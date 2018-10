Paris le 12 octobre 2018.

Vincent Villeminot nous offre un magnifique roman, envoûtant, étrange, fort et puissant. Le lecteur ne sortira pas indemne de la lecture bouleversante à cause de la violence et les horreurs des génocides. Une grande réussite de la rentrée littéraire 2018.

Sur les bords du lac Leman, la jeune Ismaëlle va se lancer dans une pêche extraordinaire. Quel est ce nouveau Léviathan qui hante les profondeurs du lac ? Un récit puissant et halluciné sur le désir sous toutes ses formes.

Le jour où son père, pêcheur de longue date, se noie, Ismaëlle se retrouve seule. Seule, vertigineusement, avec pour legs un métier d’homme et une chair de jeune fille.

Mais très vite, sur le lac franco-suisse, d’autres corps se mettent à flotter. Des morts nus, anonymes, par dizaines, par centaines, venus d’on ne sait où — remontés des profondeurs de la fosse.

C’est en ces circonstances qu’Ismaëlle croisera Ezéchiel, fils d’un « Ogre » africain, qui a traversé les guerres du continent noir et vient sur ces rives affronter une Bête mystérieuse.

Fais de moi la colère est le récit halluciné, à deux voix, de leur rencontre, et de la partie de pêche qu’ils vont mener — échos lointains de Moby Dick. Une partie de pêche où le désir, la convoitise, le blanchiment, les génocides, sont autant de Léviathans. Mais où la joie, comme les larmes, pourra gonfler les ventres.

« Qui sommes-nous ? Pouvons-nous le savoir ? Nous appartenons-nous, nous qui « plongeons comme un jouet dans la baignoire de Dieu » (p.217) ? Questions éternelles dans un récit d’une singularité flamboyante. Une lecture lente, à recommencer encore et encore, une écriture allégorique aux interprétations inépuisables. » ActuaLitté.

« Il est fort probable que ce roman sera l’un des meilleurs – peut-être même le meilleur – ouvrages de cette rentrée littéraire. D’une puissance, d’une sensualité, d’une poésie éblouissante. Lisez-le, pour vous, pour les autres. » Cécile Coulon – Prix des libraires 2017 pour Trois Saisons d’orage

« Après avoir écrit des textes aux succès retentissants pour la jeunesse, Vincent Villeminot publie, un premier roman à destination des adultes sans toutefois renier ce qui l’anime : faire la part belle au fantastique et à l’imaginaire. Un conte des temps modernes. » Eva / Librairie Fontaine Victor Hugo

Vincent Villeminot – Interview :

www.lisez.com/livre-grand-format/fais-de-moi-la-colere/9782365693400

Vincent Villeminot, quarante-six ans, a longtemps vécu au bord du lac Léman. Un temps journaliste-reporter, il est romancier depuis dix ans, pour les adolescents et les jeunes adultes. Il est notamment l’auteur de U4. Stéphane et Instinct, tous deux parus chez Nathan (Syros). Fais de moi la colère est son premier roman en littérature générale.

Fais de moi la colère. Vincent Villeminot. © Éditions Les Escales domaine français, un département d’Édi8. Roman – broché – 140 x 225 mm – 288 pages -17.90 € – Couverture : © Hokus Pokus Créations. ISBN : 978-2-36569-340-0

Félix José Hernández.