Paris le 5 septembre 2018.

Le Centre des monuments nationaux et l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation présentent, en collaboration avec le Musée du Barreau de Paris, l’exposition « Chauveau-Lagarde, Défenseur de Marie-Antoinette » à la Chapelle expiatoire du 5 septembre au 16 octobre 2018.

Le Musée du Barreau de Paris conserve un fonds documentaire unique de notes de l’avocat Claude-François Chauveau-Lagarde, défenseur sur le procès de la Reine et sur celui de Charlotte Corday, complété en 2017 par le Portrait de trois-quarts de maître Chauveau-Lagarde par Césarine Davin-Mirvault (1773-1844), acquis en vente publique par maître Emmanuel Pierrat, conservateur du Musée du Barreau de Paris.

Cet ensemble exceptionnel prendra une nouvelle dimension grâce à sa présentation, sur proposition d’Aymeric Peniguet de Stoutz, administrateur de la Chapelle expiatoire, dans la sacristie de celle-ci. En effet, la Chapelle expiatoire fut érigée à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette sur l’emplacement d’un ancien cimetière dans lequel ont été inhumés environ 600 guillotinés sous la Révolution, parmi lesquels plusieurs ont été défendus par Chauveau-Lagarde (Marie-Antoinette, mais aussi Charlotte Corday, Manon Rolland, JeanPierre Brissot, Jeanne du Barry…).

Le visiteur sera invité à suivre le parcours de cet avocat, personnage parfois ambigu, qui a traversé cette époque mouvementée tout en restant fidèle à son idéal de justice et de liberté.

L’exposition sera constituée d’une vingtaine d’œuvres. Outre le portrait par Césarine DavinMirvault acquis par le Musée du Barreau de Paris, seront présentés l’Arrestation de Charlotte Corday d’après Henry Scheffer également prêté par le Musée du Barreau de Paris, le portrait de Marie-Antoinette en deuil par Alexandre Kucharski et le Buste d’Antoine Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire, tous deux conservés à la Conciergerie. L’exposition bénéficie aussi de prêts de la bibliothèque historique de la Ville de Paris, de la bibliothèque de l’Hôtel de Ville, de la Bibliothèque municipale de Chartres, du cabinet Sabine Bourgey numismatique et du cabinet Olivier Menut complèteront l’exposition. Un ensemble documentaire (manuscrits, imprimés, œuvres graphiques et numismatiques) permettra de contextualiser l’action de Chauveau-Lagarde, du Tribunal révolutionnaire à la Restauration.

Cette exposition est conçue et réalisée par Thomas Pucci, chargé d’action culturelle à la Chapelle expiatoire.

Chauveau-Lagarde, un avocat engagé pour les droits de la défense

Claude-François Chauveau-Lagarde est âgé de 33 ans en 1789 lorsqu’éclate la Révolution. Ouvert aux idées nouvelles, il est pris dans la tourmente des événements qui le conduisent sur les bancs du Tribunal révolutionnaire en tant que « défenseur officieux ».

Le 14 octobre 1793, il est commis d’office, au procès de la reine Marie-Antoinette mais il plaide aussi en faveur de plusieurs grandes personnalités de son temps : le général Miranda (aide de camp de Dumouriez) Charlotte Corday, les députés Girondins, Madame Élisabeth (sœur de Louis XVI)… Il s’oppose aux révolutionnaires les plus radicaux, notamment à JeanPaul Marat « l’ami du peuple ». Incarcéré pendant plusieurs mois sous la Terreur, il est libéré après le 9-Thermidor et poursuit son engagement comme défenseur. Il plaide pour l’abbé Brottier, accusé de conspiration royaliste, intervient en faveur de la communauté juive de Metz et défend le général Jourdain, accusé de machinations envers la République.

Sous l’Empire, il défend notamment « l’amazone » chouanne Caroline de Combray, accusée d’avoir pris part à l’attaque du courrier de la recette dans le bois de Quesnay (1807) : il supplie en vain Napoléon de la gracier. Après le divorce de l’Empereur, il est chargé de défendre les intérêts de Joséphine.

Distingué sous la Restauration pour avoir été le défenseur de la Reine, il continue à plaider en faveur de causes politiques. Il défend ainsi Cyrille Bissette, condamné pour avoir pris position contre l’esclavage en Martinique. Nommé président de l’ordre des avocats au Conseil puis conseiller à la Cour de cassation, il meurt le 19 février 1841. Son épitaphe au cimetière du Montparnasse porte sobrement : « Ci-gît Chauveau-Lagarde, avocat de la Reine au procès de 1793. »

« Suivant moi, la chapelle expiatoire est un vrai chef-d’œuvre, surtout les portiques de l’entourage d’une composition si ferme et si caractéristique. » Charles Garnier, lettre à Charles Bigot, 1883

Cet édifice, « peut-être le monument le plus remarquable de Paris », selon Chateaubriand, se trouve au cœur du VIIIe arrondissement, dans le square Louis XVI. Il est un des rares monuments mémoriels de la Restauration préservés. La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial de la Madeleine, ouvert en 1722. En 1770, les victimes de « la grande presse de la rue Royale », un drame survenu pendant les festivités du mariage entre le futur Louis XVI et MarieAntoinette, y sont inhumées.

Sous la Révolution française, le cimetière, situé à proximité de l’actuelle place de la Concorde où est, le plus souvent, dressée la guillotine, accueille les dépouilles de nombreux condamnés jusqu’à sa fermeture en mars 1794. Brissot, Vergniaud, Olympe de Gouges, Philippe-Egalité, Madame Roland et Madame du Barry y sont notamment inhumés. Le 21 janvier 1793, Louis XVI y est enterré puis, le 16 octobre, Marie-Antoinette. Sous la Restauration, Louis XVIII fait transférer les dépouilles du couple royal, le 21 janvier 1815, à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. L’édification de la Chapelle expiatoire, à partir de 1816, a une vocation mémorielle. Pour son commanditaire, Louis XVIII, l’édifice doit réaffirmer l’autorité du principe monarchique et rappeler le péché que constitue la mort de Louis XVI. L’architecte Pierre François Léonard Fontaine, secondé par Hippolyte Lebas, est chargé des travaux. D’inspiration néo-classique, fortement marquée par l’esprit romantique, la chapelle expiatoire est achevée en 1826. Dans la nef, deux sculptures monumentales illustrent le drame des souverains : l’Apothéose de Louis XVI par Joseph Bosio et Marie-Antoinette soutenue par la Religion par Jean-Pierre Cortot. Souvent menacée de démolition, la Chapelle expiatoire est classée monument historique en 1914, à la veille de la Grande Guerre. La Chapelle expiatoire est gérée, restaurée, animée et ouverte à la visite par le Centre des monuments nationaux. En 2017, elle a accueilli 23 674 visites.

Chapelle expiatoire. 29, rue Pasquier. 75008 Paris.

Horaires : D’octobre à mars : les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 10h-12h30 et de 13h30-17h. D’avril à septembre : du mardi au samedi de 10h-12h30 et de 13h30-18h30. Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.

