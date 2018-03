París, 29 de marzo de 2018.

Jueves Santo.

Querida Ofelia:

A primera hora de la mañana del miércoles 28 de febrero dejamos el Golfo de Mannar y, sucesivamente a babor, también el Cabo de Comorin (el territorio más sureño de la India). Allí es donde se encuentran las aguas de los tres mares que rodean el subcontinente y donde también se sitúa el extremo occidental de Ghati. Durante todo el día seguimos rumbo norte en dirección a Marmugao, por un Océano Índico en calma, bajo un sol brillante y +28°c.

Durante todo el día hubo numerosas actividades recreativas: deportes, bailes, torneos, concursos, espectáculos musicales, mercadillo, casino, SPA, etc. Mi esposa se divirtió mucho por la tarde con nuestra amiga argentina Cecilia y otras señoras, en la confección de los disfraces para el desfile y baile “Fiesta en Máscaras”, que tuvo lugar a las 11 p.m. en la pista del Grand Bar Piazza Navona. Hay que decir que los tres camareros filipinos que allí trabajan: John Vherr Dimaapl, Hartono Hassan Tri y Vicente Buen Cuchillo, tienen un sentido del humor extraordinario, son verdaderos profesionales. Los encontramos cada día después del almuerzo al ir a tomar el café, por las tardes para el aperitivo y después de la cena para el digestivo y en cada momento nos recibieron con una gran sonrisa.

Yo aproveché para terminar de leer junto a la piscina principal, la excelente novela de A. J. Finn “La femme à la fenêtre”. Seguramente ha sido publicada en español. Su título en inglés es “The Woman in the Window”. Ánimo, son solo 526 páginas.

A las 8 y 30 p.m. asistimos invitados por el Capitán Mario Moretta al VIP Cocktail Party en Il Salone Puccini.

Il Ristorante Tivoli dedicó el almuerzo y la cena a la cocina de Calabria. Esta hermosa región italiana es picante como la guindilla y ofrece también la dulzura de una tierra escabrosa.

El sol caliente obliga a la cigarra a chirriar y la canícula ralentiza el ritmo de todos los trabajos, que se vuelven más fatigosos. Se alza el polvo del campo cuando pasa el campesino, mientras los olivos nudosos siguen observando, inmóviles y mudos. El aroma de azahar que viene del naranjal nos embriaga mientras descansamos a la sombra fresca de la casa de labranza y saboreamos los platos de una tradición que propone ingredientes sencillos y acertados contrastes, como en la sopa de cebolla de tropea tostada, un plato simple y sustancioso que nos ofrece el dulzor de un bulbo que no hace llorar, como no sea de alegría al probar este plato.

El mar cálido y brillante y, a pocos kilómetros, la montaña sombría y áspera. Una región a la que es difícil llegar por tierra y completamente abierta al mar. Dos realidades netas y separadas de una tierra que no conoce matices sino valores absolutos, reflejados en sus gentes reservadas y hospitalarias, capaces de amar profundamente y de odiar visceralmente. Experiencias que se reflejan también en la tradición culinaria, expresión de muchas influencias y de almas contrastantes.

Los sabores son fuertes e intensos como las emociones que te suscita la guindilla, presente en todos los platos, que al principio te engatusa con su aroma, después te acomete con su fuerza y por último te complace con su armonía. Probamos la sopa de legumbres con pan tostado y `nduja (embutido preparado con las partes grasas del cerdo y la guindilla), spaghettini bucati con pimientos asados y gambas y pasta strascinati con salsa de carne blanca y puerros estofados.

Pasta Strascinati con salsa de carne blanca y puerros estofados: los strascinati son una pasta fresca, sin huevo, de forma similar a las orecchiette pero mucho más largos. El nombre deriva de su preparación para la que hay que trascinare (arrastrar) en una artesa de madera la pasta con tres o más dedos, según la dimensión que se quiera obtener. El motivo de esta elaboración es que así la pasta tendrá un lado liso y un lado áspero que absorberá mejor la salsa, o, como en este caso, la dulzura de los puerros estofados y la delicadeza de la carne blanca.

Esa noche Il Teatro Colosseo ofreció el original espectáculo del ventrílocuo René Luden.

El 1 de marzo tuvimos el Alba a las 6 y 50 a.m. en un mar en calma y a +28°c.

A las 6 y 30 a.m. aproximadamente dejamos, a babor, la isla de Saint George para adentrarnos en la Bahía de Marmugao. A las 7 y 30 a.m. embarcó el práctico que se encargó de las maniobras de amarre.

Goa es el estado más pequeño de La India y es también el más rico. La región fue conquistada primero por los musulmanes, después por los hindúes, y finalmente pasó a estar bajo el dominio de los portugueses en 1510, cuando se convirtió en famoso puerto y capital de las Indias portuguesas. En Velhe Goa todavía hoy existen numerosas iglesias y edificios que testimonian el pasado colonial portugués, hasta el punto de que está incluida en la lista de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En Goa también se encuentra la playa más famosa de la India. Aproximadamente 100 kilómetros de costas están ocupadas por hermosas playas.

