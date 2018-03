Barcelona, 20 de marzo de 2018.

Desde el 20 de febrero en la sala Fundación MAPFRE Casa Garriga Nogués de Barcelona se puede contemplar la obra de uno de los maestros de la fotografía del siglo XX: Brassaï.

Brassaï fue uno de los miembros más destacados dentro del conjunto de fotógrafos europeos y americanos cuyo trabajo entre las dos guerras mundiales redefinió la identidad de la fotografía y enriqueció su potencial como expresión artística.

La presente muestra recorre su trayectoria a través de más de doscientas piezas. Comisariada por Peter Galassi, conservador jefe del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) desde 1991 a 2011, es la primera exposición retrospectiva de Brassaï organizada desde el año 2000 (Centro Pompidou) y la primera que tiene lugar en España desde 1993.

Cuenta con el préstamo excepcional del Estate Brassaï Succession (París) y con otros préstamos procedentes de algunas de las más importantes instituciones y colecciones particulares de origen norteamericano y europeo: Museum of Modern Art (Nueva York), Centre Pompidou (París), Museum of Fine Arts (Houston), Metropolitan Museum of Art (Nueva York), Art Institute of Chicago, Nicholas y Susan Pritzker, David Dechman y Michel Mercure, Philadelphia Museum of Art, ISelf Collection (Londres) y San Francisco Museum of Modern Art.

Brassaï (seudónimo de Gyula Halász, 1899-1984) exploró primero las artes visuales tradicionales y la literatura mientras se trasladaba de su Brasov natal, en la región de Transilvania perteneciente al imperio austrohúngaro, hasta Budapest y Berlín, para establecerse finalmente en París en 1924. Allí se ganó la vida con esporádicos trabajos periodísticos que por lo general implicaban aportar fotografías, al principio realizadas por otros, pero enseguida las suyas propias.

Brassaï empezó a fotografiar en 1929 y durante la década de 1930 mantuvo una intensa actividad. Su tema principal fue la ciudad de París: su tejido físico, el día a día y especialmente su apariencia y vitalidad nocturnas. La fotografía artística era aún marginal, pero crecía extraordinariamente como medio de ilustración, tanto en las nuevas revistas ilustradas como en libros y otras publicaciones. Fueron estas circunstancias las que propiciaron la aparición, en 1932, de Paris de Nuit, la obra que de inmediato proporcionó a Brassaï un general reconocimiento. Era un tema del gusto tanto de la élite cultural como de la industria turística, receptivas y sensibilizadas con ese tipo de imágenes. Esta duplicidad caracterizará también el especial interés que tenía Brassaï hacia los mundos nocturnos de la diversión popular, el crimen y la prostitución.

El solapamiento entre los esfuerzos de Brassaï como artista y las fotografías que realizaba por encargo o con ánimo de ser publicadas dio lugar a un amplio y complejo conjunto de obras. Algunas exposiciones y publicaciones han tratado de ofrecer una visión integral de sus temas o un relato global de su trayectoria. La presente exposición persigue ante todo mostrar los logros de Brassaï como artista, a través de un conjunto en el que se presentan excelentes copias de época de sus mejores imágenes. La muestra ha sido posible gracias a la entusiasta y generosa colaboración del legado del artista en París (Estate Brassaï Succession), así como de relevantes colecciones museísticas de Francia y Estados Unidos. Once agrupaciones temáticas (más una selección de ejemplares originales de la revista de vanguardia Minotaure) muestran la trayectoria de Brassaï y resaltan al mismo tiempo su reconocido trabajo en París durante la década de 1930.

Tras su paso por Barcelona la exposición recalará primero en la madrileña sala Fundación MAPFRE Recoletos (del 31 de mayo al 2 de septiembre de 2018) y, a continuación, en el San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) del 17 de noviembre de 2018 al 17 de febrero de 2019.

Tras estudiar arte en Budapest y Berlín, Brassaï se trasladó a París en 1924. En 1949 adoptó la nacionalidad francesa y nunca regresó a su país natal.

Enseguida la ciudad le cautivó; los artistas y escritores de Montparnasse, pero también los maleantes, prostitutas, chulos y otros habitantes de los bajos fondos parisinos contribuyeron a que quedara inmediatamente prendado del tejido de la capital. Su día a día, su apariencia y vitalidad… se convirtieron pronto en la temática principal de la intensa actividad que mantuvo durante la década de los treinta.

