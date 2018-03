En New Mangalore con el Costa neoClassica

París, 10 de marzo de 2018.

Querida Ofelia:

Aunque sé que ya viste en mi página de Facebook (Félix José Hernández Paris), las fotos que tomé en New Mangalore, solo hoy te escribo sobre esa gran ciudad de 6 millones de habitantes.

A primera luz del alba, embarcó el piloto local que nos acompañó hasta nuestra llegada a puerto a las 7 y 30 a.m.

El mar estuvo en calma durante toda la noche. Amanecimos con +24°c y por la tarde tuvimos + 30°c., pero con muy poca humedad, lo cual hacía soportable el calor.

New Mangalore se ha desarrollado como un puerto del Mar Arábigo, y con el tiempo se ha convertido en uno de los principales puertos de la India: hoy día gestiona el 75% de las operaciones de exportación de café y anacardos. Mangalore se localiza en el nacimiento de los ríos Netravati y Gurupura, los cuales forman un estuario en la región suroeste de la ciudad, y desembocan en el Mar Arábigo.

Tomamos el autocar en el muelle en el que estaba anclado el Costa neoClassica. Tuve la mala suerte de que una señora británica, sentada a mi derecha al otro lado del pasillo, despedía un olor a sudor muy desagradable y… la excursión duró 6 horas.

Comenzamos por recorrer el Templo Shri Manjunatha Shiva en Kadri, el cual es uno de los antiguos templos de Mangalore. Tiene una estatua de bronce del dios Shiva, se cree que sea la más antigua en el sur de la India. Para entrar a éste y a todos los demás es necesario dejar los zapatos en la entrada y ponerse calcetines. También las mujeres deben llevar los hombros y rodillas cubiertos, es decir… nada de minifaldas vertiginosas, o pantalones cortos.

Los templos están formados por numerosas capillas en donde se veneran diversas divinidades, son tantas, que es difícil llevar el hilo de las explicaciones que nos hacía nuestra excelente guía india Saran, la cual hablaba un francés de gran calidad. En la puerta de cada capilla hay un monje que bendice a los fieles que le ofrecen ofrendas.

Vimos a mujeres descalzas que llevaban ladrillos sobre sus cabezas, para construir una nueva capilla.

En las puertas de los templos hay mujeres que confeccionan collares de flores naturales, que los fieles compran para colocarlos después en los cuellos de las estatuas que representan a los dioses.

Por lo general, a no ser las avenidas principales, las calles son de tierra, los inmuebles están prácticamente cubiertos por paneles publicitarios, en sus plantas bajas los pequeños comercios abundan y a lo largo de las aceras se acumula la basura, donde las ratas pasean como sin que aparentemente le preocupe a alguien. Aquí se ve menos pobreza que en Bombay.

Continuamos a visitar la capilla de Aloysius, famosa por sus impresionantes pinturas y frescos que adornan sus paredes y techos. Fue construida en el año 1899. Los frescos son obra del artista italiano Antonio Moshaini . Está prohibido sacar fotos, pues los curas te venden las tarjetas postales al final del recorrido. En realidad es la capilla de la escuela media superior de los padres jesuitas, Mangalore Jesuit Educational Society, a la cual asisten los chicos de las familias adineradas de la ciudad.

Continuamos hasta el templo de Kudroli Gokarnanatha, que está dedicado a Shiva y construido en el estilo de Chola. El templo tiene suelos de mármol blanco y en sus paredes predomina el color rojo. Posee gran riqueza arquitectónica y numerosas esculturas cubren las capillas. Un gran estanque de aguas benditas está rodeado por estatuas de dioses. Si los carroceros de Camajuaní pudieran ver las fotos que tomé, estimo que les serviría de inspiración para las parrandas de San José del 19 de marzo.

Nos llevaron a visitar una factoría de anacardos. En ella más de 500 pobres mujeres, descalzas, trabajan 10 horas al día, en silencio total, sentadas con una especie de clavo en las manos, con el cual parten la cáscara del fruto y lo depositan en palanganas de aluminio. Cuando la llenan, se alzan y la llevan a pesar frente al capataz, el cual anota el peso en un cuaderno. Si trabajan bien, pueden ganar hasta cinco dólares al día. ¡Impacta el rostro de esas infelices mujeres! Aunque el sistema de castas haya sido abolido por ley, en las mentalidades sigue el desprecio y la humillación hacia los más pobres… los “intocables”.

