mayorista. Por ejemplo, los agentes de telecomunicaciones, que son 24 mil y ahora se autorizará crecer en 10 mil más. Todos ellos compran las tarjetas a Etecsa con un descuento del 10%, por tanto las personas no se quejan de la calidad del servicios ni del sobreprecio.

Experimento con el transporte en La Habana: Se va a hacer un experimento con los transportistas en la capital, que tendrán acceso a precios del mercado mayorista en el combustible y a una cantidad racional de piezas de repuesto.

Mercado mayorista para sector gastronómico: Con el Ministerio de Comercio Interior se está trabajando en la creación de un mercado mayorista con los insumos más solicitados como arroz y harina. Este mercado no podrá abarcar a todos, pero será para las principales actividades que se dediquen a la gastronomía.

Primeros pasos: El problema está en que las cosas no alcanzan y la prioridad es abastecer el mercado minorista. En el Plan de la Economía se está haciendo un esfuerzo grande para el suministro del mercado minorista de cara a la población y el mercado mayorista de cara a las empresas estatales. No creo que este sea un tema que se resolverá el año que viene, pero se darán los primeros pasos.

Actualmente la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos trabaja en 80 políticas, de las cuales 18 ya se han aprobado, 15 están en fase de aprobación y 47 están en desarrollo.

Antes de concluir su intervención, Marino Murillo reiteró que en marzo de 2018, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) hará un análisis profundo sobre el proceso de implementación de los Lineamientos, su cumplimiento y proyección estratégica para los años venideros, que será dado a conocer íntegramente al pueblo cubano.