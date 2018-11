Fuente: La Región Internacional.

En el salón de la Oficina Coordinadora Xunta de Galicia en Cuba, radicada en el otrora Muy Ilustre Centro Gallego de la Habana hoy en día Gran Teatro ‘Alicia Alonso’ fueron recibidos por el Ilmo. Sr. Antonio Rodriguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración, los beneficiarios de las ayudas económicas que el pueblo gallego por medio de la secretaria Xeral entrega anualmente a los gallegos e hijos con más de 70 años de edad residentes en la mayor de las Antillas.

En un ambiente cordial y amistoso este dirigente gallego recibió el respeto y cariño sentidos por todos los que con esta ayuda resuelven parte de sus necesidades de vida en Cuba. En esta entrega estuvo presente el presidente de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba, Sr. Sergio Manuel Toledo Bueno, así como el jefe de gabinete y funcionarios de la Xunta de Galicia venidos de Santiago de Compostela.

En la antigua oficina del presidente del que fuera Centro Gallego de La Habana hoy sala ‘Ernesto Lecuona’. El secretario Xeral Sr. Rodríguez Miranda se dirigió a un grupo de los que ya habían recibido sus respectivas cartas con el monto a recibir en los bancos de cada municipio donde residen.

El secretario Xeral expresó: ‘Las ayudas a ustedes y sus familias no se hace con lo que nos sobra. ¡No! En Galicia no sobra nada. Todo el dinero que tenemos es necesario para muchísimas cosas. También para la salud en Galicia, para la atención de los mayores que están en las residencias y tenemos muchísimas personas mayores gracias a Dios. Lo mismo que en Cuba’. y continuó diciendo ‘Lo que tenemos es para todos. Para los que están en Galicia y para los que están en otros lugares del mundo. Es decir, Galicia no da lo que le sobra. Galicia reparte lo que tiene con todos, para que todos podamos vivir en cualquier parte del mundo mejor.’

Posteriormente pidió a todos no se olvidarán de Galicia y España, porque España está pendiente de todos al igual que Galicia. Y, era necesario que los gallegos y descendientes en el exterior estén muy pendientes de lo que acontece en esta bondadosa tierra ibérica. Además, solicitó, aunque es difícil voten en las elecciones, para que los que residen en Galicia conozcan que tienen interés de participar y no puedan decir que los del exterior no tienen interés. ‘Tenemos que demostrar a los que nos dan los dineros para hacer todas las cosas que se hacen fuera de Galicia que hay interés.’

También recalcó que el dinero recibido es mucho expresando: ‘Saben cuánto dinero se gasta Galicia en Cuba cada año?’ ‘Más de millón y medio de euros al año. Si lo ponemos en CUC cerca de 2 millones’. Puntualizando que esta cifra recibida en Cuba era como en ningún lugar del mundo, y era gracias a los gallegos de la Galicia territorial con sus pagos de impuestos. Por lo que ellos tienen que ver que lo agradecen participando en los comicios. ‘Tenemos que agradecer al presidente de la FSGC, Sr. Sergio Toledo, uno de los hombres que más trabaja aquí en la isla por todos los gallegos y descendientes.’ – enfatizó –. ‘Sin la ayuda de la Federación no podríamos hacer esto que estamos haciendo, y hay que agradecerle’

‘Quiero que sepan que el presidente Sr. Núñez Feijóo es la persona que más está luchando para facilitar que ustedes puedan votar fácilmente’ ‘Estamos luchando para que puedan ejercer su derecho al voto en el Consulado y en las propias sociedades’ ‘También sabemos que muchos nietos han quedado fuera cuando culminó el plazo de presentación’ ‘Hay otros que sus abuelas al casarse tuvieron que renunciar al casarse, etc.’. Emocionado dijo: ‘Debo informar que el Parlamento de Galicia ha aprobado dos propuestas para abolir el voto rogado y que los nietos que no pudieron obtener en su momento la nacionalidad tengan otra oportunidad.

Para concluir dio a conocer que todas estas propuestas fueron trasladadas a las Cortes Generales demostrando así que Galicia quiere a sus gentes del exterior. Además, dijo a los presentes que ya están trabajando con todas nuestras sociedades, exhortando a todos a que participen en ellas, y que ellos en la Xunta de Galicia están para atenderles, ayudarles y cuidarles. ‘A mí me toca ser el representante del gobierno de Galicia y con todo el cariño lo hago’ ‘Gracias por atenderme y les digo más. El próximo año continúan las ayudas y si podemos mejorarlas las vamos a mejorar’ ‘Recuerden. Yo me llamo Antonio y me manda el presidente Feijóo y entre los dos trabajaremos por ustedes. Les queremos muchos’, concluyó.