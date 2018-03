París, 18 de marzo de 2018.

Querida Ofelia :

Escribirte desde un París bajo la nieve, con -1°c. , a solo tres días del comienzo de la primavera, sobre la espléndida isla tropical Adaaran Vadoo, donde pasamos un día estupendo el pasado 24 de febrero, es un poco difícil.

Ese día tuvimos el Alba a las 6 y 20 a.m. con un mar en calma absoluta y +26°c. y un espectacular Crepúsculo a las 6 y 20 p.m.

Como cada día fuimos a desayunar al Ristorante Tivoli, allí estuvimos conversando con una simpática pareja de profesores universitarios franceses jubilados, procedentes de la bella ciudad de Nancy.

Al no tener mesa fija como en el almuerzo y la cena, los desayunos proporcionaban la posibilidad de entrar en contacto con muchas personas. Fue así también como conocimos a un grupo de catorce argentinos que después del crucero continuarían viajando por La India y posteriormente por Europa. Eran personas educadas, simpáticas y cultas. Cada año hacen juntos dos o tres viajes por distintos continentes. Entre ellos se destacó Cecilia por su alegría de vivir. Ella y mi esposa se convirtieron en amigas y hasta prepararon juntas los disfraces para el Baile de Carnaval a bordo.

El buffet del desayuno del Ristorante Tivoli ofrece una gran variedad de: pastelería, muffins, pan, croissants, bollería variada sin azúcar, rosquillas, bollos de crema, tartas de frutas, leche, yogurt, muesli, cereales, pan tostado, embutidos, quesos, macedonias, zumos (naranja, manzana, pomelo y piña),

mantequilla, confitura, miel, zumo de naranja fresca, capuchino, café exprés, café y té calientes, huevos cocidos de todos las maneras, etc.

Además se pueden pedir desayunos especiales : americano (pancakes caseros con jarabe de arce guarnecido con lonchas de bacón), británico (judías, salchichas, bacón, huevo estrellado o revueltos, tomate a la parrilla, setas, buñuelos de patatas y pan tostado), mexicano (huevos estrellados sobre tortilla de maíz ligeramente frita, adornada con salsa de tomate picante, crema de frijoles; arroz a la mexicana, servido con rajas de aguacate o guacamole), alemán ( salchichas, dos huevos hervidos, queso alemán y pan integral recién salido del horno), español (tortilla con pimientos rojos y verdes, cebolla y perejil), noruego (salmón ahumado, queso fresco para untar y pan negro) belga (walfe con jarabe de amarena o chocolate y nata montada), Bénédicte ( dos huevos escalfados, muffins tostados y bacón, acompañados de salsa holandesa ), etc.

Mientras esperábamos para tomar la lancha que nos llevaría directamente en media hora de navegación hasta Adaaran Vadoo Island, estuvimos conversando con una chica muy agradable, Olesya Vulya, la responsable de los turistas rusos.

Adaaran Vadoo Island es una maravilla de isla, rodeada por un mar de aguas cristalinas, bordeada por una playa de arenas blancas y finas. Su centro está cubierto por una bella vegetación tropical donde predominan las altísimas palmeras y bajo las cuales un jardín como imagino debe haber sido el del Edén, cubre toda la superficie no ocupada por las cabañas, restaurante, bar, boutiques y recepción del Resort. Todas las construcciones decoradas con un gusto refinado, como las cabañas sobre palafitos, unidas por un discreto puente sobre el mar.

Le dimos la vuelta a pie a la isla en menos de una hora. Después de disfrutar de las cálidas agua del Océano Índico, almorzamos deliciosamente a base de mariscos y frutas, acompañados de vino blanco de Sancerre. Todo está inmaculadamente limpio y el personal es sumamente agradable.

Un euro equivale a 18,23 rupias maldivas; un dólar estadounidense a 15,3 rupias maldivas. Pero lo curioso es que cuando pagas con euros, redondean al euro superior, es decir, no te dan el vuelto. Por ejemplo, si debes pagar 23 euros y 15 centavos, te cobran 24.

La tarde, bajo un sol brillante y en la calma de las hamacas bajo las palmeras pasó demasiado rápidamente. Fue una experiencia extraordinaria.

Estábamos en el muelle listos para tomar la lancha que nos llevaría de regreso al Costa neoClassica, cuando ocurrió algo inesperado:

Un señor obeso, de unos 70 años, bronceado como aquellos cerdos que ahumaba mi tío Faustino en nuestro terruño de Camajuaní, gastaba bermudas y camisa de palmeras azules, acompañado por una señorita de belleza tropical tipo Criollita de Wilson, del tipo de aquellas chicas que los machos cubanos calificaban como : “está buena pa’dale con mandarria”. ¡Qué horror!

Pues bien, ese señor nos escuchó a mi esposa y a mí hablar en español y nos preguntó:

-¿Utede de qué paí son?

-Somos cubanos.

-¿Cubano de dónde?

-Pues cubanos de Cuba. ¿De dónde podríamos ser?

-¿Pero qué hacen aquí? ¿Cómo lograron salir de allá?

-Estamos de vacaciones, como al parecer Vd. y la señorita.

