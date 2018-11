Paris le 9 novembre 2018.

Alessandro De Rosa nous offre un magnifique livre, captivant : entretiens avec le grand Ennio Morricone. Une belle surprise à propos d’un prodige d’intelligence et de sensibilité. Une lecture très efficace, qui vous emporte dès la première page.

« Un jour, fin 1963, j’étais chez moi, le téléphone sonne. « Bonjour, je m’appelle Sergio Leone… » Lequel m’explique être cinéaste et ajoute sans trop s’éterniser qu’il compte venir me voir un peu plus tard pour discuter de l’un de ses projets plus en détail. Je vivais à l’époque dans le quartier Monteverde Vecchio. Le nom de Leone me disait quelque chose et dès qu’il s’est retrouvé devant la porte de chez moi, ma mémoire s’est activée. J’ai tout de suite remarqué le mouvement de sa lèvre inférieure qui me disait lui aussi quelque chose : cet homme ressemblait à un garçon que j’avais connu à l’école primaire, en neuvième. Je lui ai demandé : « Mais, tu es le Leone de l’école primaire ? » Et lui : « Et toi le Morricone qui m’accompagnait viale Trastevere ? » On n’y croyait pas. Je suis allé chercher la vieille photo de classe où nous étions tous les deux. C’était incroyable de nous retrouver comme ça, presque trente ans plus tard. » Extrait d’Ennio Morricone, ma musique, ma vie

« J’ai découvert que mes souvenirs ne se résumaient pas à un sentiment de mélancolie devant les choses qui, comme le temps, se sont enfuies. Ils me font au contraire regarder devant moi, comprendre que je suis toujours là, encore surpris de ce qu’il peut m’arriver. » Ma musique, ma vie résulte de trois années d’entretiens entre Ennio Morricone et le jeune compositeur Alessandro De Rosa, trois années d’échanges vivants et passionnés au fil desquels émerge, comme des variations d’un concerto, la trame d’une autobiographie unique en son genre. Si le Maestro a accédé à la célébrité grâce à ses bandes originales devenues légendaires, de nombreux pans de sa vie et de son œuvre restent méconnus du grand public. De ses études au conservatoire jusqu’à son sacre aux Oscars en 2016, ce livre n’oublie rien de ses choix, de ses échecs et de ses réussites, de ses enthousiasmes, de ses influences et admirations. Au-delà de l’œuvre, ce sont aussi plus d’un demi-siècle d’expérimentations musicales et de cinéma que fait revivre, allegro e vivace, la voix du musicien.

Compositeur et chef d’orchestre de renommée mondiale, maintes fois récompensé pour ses collaborations avec les plus grands cinéastes – Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Terrence Malick, Quentin Tarantino…–, Ennio Morricone est l’auteur de près de 500 musiques de film et d’une centaine d’œuvres de musique pure. En 60 ans de carrière, il s’est imposé comme l’un des plus grands compositeurs contemporains.

Alessandro De Rosa a d’abord étudié la guitare avant de se tourner vers la composition sur les conseils d’Ennio Morricone. Il travaille aujourd’hui régulièrement pour la Rai ainsi que pour la Radio-Télévision suisse italienne.

“Se qualcuno fosse curioso di conoscere meglio me, la mia opera e il mio pensiero, lo potrà fare attraverso questo libro. Si tratta senza ombra di dubbio del miglior testo che mi riguarda, il più autentico, il più dettagliato e curato. Il più vero.” Ennio Morricone

Ennio Morricone. Ma musique, ma vie. Entretiens avec Alessandro De Rosa. © Éditions Séguier, Paris, 2018. Traduit de l’italien par Florence Rigollet. Nombreuses illustrations. Couverture : création grahique de Mélie Giusiano et Julie Muñoga ; photographie © Guido Harari. 15 x 21 cm – 624 pages – 24 € – ISBN : 978-2-84049-757-8

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée aux personnages réputés secondaires mais dont l’influence – et parfois l’œuvre – ont été durablement sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir ses goûts.

Félix José Hernández.