Nadie fotografió París de noche tan exhaustiva y acertadamente como él, aunque también acumuló una colección considerable de imágenes de París de día. Pero, en todos los casos, estas creaciones respondieron siempre a un mismo objetivo: capturar los mejores signos de lo que para él se presentaba como una tradición perdurable, desarrollada de manera continua e ininterrumpida, sin alteraciones y generación tras generación.

Su libro Paris de nuit, publicado en diciembre de 1932, tuvo pronto un gran éxito a pesar de no incluir muchas de sus mejores fotografías nocturnas, que se harían o publicarían con posterioridad.

Cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Brassaï reorganizó su trabajo en grupos temáticos, agrupó todas sus escenas de la vida nocturna parisina bajo el epígrafe Plaisirs (Placeres).

El mundo expuesto tan vívidamente en ellas era tanto una realidad como un sofisticado mito. Los personajes retratados hacen generalmente de sí mismos pero, sin embargo, la obra de Brassaï no tiene carácter de reportaje: su objetivo y su logro más perdurable consistieron en revitalizar una rica mitología que ya existía en la literatura y en las artes visuales tradicionales, trasladándola al nuevo medio de la fotografía en su aspecto más visceral e inmediato.

Aunque Brassaï se instaló en París para dedicarse a la pintura, muy pronto empezó a conseguir ingresos esporádicos vendiendo artículos, caricaturas y fotografías a periódicos alemanes y húngaros. Las posibilidades que estos encargos le brindaban, junto a la fascinación que sentía por la vida fuera del estudio, hicieron que ya desde sus primeros años descuidara en cierta medida su objetivo principal.

Así fue cómo, a principios de los años 1930, descubrió su gran y original talento para la fotografía, medio que antes había despreciado. Entonces decidió conservar su nombre auténtico para sus cuadros, y firmar sus fotografías como «Brassaï», es decir «de Brassó».

Durante la ocupación alemana de París abandonó la práctica fotográfica y volvió al dibujo y a la escritura. Al igual que la mayoría de los dibujos conservados de su estancia como estudiante de arte en Berlín en 1921-1922, la mayoría de los que hizo durante y justo después de la ocupación, en 1943-1945, son desnudos femeninos. Lo mismo sucede con muchas de las esculturas que empezó a realizar después de la guerra.

Tras la guerra retomó la fotografía, aunque su romance con el París nocturno había terminado. Sí mantuvo, no obstante, el estilo que había forjado en los años treinta: directo, franco, comprometido con la magia de los hechos al desnudo.

Cuando Brassaï llega a París, a mediados de la década de 1920, el proceso de sustitución de las tradicionales ilustraciones por fotografías en periódicos y revistas estaba en pleno auge. El trabajo de Brassaï para ellos le llevó a improvisar, en sus inicios, una agencia fotográfica en la que él era el único empleado. Él proporcionaba a estos medios las fotografías que otros capturaban. Paulatinamente, al comprender las posibilidades de este fenómeno, Brassaï empezó a realizar y vender sus propias fotografías, y a obtener pronto un gran reconocimiento por ello.

El proceso coincidió, por otra parte, con el surgimiento de una incipiente tendencia en la fotografía: a diferencia de los fotógrafos con inclinaciones artísticas de principios de siglo, que emulaban a las artes tradicionales, los líderes del nuevo movimiento descubrieron el potencial artístico de las fotografías cotidianas.

Cuando esta tradición empezó a ser celebrada en los años setenta, el trabajo de Brassaï fue reconocido como una de las piedras angulares de su surgimiento y su evolución.

Desde casa o paseando, en un café o con amigos. ¿Quieres ver a Brassäi? Aquí está. ¿Tienes gafas de VR? Adéntrate en la exposición y disfruta de su visión de París y sus gentes: su arquitectura, el día a día y la noche más oscura y más brillante también – el pulso de la ciudad . El artista nacido en Brasov fue uno de los miembros más destacados dentro del conjunto de fotógrafos europeos y americanos cuyo trabajo entre las dos guerras mundiales redefinió la identidad de la fotografía y enriqueció su potencial como expresión artística.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Ciudad Condal,

Félix José Hernández.