Durante el desayuno en el Ristorante Tivoli tuvimos la oportunidad de conversar con el amable y profesional maître guatemalteco Jonán Figueroa.

En la ciudad de más de un millón y medio de habitantes, abundan las vacas y perros famélicos que se desplazan por las polvorientas calles, a lo largo de las cuales se acumula la basura.

Hicimos una excursión con un profundo carácter espiritual, que nos mostró el rico abanico de cultos y religiones de este pequeño estado en un recorrido por iglesias, templos y mezquitas. Nos acompañó la encantadora Valentina Re, de la Oficina de Turismo del Costa neoClassica.

Fuimos con un grupo italiano, pues desde la Oficina de Turismo del barco nos lo pidieron, ya que los autocares para franceses estaban llenos. Ocurrió lo de costumbre, en cuanto partió el autocar, una italiana exigió que quitaran el aire acondicionado, a pesar del calor intenso de casi +30°c que hacía afuera. Yo pedí y logré que pusieran la ventilación, ante la mirada asesina de la itálica.

La carretera iba paralela a la costa donde números viejos barcos abandonados y oxidados sirven de viviendas a familias pobres.

Empezamos la excursión visitando la Iglesia de San Cayetano, construida exteriormente según el modelo de San Pedro de Roma, por los hermanos italianos de la orden de los teatinos en 1655. Todas las paredes son blancas y los altares pintados de color marrón.

Siguiendo en la misma línea de espiritualidad, visitamos Shanta Durga, uno de los templos más famosos de Goa, que data del siglo XVIII y está consagrado al culto de la diosa hindú de la paz Durga. Para visitarlo hay que descalzarse y ponerse unos calcetines. En su interior no se pueden tomar fotos o grabar vídeos. Está rodeado por un verdadero bosque de bellas palmeras.

En la escalera de entrada, varias señoras confeccionaban collares de flores naturales, los cuales eran comprados por los fieles y después los colocaban sobre los cuellos de las estatuas que representan los numerosos dioses.

Al salir vi una casucha donde estaba escrito Post Office. Allí una señora muy amable me vendió los sellos para las tarjetas postales, los pegó ella misma apoyándose en su rústica mesa y los introdujo en el buzón, el cual consistía en una caja de cartón. En ese momento dudé de que llegaran a su destino. Pero no, me equivoqué, pues ya supe que todos las recibieron.

Después de Shanta Durga, nos dirigimos a la mezquita más grande y famosa de toda Goa, conocida como Safa Masjid o simplemente, la Mezquita, construida en 1560 por Ibrahim Adilshah de Bijapur. El acceso está permitido únicamente a los hombres. Junto a ella se encuentra un gran estanque de mampostería con pequeñas cavidades con motivos de “meharab” en un lateral. Del otro lado de la cerca que rodea la mezquita hay un caserío en donde viven numerosas personas en condiciones de pobreza extrema rodeados de basura.

Al regresar a bordo, nos dirigimos a la oficina de las asesoras personales cruceros, las encantadoras Mónica y Elena. Compramos un bello crucero que nos llevará próximamente por el Océano Índico: Madagascar, La Reunión, las Islas Seychelles, Diego Suárez y Mauritius.

¡Viajar es vivir querida Ofelia!

Al zarpar, a las 6 p.m. emprendimos ruta septentrional en dirección a Bombay, distante 228 millas náuticas, pudiendo admirar las costas de La India a babor. A las 8 p.m. se pudo avistar a babor, la isla de Vengurla.

Ese día fue dedicado a la cocina de Molise y Basilicata.

Tierra milenaria en la que se siente constantemente el espíritu de la naturaleza. La cultura campesina, desde los bosques hasta las colinas, pasando por las costas y el campo, ha crecido con sencillez al ritmo de las estaciones. Aquí el hombre es solo parte de un todo, donde las plantas, la tierra, el mar y los animales son los amables anfitriones. Este equilibrio se aprecia en los platos de la tradición, sencillos y nutritivos, a menudo a base de carne combinada con verduras, como en el caso del cochinillo crujiente con berenjenas o la ternera rellena aromatizada con mejorana; o de pescado, como el típico bacalao arracanato, con pan aromático, uvas pasas, piñones y apio, al estilo del Molise.

Nuestra cena consistió en:

– Parmigiana alla Marateota. Cazuela de berenjenas gratinadas al estilo de Maratea con salchichas, tomate y mozzarella.

– Pasta Linguine con pulpos blancos estofados y tomate.

– Bacalao gratinado servido con pan, piñones, y pasas a la Molise.

– Milhojas de vainilla y fresas.

-Vino Chardonay Koonuga Hill “Penpolds”

Esa noche Il Teatro Colosseo ofreció el espectáculo de la tripulación “Gente di Mare”, en el cual demostraron gran talento.

Toda la noche hubo fiestas y bailes hasta bien entrada la madrugada, pues fue “La Notte Bianca”. Por tal motivo nos habían pedido a todos que nos vistiésemos de ese color.

Nuestro viaje está llegando a su término, por lo cual estimo que me quedan solo dos cartas que hacerte al respecto.

Mañana Viernes Santo rezaré por ti y por todos nuestros seres queridos durante la misa.

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,

Félix José Hernández.