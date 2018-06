Crema, 8 giugno 2018.

Snodandosi a “U” intorno alla cattedrale, la piazza del Duomo presenta su ogni lato la tipologia architettonica del porticato, richiesta da una precisa delibera della comunità già nel 1474. Ancora oggi il suo lato meridionale è costituito da edifici loggiati che conservano la loro antica vocazione commerciale.

La configurazione dello spazio che circonda il Duomo iniziò ad evolversi a partire dalla tarda età comunale e raggiunse l’assetto attuale tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500. Il desiderio era di conferire a questa importante zona del centro il decoro di una piazza secondo la nuova concezione architettonica rinascimentale. La prima pietra dell’attuale Palazzo Comunale, che occupa il lato occidentale della piazza con l’interruzione del Torrazzo, fu posata nel 1525. L’edificio unisce in un’elegante sintesi le proporzioni e gli elementi in cotto della tradizione architettonica lombarda con il lessico dell’architettura veneziana, che dà respiro alla muratura grazie alla presenza di raffinate trifore e bifore in marmo riccamente modellato.

Il paramento murario è interrotto da numerosi stemmi di podestà veneti, alcuni dei quali scalpellati nel 1797 all’avvento della dominazione francese. Il podestà veniva rinnovato ogni sedici mesi ed era spesso molto amato dalla comunità, come dimostra la scritta dipinta risalente al 1575 che si ripete su alcune colonne dei palazzi Comunale e Vescovile. In un elegante cartiglio sovrastato da una corona si legge: “W N I COLO’ DONADO POD E CAP DI CREMA…”.

Nella parte a Nord del Torrazzo furono collocati gli uffici, mentre in quella a Sud trovarono sede l’Armeria (fino al 1642), l’Accademia dei Sospinti e il primo teatro pubblico (fino al 1720). Al termine della galleria poggiante su colonne in marmo di Boiticino con capitelli ionici, il palazzo si innesta con un breve risvolto alla Torre Guelfa, il brano architettonico più antico, con aperture di evidente sapore romanico e finestre rinascimentali al piano terra. Al centro della muratura campeggia il Leone di Venezia, proveniente da Porta Ripalta e qui collocato nel 1558. Nel 1548 la costruzione del Palazzo della Notaria (poi Vescovado) completò l’assetto della piazza verso Est. Negli anni successivi si decise infine di erigere il Palazzo Pretorio al posto della masseria e della vecchia sala del Consiglio, che si innestavano a Est della Torre; l’edificio fu in seguito dotato di un sontuoso portale e di uno scalone monumentale e fu adeguato alle funzioni di sede del consiglio, tribunale e luogo di rappresentanza, nonché di residenza del podestà-capitano veneto.

Il Torrazzo fa parte del complesso del Palazzo Comunale, nel quale fu inserito come porta monumentale in sostituzione di un ingresso preesistente più modesto. I suoi caratteri stilistici e costruttivi richiamano il gusto lombardo del primo Cinquecento, con persistenze di sapore tardo-quattrocentesco nei fregi in cotto. Presenta due fronti identici per quanto riguarda l’articolazione architettonica, ma che si differenziano per i contributi decorativi.

Il lato che dà sulla piazza reca due statue nelle nicchie ai lati della balconata (sin: San Pantaleone; dx: San Vittoriano), mentre nel riquadro centrale sopra il fornice inserito in un tempietto vi era il graffito con lo stemma della città (recentemente ripristinato). La facciata verso la via presenta sotto la balconata il bassorilievo col Leone di San Marco, contenuto in un’edicola stretta tra due finestre a forma di pera rovesciata, forse un richiamo alle lacrime di Cristo. Le stanze interne, che oggi ospitano gli uffici comunali, erano un tempo sede dell’archivio di notai.

Tra il 1958 e il’62 le strutture interne del Palazzo Comunale furono completamente rinnovate per continuare a svolgere la funzione di sede dell’amministrazione comunale; in quell’occasione furono restaurate anche le facciate del palazzo, nuovamente interessate da un importante intervento conservativo all’inizio degli anni Novanta.

Ringrazio il personale dell’Ufficio di Turismo di Crema (Piazza Duomo 22), che tanto gentilmente mi proporzionò un’abbondante e ricca informazione.

Félix José Hernández.