La guerra civil iniciada en 1868 en la provincia de Cuba, no es un capítulo tan glorioso en la historia de España como se ha querido hacer creer de un lado y de otro del Atlántico. Tampoco es tan conocido como se suele pensar. Por el lado insular pueden comprenderse los burdos intentos de reescritura que pueblan los libros de texto, y que han contribuido a deformar la percepción que tienen de sí mismas varias generaciones de españoles de Cuba. Pero por la parte peninsular la historia no ha ido mejor encaminada, porque ¿no son acaso los gobiernos que se han sucedido desde la muerte de Fernando VII a quienes incumbe la responsabilidad de la pérdida de las provincias ultramarinas? Es por tanto, mucho más cómodo, intentar hacer tabla rasa de un pasado –con el riesgo que comporta la repetición de la historia-, que la de señalar a los verdaderos responsables. No vaya a ser que desenredando la madeja se descubra que son los mismos que todavía tiran de los hilos del Estado español.

Si los cubanos quieren de verdad construir una nación propia y próspera en el futuro, no pueden seguir creyendo que la quema de Bayamo fue un acto heroico apoyado por toda la población, o que Carlos Manuel de Céspedes fue un hombre bueno inspirado por altos ideales; mucho menos, que una revuelta dirigida por mercena-rios (Escalante, 2001) y aventureros (Ciro Bianchi, 2018), era representativa del sentir de la población, particularmente del cam-pesinado, o de los pequeños comerciantes peninsulares y criollos que, día a día, contribuían con su trabajo a la creación de la riqueza por la que la isla llegó a convertirse en la provincia más próspera de España.