Hacia las Islas Maldivas, por el Océano Índico, en el Costa neoClassica

París, 14 de marzo de 2018.

Querida Ofelia:

Navegamos por un océano en calma todo el jueves 22 de febrero en dirección sur. El Alba tuvo lugar a 6 y 20 a.m., teníamos +26°c. El crepúsculo espléndido se produjo a las 6 y 15 p.m., teníamos +28°c. Ya por la noche pudimos avistar el archipiélago de las Malvinas a estribor.

EI archipiélago está situado en la parte superior de Chagos – Maldivas – Lakshadweep Ridge, una vasta cadena montañosa marina del Océano Índico (que constituye además una región ecológica terrestre), compuesta por Chagos y Lakshadweep. Con una altitud media de 1,5 metros (4 pies y 11 pulgadas) sobre el nivel del mar, Las Maldivas constituyen el Estado de menor altura del mundo. Debido a los riesgos relacionados con el crecimiento del nivel del mar, el gobierno local se ha comprometido a hacer de Las Maldivas un país “carbono neutral” en el año 2019.

Por la mañana nos habían distribuido en los buzones de los camarotes la siguiente nota:

“En Malé, capital de las Maldivas, se pueden producir concentraciones de carácter político o manifestaciones anunciadas con poca antelación o sin previo aviso. Como precaución, evite mezclarse en grandes concentraciones políticas en las cercanías de edificios del gobierno, dependencias de las fuerzas de seguridad y lugares simbólicos. No visite distritos o lugares alejados, ni edificios con acceso restringido. Procure no fotografiar a los manifestantes o a las fuerzas de seguridad, con el fin de no incurrir en faltas de respeto. Siga las instrucciones de las autoridades. La seguridad de nuestros huéspedes y la tripulación tiene la máxima prioridad para nosotros. Por ello, valoramos constantemente la situación de seguridad en colaboración con las autoridades y nuestros socios locales.”

Estuvimos conversando con la muy eficiente cabin steward Marilyn Gabutas, siempre dispuesta a complacernos.

Durante toda la mañana hubo numerosas actividades de entretenimiento para los turistas: torneos de dardos y de futbolín, quiz de cultura general y gastronomía, videoquiz de cine, juego de la oca; clases de bachata, cha cha cha, tango, salsa; desfile de moda, etc.

Cada vez que fuimos a la Oficina de Excursiones del Atrium nos atendieron muy bien: Valentina Re, Federico Lisotti y Alessia Piga, ésta ultima es una verdadera embajadora del savoir faire de Costa.

Il Ristorante Tivoli dedicó el día a la cocina del Véneto, la de ingredientes sencillos y sabores marcados.

Sedas y brocados, máscaras, caballeros y damas que sonríen locuaces en las danzas del Carnaval. Durante esos días es posible burlarse de las autoridades y mofarse de la moral, con la garantía del anonimato; no hay distinciones entre pobres y ricos y se puede negar y alterar lo que uno es, mientras que las montañas, a espaldas de la laguna, siguen siendo las guardianas, silenciosas, de la festiva falsedad.

En el aroma de un vaso de vino encontramos el olor de la tierra grasa, que nos conduce a la realidad de una región antigua y principalmente campesina. La mesa refleja esta matriz con una cocina pobre pero de gran gusto, expresada en algunos platos de una tradición local hecha de ingredientes sencillos pero de sabores marcados, como la pasta con alubias a la véneta, los tubetti con salchicha luganega al vino blanco, el hígado a la veneciana.

El hígado a la veneciana es una receta antiquísima que se remonta a la época de los romanos que, para cubrir el olor a hierro del hígado, usaban la dulzura de los higos, reemplazados después por los venecianos con las cebollas hasta llegar a ser un gran clásico de la cultura culinaria territorial italiana. La dulzura y la textura de las cebollas estofadas acogen la densidad del hígado devolviendo al paladar un equilibrio osado de azúcares y una sinfonía de sabores que claman un trago de vino para extasiarnos.

Nuestro almuerzo consistió en:

– Camarones con salsa Aurora

– Pasta Linguine al horno con mariscos y verduras crujientes

– Hígado de ternera estilo veneciano con polenta cremosa

-Pudin de leche de almendra y crema

-Vino Langhe Chardonnay Serbato “Batasiolo”

La simpática camarera filipina María, nos enseñó que en su lengua para saludar se dice: “maganda umaga” y para decir gracias “salama”.

