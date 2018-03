Bilbao, 21 de marzo de 2018.

Del 22 de marzo al 1 de julio de 2018, el Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición Circuito cerrado que reúne cuatro obras del artista canadiense Michael Snow, una figura clave en el desarrollo del cine experimental desde los años sesenta. Esta muestra inaugura la programación de 2018 de la sala Film & Video, una iniciativa del Museo Guggenheim Bilbao para presentar piezas claves del videoarte, la videoinstalación y la imagen en movimiento como medio artístico.

La práctica de Michael Snow (Toronto, 1928) abarca, además del videoarte y el cine experimental, la pintura, la fotografía, la escultura y la música. Artista multidisciplinar, Snow aplica su conocimiento de diversos medios y materiales a la creación de sus obras, como él mismo ha explicado: “mis pinturas las hace un cineasta, mis esculturas las hace un músico, mis películas las hace un pintor… y a veces todo sellos trabajan juntos”. De esta forma cruzada y libre, Michael Snow reflexiona sobre los sistemas de representación visual y no visual del mundo. Para él, la materialidad de la imagen fílmica—su temporalidad, sonido, color, luminosidad—tiene tanta relevancia como lo representado en ella. En este sentido, el artista entiende el cine como una forma de escultura con luz y tiempo a la vez que concibe objetos que acaparan, desvían o bloquean la visión, logrando así revelar la capacidad de la obra de arte para crear circuitos de atención específicos.

Las cuatro obras, de formatos diversos, que componen la exposición Circuito cerrado tienen en común que la imagen se disocia radicalmente del contenido de la película o film. Vista (Sight, 1968) es una estructura de aluminio y plástico montada sobre una ventana, lo que delimita y restringe diagonalmente su visión. Mediante este encuadre atípico, la perspectiva desaparece y el artista nos obliga a dirigir la mirada a la totalidad del objeto artístico, a la vez marco y paisaje enmarcado. Jugando con la homofonía del título con la anterior en el original inglés, la obra Sitio (Site, 1969/2016) es una estructura de acero inoxidable a la que acompaña un breve texto que evoca el mar y su movimiento. El artista remplaza la imagen por la palabra y el lugar evocado por la escultura como sitio. No presenta una imagen sino la idea de una imagen.

Las dos piezas restantes son dispositivos de video que exploran otros vínculos entre imagen, escultura y lugar. La esquina de las calles Braque y Picasso (The corner of Braque and Picasso streets, 2009) proyecta en tiempo real, mediante una cámara fija, una vista del exterior del Museo Guggenheim Bilbao sobre una pantalla construida con pedestales de otras exposiciones. Este dispositivo da lugar a una forma de cine efímero que capta la vida cotidiana de la ciudad sin filtro ni interacción humana. La obra hace un doble guiño a la historia de la pintura: en tanto que ventana al mundo—un tema común a muchas obras de Snow—y como pieza “cubista” en que la imagen se pierde sobre los volúmenes múltiples en que se proyecta, evocando las primeras obras de Georges Braque y Pablo Picasso. Por su parte Observer (1974) interpela directamente al espectador, emplazándole a posicionarse en una gran equis marcada en el suelo sobre la que se sitúa una cámara que capta su figura en tiempo real. Jugando con la perspectiva y la profundidad de campo, Snow ofrece al espectador una experiencia directa e inquietante de la transformación del cuerpo en imagen plana, en objeto puramente bidimensional.

Michael Snow (Toronto, 1928) es una de las figuras capitales de la creación contemporánea. Artista de espíritu polifacético, Snow ha trabajado en múltiples disciplinas alcanzando el reconocimiento internacional gracias a la singularidad de su producción visual. Sus obras giran, en su mayoría, en torno a la mecánica de la percepción y sus paradojas.

Mientras que el trabajo cinematográfico de Snow está presente en archivos fílmicos de todo el mundo y ha sido exhibido en incontables festivales, sus instalaciones, esculturas, pinturas y obras fotográficas forman parte de prominentes colecciones canadienses e internacionales, como Vancouver Art Gallery, Art Gallery of Ontario (Ottawa), MoMA (Nueva York), Centre Georges Pompidou (París) y Museum Ludwig (Colonia/Viena), entre otras instituciones. Igualmente su obra ha sido objeto de importantes retrospectivas, entre las que destacan las organizadas por The Power Plant (Toronto,1994; con itinerancia internacional en el Centre national de la photographie, París y MAMCO, Ginebra), así como las celebradas por el Philadelphia Museum of Art (2014) y La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona, 2015). Obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim en 1972 y, entre otros reconocimientos ha recibido el de “Officer and Companion of the Order of Canada”, en 1982 y 2007 respectivamente, y el “Governor General’s Award” en artes visuales en el año 2000. Fue nombrado “Chevalier de l’ordre des arts et des lettres” en Francia en 1995, y en 2004 fue investido doctor “honoris causa” por la Universidad de Paris.

Encuentros con artistas: Michael Snow (22 de marzo a las 18:30 h.) Michael Snowhablará con Manuel Cirauqui sobre su proceso creativo y sobre las obras incluidas en la exposición Circuito cerrado de la sala Film & Video, el 22 de marzo a las 18:30horas, en el Auditorio del Museo Guggenheim Bilbao. Tras la charla tendrá lugar un coloquio con el público asistente.

Film & Video (sala 103) La sala Film & Video es un espacio consagrado al videoarte, la videoinstalación y la imagen el movimiento, que alberga obras tanto de los Museos Guggenheim como de otras colecciones internacionales. La programación de esta sala se inició en marzo de 2014 con la instalación de Christian Marclay El reloj (The Clock), a la que siguieron las creaciones del artista islandés Ragnar Kjartansson Los visitantes (The Visitors); y The Krazyhouse (Megan, Simon, Nicky, Philip, Dee), Liverpool, UK, de Rineke Dijkstra; En 2015 se mostraron la serie Las rutas del hilo (Thread Routes), a cargo de la artista conceptual Kimsooja; Paralaje (Parallax), de Shahzia Sikander y La nube del no saber (The Cloud of Unknowing), del artista singapurense Ho Tzu Nyen; en 2016 fue el turno de La Anunciación (The Annunciation –Marian Ilmestys) de la artista finlandesa Eija-Liisa Ahtila; Suspiro (Sigh) de Sam-Taylor Johnson y Desoriente (Disorient) de Fiona Tan; en 2017, la sala Film & Video exhibió la inquietante (Sin título) Máscara humana (Untitled) Human Mask, 2014] del artista francés Pierre Huyghe, así como Los invitados (The Guests, 2013) del gran pionero del cine underground Ken Jacobs,y la instalación-performance Invierno(Winter, 2013) de la artista Amie Siegel.

Michael Snow: Circuito cerrado. 22 de marzo–1 de julio. Comisario: Manuel Cirauqui. Museo Guggenheim Bilbao. Sala Film & Video (103).

