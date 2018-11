Si en la OEA (Organización de Estados de Rodillas ante los Americanos) la verdadera actividad es aplaudir cuando los gringos se lo ordenan para hacer ruido. Y en verdad que los treinta y cuatro miembros pata negra de la citada organización están haciendo de puta madre para arriba su trabajo porque en la América Morena la miseria está aumentando imparable hasta el colapso final, en Europa, que también están a tope de poder los gringos repartiendo, eso sí, algunas migajas un poco con Alemania y Francia, porque lo imponen el verdadero dueño actual mundial la clerecía vaticana, la Eurocámara con sus setecientos cincuenta y un afiliado en el escalafón de su cuerpo general de durmientes excelentemente pagados, dormidos, comidos y viajados, es otro organismo donde el que intenta trabajar y despierta con su buen hacer de su siesta a sus compañeros, le dan puerta y no lo dejan repetir.

Probablemente la cartagenera de España, eurodiputada Lola Sánchez, representando a ese partido Podemos que, al parecer, las próximas siglas que exhibirá como márquetin de acción será unos guantes de boxeo y una pierna poniendo una zancadilla, haya sido una de las que más, por no aseverar la que más ha trabajado y viajado en defensa de su trabajo. Y así ha sido reconocida por su actividad de defensa de los más débiles, como lo demuestran los premios recibidos de:

Premios internacionales y otros reconocimientos:

‘Fair Politician of the Year’ (2015 y 2016) – Max van der Stoel Foundation

‘Women of the Decade in Public Life’ (2017) – Women Economic Forum

Inauguración del ‘Aula Lola Sánchez’ (2018) – IES Yunquera de Henares

‘Endo de Oro’ al Mejor acompañamiento político (2018) – EndoDance.

Logros conseguidos a nivel parlamentario:

– Aprobación, con el 83% de la cámara a favor (muy alto), de una resolución europea sobre la iniciativa emblemática de la Unión Europea sobre el sector textil, que sienta las bases para la protección de los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor global del sector textil mediante mecanismos de diligencia debida en las empresas matriz europeas. (Abril 2017)

– Aprobada una Resolución del PE en apoyo al proceso de Naciones Unidas para la creación de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos (Octubre 2018).

Pero está claro que interrumpir el dulce sueño que provoca en los parlamentarios el volver de un viaje agotador de ver la técnica de enderezar plátanos a martillazos, es un delito que tiene que pagarlo gente como Lola, entre los muy pocos o escasos que sabemos que hayan aportado algo en sus virreinatos europeos de sillón con derecho a aire acondicionado, y acondicionar su vida a sus caprichos.

El Estado Mayor de Podemos, parece ser que sigue la premisa de aquellos que ellos se decían que eran de izquierdas progresistas, y todo el que trabajaba en la línea de defender al débil, “no salía en la foto”.

Dentro de los mil dos millones de habitantes de Europa, dentro, más concretamente, de los quinientos ocho millones de gente que integramos la Unión de Europa de rodillas ante el Vaticano y los trescientos veinticinco millones de estadounidenses, creo, sinceramente que lo que Europa necesita es gente de la actividad e independencia de trabajo en pos de los demás de Lola Sánchez Caldentey, aunque a Echenique o al Coletas no les guste que los despierten de su rutina, y se rodeen de gente que les canten nanas.

Salud y Felicidad. Juan Eladio Palmis