Como solíamos hacer después de almorzar cada día, fuimos al Grand Bar Piazza Navona a tomar un café espresso italiano o un delicioso capuccino. Estuvimos conversando con el español don Andrés Paez (responsable de suministros a la cocina, bares y restaurantes) y el hondureño don Israel Castro (responsable de los bares), ambos caballeros muy amables y simpáticos.

La tarde transcurrió entre numerosas actividades de entretenimiento, bajo un sol brillante y un cielo de un azul espléndido: clases de pinturas sobre cerámicas, juegos de moneda, clases de italiano, torneo de ping pong, juegos de cine, videoquiz de caricaturas, baloncesto loco, clases de tango y de bailes caribeños, SPA, piscinas, mercadillo, Casino, galería de tiendas con descuentos de 50%, etc.

A las 6 y 30 asistimos al espectáculo de música de La India alrededor de la piscina central.

Al regresar al camarote para prepararnos para la cena, encontramos la siguiente carta:

“Estimado huésped,

Queremos aportarle cierta información sobre su crucero en el Océano Índico a bordo del Costa neoClassica, teniendo en cuenta las noticias sobre la situación política en las Maldivas.

Costa Cruceros considera la seguridad de sus huéspedes y de la tripulación una prioridad absoluta, y está en constante vigilancia del desarrollo de la situación en el lugar con todas las autoridades pertinentes.

Teniendo en cuenta el último aviso emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana, que sugiere evitar los viajes innecesarios a Malé, (la capital de las Maldivas), queremos compartir con ustedes cómo se llevarán a cabo nuestras operaciones en este puerto.

El barco está fondeado a no menos de una milla náutica de Malé.

EI transporte hacia y desde el aeropuerto internacional (localizado en la Isla Hulhule, separado de la capital), será realizado con un servicio de lanchas, que no tendrán parada en Malé.

Todos los servicios de lanchas desde el barco a Malé están suspendidos.

Todas las excursiones organizadas a las Islas Maldivas (excluyendo aquellas a Malé) están, por el momento, confirmadas, y comenzarán desde el barco, sin realizar parada en la capital.

Para aquellos huéspedes que deseen ir de manera individual a tierra, un servicio de lanchas desde el barco hasta la Isla Hulhule estará disponible durante el día (por favor, revisen los horarios en el Diario di Bordo). Recomendamos evitar visitas individuales a la capital (Malé).

Estamos continuamente evaluando cómo se desarrollan los acontecimientos en cooperación con las autoridades y nuestros agentes locales. En caso de que la situación cambie, evaluaremos una leve modificación en el itinerario.”

Nuestra cena fue también típica del Véneto, región italiana donde la pobreza se convierte en riqueza en sus platos.

Como ocurre con los personajes creados por la pluma de Carlo Goldoni, lo que nos fascina es la lengua que se habla en el Véneto, esa dulce cantilena que, entre sus notas, tiene también el gusto de la ironía, con la que nos invita a sonreír tranquilamente incluso en las situaciones más amargas. Como un atardecer en la desembocadura del Po, donde el agua dulce se encuentra con la salada.

La belleza paisajística del Véneto nos acompaña con mil aromas de magníficos vinos, la auténtica riqueza de esta tierra, y nos lleva a las delicias de la mesa, influida por cierta pobreza digna que se aprecia en los sabores esenciales presentes en sus platos: el jamón serrano de montaña, el queso Montasio, el arroz con guisantes o el bacalao a la vicentina con polenta a la parrilla.

Nuestra cena consistió en:

– Conchas de peregrino en agridulce servidas templadas con cebolla, vinagre y pasas

– Pasta Bigoli con estofado de pato

– Hojaldre con achicoria roja y queso Monte Veronese

-Tarta de sémola con bayas

-Vino Nero d’Avola consumano” Vitigno

Il Teatro Colosseo ofreció esa noche el espectáculo de la tripulación “Gente di Mare”.

Il Salone Puccino ofreció “La Noche Latina”, que consistió en tres espectáculos consecutivos: “Passion”, “El Sombrero Loco” y “Viva Latino”. Mientras que en la discoteca en forma de gigantesco platillo volador del puente 14, el DJ Jacky ofrecía “Disco Night”.

Así terminaba ese día y amaneceríamos anclados frente a Malé.

Sobre estas islas espléndidas te contaé en la próxima carta.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.