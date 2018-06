Crema, 8 giugno 2018.

Il santuario è dedicato alla Madonna, che qui apparve il 3 aprile 1490 a Caterina degli Uberti ferita a morte dal marito; il fatto scatenò una straordinaria devozione popolare soprattutto dopo il 3 maggio successivo, giorno dell’invenzione della Santa Croce (da cui l’intitolazione), quando ebbero inizio i fatti miracolosi.

Il progetto viene affidato a Giovanni Battagio, l’architetto lombardo più sensibile alle novità del linguaggio rinascimentale. La chiesa è un articolato organismo a pianta centrale dove a un corpo maggiore, circolare all’esterno e ottagonale all’interno, si saldano quattro nuclei minori formanti bracci di croce. Partendo dal cerchio -metafora della perfezione divina- ¬ Battagio sviluppa un progetto che si offre come riflesso dell’armonia celeste, ispirato tanto ai principi più aggiornati quanto agli archetipi antichi.

L’alzato esterno circolare è organizzato in quattro zone sovrapposte, con tre ordini di gallerie che si elevano al di sopra di una fascia scandita da paraste trabeate intervallate da ampie specchiature. L’ultimo ordine è opera dell’architetto cremasco Giovanni Antonio Montanaro, che subentra al Battagio alla fine del 1499 e conclude l’edificio con una galleria di gusto tardo-gotico armonizzata ai registri sottostanti.

Oggi la chiesa si presenta in cotto a vista, ma alcune tracce di un antico intonaco di rivestimento fanno pensare che il paramento murario esterno fosse interamente dipinto, ad eccezione delle parti in aggetto. In seguito ai danni subiti durante il terremoto del 1802, viene eseguito un “restauro stilistico” che interessa solo l’esterno dell’edificio (1904). Se ne occupa l’architetto Gussalli, che reinventa alcuni elementi decorativi (come i pinnacoli di pietra, i graffiti delle porte cieche) e ridisegna le facciate dei bracci di croce. Vengono inoltre smantellate le antiche tettoie, sostituite con le attuali cupole di rame.

La chiesa custodisce al suo interno uno straordinario patrimonio pittorico. La decorazione viene avviata in parallelo alla conclusione dei lavori murari; il pittore veneziano Benedetto Diana nel 1501 esegue la pala della Vergine Assunta con gli Apostoli (cappella maggiore) e si occupa, con aiuti, anche della decorazione a fresco dello scurolo (di cui sono ancora visibili le lunette con i Profeti) dove viene fissato il primo nucleo del santuario. Qui, nella grande nicchia dietro l’altare, è conservato il gruppo scultoreo raffigurante l’apparizione della Madonna a Caterina (XVII e XVIII secolo).

Da segnalare, nella parete di fondo, il delizioso rilievo in terracotta policroma raffigurante la Madonna col Bambino (fine XV secolo), che ornava un altare all’interno dell’edicola in muratura antecedente alla chiesa stessa.

Al 1575 risalgono le due pale di Bernardino Campi (Adorazione dei magi e Deposizione) e quella di Antonio Campi (Adorazione dei pastori) che ornano gli altari collocati nei nicchioni.

L’ultima pala viene eseguita poco dopo da Carlo Urbino (Salita al Calvario). I quattro altari recano un’accentuata decorazione plastica in stucco; di Uriele Gatti sono gli affreschi che occupano specchiature, lunette, tondi e cartigli.

Con l’arrivo dei Carmelitani Scalzi, che vi si insediano nel 1694, riprendono le vicende decorative del santuario. Tra il 1700 e il 1702 il pittore valtellinese Giacomo Parravicino e i quadraturisti varesini Gerolamo e Gian Battista Grandi, eseguono la decorazione della cupola maggiore (Trionfo della Croce), il perno ornamentale dell’intero spazio dell’edificio.

Al Parravicino sono attribuite anche la decorazione del braccio settentrionale e dello scurolo (volta e lunette). Le pitture settecentesche costituiscono una narrazione continua, che prosegue nel fregio sottostante la cupola, con una teoria di Profeti e Sibille; tra le coppie di figure sono inseriti otto medaglioni monocromi che rappresentano le storie di Santa Teresa d’Avila, riformatrice dei Carmelitani. La decorazione del braccio meridionale è dei fratelli luganesi Giuseppe e Giovanni Antonio Torricelli (1762); la cupoletta è stata ridipinta da Angelo Bacchetta nel 1870. La cupola del braccio settentrionale è invece opera di Eugenio Giuseppe Conti (1898). Tra il 1985 e il ’90 la chiesa è stata oggetto di una campagna generale di restauro.

Ringrazio il personale dell’Ufficio di Turismo di Crema (Piazza Duomo 22), che tanto gentilmente mi proporzionò un’abbondante e ricca informazione.

Félix José Hernández.