-Pue yo vivo en Miami, estoy con Trump y con las armas.

– Nosotros vivimos en París, siento no compartir su opinión -le expresé-, pero no admiramos ni simpatizamos con ninguna personalidad política, de ningún país del mundo actual. Además consideramos que las armas deberían estar solo en las manos de la policía y el ejército.

-¡Ah! ¡De París! Yo pensaba cuando me dijiste de Cuba –comenzó a tutearme sin yo autorizarlo-, que utede eran comunista. Bueno a Francia le hace falta que le mandemo pallá a Trump pa que limpie ese paí de mu….

-Lo siento de nuevo, pero estimo que a Francia no hay que “limpiarla” como dice Vd. de seis millones de personas que practican esa religión y que forman el 10 % de la población. En su casi totalidad son personas honestas y trabajadoras. Tuve a muchos excelentes estudiantes que practicaban esa religión monoteísta hasta que me jubilé hace tres años.

– ¡Ah! ¿Tú e profesó de qué? – Siguió tuteándome sin conocerme.

– De Historia Hispanoamericana y de Lengua y Literatura Hispánicas.

-¡Ah bueno! Entonces te voy hacé una pregunta. ¿Cuál es el río ma grande de Cuba? – Encontré la pregunta totalmente surrealista, pero para complacerle y quitármelo de encima, pues gracias a Dios llegó la lancha.

-El Cauto.

-Es verdá. ¡Eres un bárbaro asere!

Durante todo ese tiempo mi esposa y la señorita se habían mantenido en silencio.

Logramos sentarnos al fondo de la lancha en donde solo quedaba espacio para dos personas.

Al abordar el barco se dirigió a nosotros en el Atrium y nos dijo:

-Vamo a poneno de acuerdo pa compartí mesa y así podemo conversá.

-Nos hubiera gustado mucho pero ya tenemos mesa reservada desde que comenzó el crucero y hasta el final de éste en el Ristorante Tivoli.

Se despidió afirmando: -Tú sabe, yo tengo negocio en Miami y gano mucho dinero, te voy a da mi teléfono pa cuando vayan allá me llamen pa veno.

-Muchas gracias, sin dudas le contactaremos.

Tuve la desgracia de que en cada cena de los siete días siguientes, cuando el individuo entraba al restaurante, al pasar por el pasillo central me lanzaba un grito: ¿Qué tal asereeee?

La Cena de esa noche fue dedicada a la cocina de esa bella región italiana que es Liguria.

EI sol caliente se refleja en los olivos y, al fondo, más allá de las retamas en flor, el mar con sus reflejos luminosos se extiende hasta el infinito.

En la escabrosa tierra de Liguria, los aromas de tomillo, romero y albahaca se combinan con el incienso de los pinos marítimos y la salobridad de la resaca. En la cocina de esta tierra, muchas veces la huerta y la pesca se dan la mano. Llegan a la mesa esos intensos aromas de guisos y sofritos que salen de las sartenes incandescentes y se desvanecen en una olorosa nube.

La riqueza de la huerta toma forma en mil especialidades distintas, desde la cima alla genovese (ternera rellena) con mahonesa a la albahaca hasta el zemino, una sopa de garbanzos y acelgas, pasando por la tarta de Pascua, rellena de verduras y huevo.

De todos modos, cuando el mar se combina con la sencillez de la tierra, nacen los platos más delicados e inolvidables, como la buridda de sepia y guisantes.

Nuestra cena consistió en:

-Gambas rojas, pan perfumado y salsa “Bloody Mary”.

-Pasta Ravioli de pollo al estilo la cazadora, con col y hongos calabaza.

-Solomillo de carne de buey, puré suave de patatas, zanahorias con pistacho, con salsa Marsala.

-Torta helada de galletas “Oreo”.

-Vino Valle d’Aosta Petite Arvine “Les Crêtes”.

Como todas las noches, el barco se convirtió en una gigantesca fiesta para todos los gustos:

7 y 30 p.m.-Bailamos con los Maestros Latin Dancers! Grand Bar Piazza Navona, puente 8.

7 y 45 p.m. -Música Latina con Dúo Fiesta. Foyer Bar, puente 8.

8 p.m. -Música de la India con Akash. Piscina central, puente 11.

8 y 30 p.m. -“Il musichiere del mare” ( El músico del mar ) con el equipo de animación Grand Bar Piazza Navona, puente 8.

9 y 15 p.m. -Video Musical (duración: 73 minutos) “Michael Bublé”. Come fly with me. Teatro Colosseo, puentes 8 y 9.

10 p.m. -¡Bailamos con los Maestros Latin Dancers! Grand Bar Piazza Navona, puente 8.

10 y 30 p.m. -Especial Beatles con la Inclusion Band. Salone Puccini, puente 9.

11 p.m.-Karaoke Cantamos todos juntos, con el equipo de animación. Salón Puccini, puente 9.

12 p.m. Disco Dance con el DJ Jacky. Discoteca Galileo, puente 14.

En la próxima carta te contaré sobre la continuación de nuestro viaje por las paradisíacas Islas Maldivas.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.