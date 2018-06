No sabemos quienes están a cargo de la comunicación del embajador de España en Cuba, pero se están pasando tres pueblos. En efecto, la sede diplomática vuelve a invitar a los españoles de Cuba al Habana Libre para compartir las emociones del partido de la selección española contra Marruecos.

Hoy en el hotel Habana Libre a partir de las 13:30 se podrá ver a #LaRoja en su tercer partido del #MundialDeRusia2018 contra Marruecos.

¡Os esperamos ahí! — EmbEspCuba (@EmbEspCuba) 25 juin 2018

Popular cómico cubano critica discriminación a turistas nacionales en la isla

La principal crítica es la diferenciación de los servicios por nacionalidades en uno de los principales sectores económicos del país, que el año pasado recibió 4,7 millones de turistas extranjeros.

“Entre cubanos, ¿qué valor nos damos? Ninguno. Así funciona el país desde hace años. Así que lo que cuenta este artículo es bobería al lado de todas las cosas que pueden hacer los extranjeros y no los cubanos”, comienza Silva su publicación, que suma más de 3.500 reacciones, 500 comentarios y ha sido compartida más de 900 veces en Facebook.

El humorista asegura que “el propio Ministerio de Turismo tiene directivas discriminatorias con los cubanos”, en referencia a la medida que prohíbe a los pobladores de la isla abordar embarcaciones recreativas.

“Podemos hospedarnos en un hotel, pero no podemos coger un catamarán con motor, no puedes hacer uso de medios náuticos motorizados. ¿Por qué? (…) Así está escrito. Lo he leído en las ofertas de (la agencia de viajes estatal) Cubanacán para cubanos”, insiste.