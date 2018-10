ADVERTISEMENT

La Peña Flamenca “Los Romeros” acogió al primer participante internacional en la tercera edición del concurso de “Jóvenes Flamencos Ciudad de Andújar”. En la tercera semifinal participaron Samuel Romo Cordero, del municipio gaditano del Puerto de Santamaría; Moisés Vargas de Cartaya, de Huelva; Armando Mateos Fernández, de Estepa, provincia de Sevilla; Adrián Fernández Sánchez, de Don Benito, situado en la comunidad autónoma de Extremadura, y Rubén Eairixi Velix, natal de la isla de Cuba.

El semifinalista Rubén Eairixi Cartaya conoció el flamenco desde que era pequeño gracias a su abuela, sobre la que dijo: “Ella me cantaba canciones de Lola Flores, o de Sara Montiel. Y, en aquel momento, yo no sabía ni qué era el flamenco”. Explicó que creció interesado por la música en general pero que tenía muy cercano el “quejío”. Estudió cante jondo de forma autodidacta, puesto que en Cuba no existen escuelas que enseñen a cantar en este estilo, aunque sí de baile. Destacó que su sueño siempre fue ir a Andalucía para conocer y aprender de cerca sobre el arte flamenco. El semifinalista conoció la existencia del concurso andujareño a través de internet y, animado por la tónica del certamen, mandó un vídeo en el que interpretó una alegría. Cuando recibió la noticia de ser un semifinalista, sintió que estaba recibiendo un premio porque tendría la oportunidad de visitar, por primera vez, Andalucía y, así, de participar en un concurso de flamenco.

El presidente de “Los Romeros”, Miguel Cano, subrayó que en esta tercera edición del concurso, cuentan con 25 semifinalistas. También anunció que el próximo viernes 27 de octubre, habrá otra.