En Cochín, India, con el Costa neoClassica

París, 11 de marzo de 2018.

Querida Ofelia:

Tras navegar durante toda la noche en dirección sur, a primera hora de la mañana se iniciaron las maniobras de aproximación a Cochín, con la ayuda del piloto local. Anclamos en el puerto a las 8 y 30 a.m.

Cochín es una ciudad del estado de Kerala, situada en la costa occidental de la India. Fort Cochín es la parte más antigua de la ciudad y recuerda a Europa en muchos aspectos, debido a la influencia portuguesa y holandesa que ha recibido.

Después de desayunar tuvimos que presentarnos ante la policía local en Il Teatro Colosseo, para ser reconocidos y que nos dieran personalmente la tarjeta amarilla que nos permitía salir del barco y volver a regresar a él.

Tuvimos una estupenda ocasión para visitar las principales atracciones de la mágica Cochín: la ciudad de pescadores que fascina con sus pequeñas islas, sus variados centros de arte y su peculiar carácter, fruto de la huella que han dejado todas las potencias extranjeras que ocuparon la ciudad.

Nuestra visita a Cochín o Kochi, como se le suele llamar hoy en día, empezó en el barrio donde se asentaron los primeros portugueses: Fuerte Kochi, que alberga varios testimonios de la época colonial. También la Iglesia de San Francisco, el templo europeo más antiguo de la India, del siglo XVI, construido por los portugueses. Aquí fue enterrado en 1524 el explorador portugués Vasco de Gama, cuyos restos fueron llevados mucho más tarde a Lisboa.

El 45 % del millón y medio de habitantes es cristiano.

Vimos a numerosos adolescentes en bicicletas, uniformados, que se dirigían a sus escuelas, entre una gran cantidad de taxis tuc-tuc y de jóvenes en motocicletas.

La ciudad posee mucha vegetación. Numerosos árboles crecen a lo largo de las calles en ambas aceras.

La visita continuó por muchas otros lugares interesantes, entre los que vimos las redes de pesca chinas, símbolo por excelencia de los siglos de influencia china en esta costa, el famoso y vetusto mercado local de pescado, donde los lugareños comen el pescado recién capturado cocinadolo al momento.

Junto al barrio de Mattancherry, pudimos admirar el Palacio Holandés, erigido por los portugueses en 1555 y reestructurado por los holandeses en 1663. La principal joya del edificio son los frescos, que representan escenas del Ramayana y mitos ligados a las divinidades hindúes.

Otra comunidad que ha dejado huella en esta ciudad es la judía, a la que está dedicada una calle que recorrimos, con sus características viviendas y comercios de todo tipo, desde droguerías hasta tiendas de antigüedades.

Al fondo de la calle está la Sinagoga, la más antigua de toda la Commonwealth (construida en 1568), famosa por sus azulejos de cerámica azul cantonesa decorados. Pero está prohibido sacar fotos. Incluso era necesario quitarse los zapatos antes de entrar y ponerse calcetines. Algo nuevo para nosotros, pues hemos visitado numerosas sinagogas en muchos países y nunca nos lo habían exigido.

Tuvimos dos guías indias excelentes: Sukanya y Usha. En el autocar iba un grupo de 16 antillanos, fundamentalmente de Guadalupe y Martica. Cuando supieron por la guía de Costa que era mi cumpleaños, me cantaron el Feliz Cumpleaños en francés. A partir de ese día conversábamos muchos con ellos, recordando las excelentes vacaciones que hemos pasado en sus islas caribeñas.

Al llegar al camarote encontré una tarjeta de felicitación por mi cumpleaños del capitán Mario Moretta, acompañada por una bandeja de fresas y chocolates, una botella de champagne y un ramo de rosas rojas. En otra tarjeta se nos invitaba al Vip Cocktail Party a las 8 y 30 p.m. en Il Salone Puccini, al cual asistimos.

A las 6 p.m. zarpamos en dirección al sur hacia Malé, capital de Maldivas, distante 390 millas náuticas.

La cena fue de platos típicos de la cocina rústica y aromática de Cerdeña.

Los higos chumbos flanquean los huertos y los campos de árboles frutales como guardianes espinosos que protegen el jardín de las maravillas, en donde el agua del pozo nutre esa tierra que de no ser así estaría seca. El pastor, bajo el alcornoque, toca las “launeddas” y evoca, con sus notas, los tiempos remotos de su juventud. El perro, fiel, está a sus pies, con un ojo siempre atento al rebaño. El olor del mirto, mezclado con el intenso aroma del azafrán en flor, nos recuerda el sabor antiguo de Cerdeña. Y, en la mesa, nos esperan: el cordero, las alcachofas fritas, el inolvidable pan carasau con huevos escalfados, perfecto equilibrio entre la fina lámina de pan crujiente y la aterciopelada voluptuosidad del huevo, y después, la pasta, con los gnocchetti al aroma del azafrán.

Nuestra cena consistió en:

– Ensalada de pasta Fregola con verdura y atún marinado.

– Pasta Fusilli a la Campidanese, con salchicha, salsa de tomate, azafrán y eneldo.

– Cordero estilo Goan xacuti.

-Vino Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Colonnara.

La sorpresa llegó al final de la cena, cuando un grupo de camareros trajo una botella de champagne y una tarta de chocolate de cumpleaños con “Feliz Compleanno” escrito con merengue. Bella combinación de español e italiano. Me cantaron el Feliz Cumpleaños. Un camarero invitó a mi esposa a bailar mientras otro me entregaba una tarjeta de parte de felicitación del capitán, donde me anunciaba que me podía sacar una foto de estudio regalo suyo.

Era la Noche Italiana y en ese momento todo el restaurante se convirtió en sala de fiestas.

Vinieron a felicitarme las encantadoras damas italianas Patrizia Ramalli y Maria Concetta Adorno. Ya habíamos conversado varias veces con ella y resulta, que como el mundo es pequeño, Patrizia es amiga de un célebre periodista del cual yo fui traductor en Cuba en el ya lejano 1975.

En el Grand Bar Piazza Navona se celebró la fiesta “Tacco e Punta” con el equipo de animación.

Il Teatro Colosseo ofreció el espectáculo “Zodiac” con los bailarines de la Afro Arimba y los cantantes Nereida Figueroa y Leslie Kleinsmith.

A continuación en el mismo teatro disfrutamos de un recital de canciones de Mina, interpretadas magistralmente por Giovanna Russo.

Fue un día muy especial, no me puedo quejar de como pasé mi cumpleaños. Puedes ver todas las fotos en mi página de Facebook, vas a “FOTOS” y después a “ALBUMES”, allí están todas.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.