Mi esposa se sacó una foto con dos obreras y a continuación les hizo un regalo para que se compraran zapatos, pero estimo que lo habrán invertido en comprar comida para sus hijos.

Hay una guardería en la factoría para los hijos de las obreras, pero lo que nos extrañó es que solo hubiera unos veinte niños y allí trabajan más de quinientas obreras.

Uno de los grandes problemas de la India es que nacen muchos más niños que niñas y ya la diferencia llega a…millones. La razón es muy fácil de encontrar, pues el nacimiento de una niña se considera como una “desgracia” , pues para que se pueda casar, la familia tiene que darle una dote y si no la posee, pues se quedará soltera de por vida a cargo de los padres. Te dejo imaginar como “resuelven el problema” al nacer una niña. ¡Qué horror!

Paseamos por el mercado, el cual me recordó los vistos en Laos, Tailandia y Sudán: una enorme cantidad de frutas, vegetales, carnes y pescados colocados sobre mesas rústicas o sobre manteles plásticos en el piso de tierra. Por el centro se paseaba una vaca “sagrada” que comía lo que le apetecía y nadie hacía algo por impedírselo.

Hubo una de las clásicas paradas en una tienda de artesanías, cuyos precios baratísimos para un occidental, ofrecían: todo tipo de esculturas en bronce de los dioses, chales, carteras, joyas, trajes típicos, muebles, etc.

Volvimos al barco. Al pie de la escalerilla nos encontramos con el simpático brasilero Wilson Lopes, del equipo de animación y con la gentilísima Anna Tondo, del servicio de excursiones.

Fuimos a almorzar al Ristorante Tivoli, en el que nos atendió como en otras oportunidades la amabilísima Gwenie Noque.

Nuestro almuerzo fue delicioso, como de costumbre:

-Mozzarella de búfala con tomates cherry, albahaca y aceite de oliva virgen-extra de Italia del Sur.

-Spaghetti carbonara con gambas.

-Lubina con patatas aplastadas al vinagre y tomates.

-Torta de trigo y queso ricotta.

-Vino Alto Adige Gewrtztraminer “Elana Walch”

Después de almorzar fuimos como de costumbre a tomar el café al Grand Bar Piazza Navona. Allí nos encontramos con la simpática pareja francesa de Marc y su esposa. A él le llamábamos Marlon por su extraordinario parecido con el gran actor estadounidense en el célebre filme Apocalypse Now.

A las 6 p.m. el barco partió rumbo a Cochín, distante 200 millas náuticas.

La cena consistió en platos típicos de Campania, región de Italia en la que la imaginación y la alegría se encuentran también en la cocina.

He oído sonar las panderetas y he visto a la gente bailando en corro, he oído bullicio y risas, he visto hablar y gesticular como en una música de expresiones, una danza de manos.

Si se piensa en Campania, una tierra llena de contradicciones, se piensa en la alegría, el movimiento y el color.

Los campanos se distinguen por su capacidad de hacerte sentir como en casa y saber acogerte con la sencillez de la calidez humana.

Los platos transmiten la misma desbordante alegría de vivir combinando los ingredientes tradicionales: mozzarella junto con salsa de carne dentro del sartù de arroz (timbal típico napolitano), o bien fundida con berenjenas en la parmigiana al horno. Uno no dejaría nunca de deleitar el paladar con esta cocina de sabores fuertes.

Pero hay que comer los zite (pasta) troceados «a la genovesa» para poder decir que se conoce el auténtico espíritu de la cocina campana, un espíritu sencillo y pobre que sabe exaltar los sabores claros de la materia prima.

Nuestra cena consistió en:

-Crema de calabacines con gambas y mejorana

-Tagliatelle con calamares

-Guiso de conejo al estilo de Ischia con tartare de brócolis al limón y pan “Casatiello”

-“Panna cotta” con coulis de frambuesas

-Vino de Rioja Crianza, ” Bodegas Beronia”

Esa noche asistimos al espectáculo “Illusiones” en Il Teatro Colosseo. Fue de magia e ilusión con Svitlana Vdovichenko y la participación de los bailarines Afro Arimba.

A continuación comenzó el “Indian Party” alrededor de la piscina central del puente once. Nos sumergimos en la cálida y alegre atmósfera de la India con el equipo de animación, de DJ Jacky y los bailarines Afro Arimba.

En la próxima te contaré sobre nuestro recorrido por Cochín.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.