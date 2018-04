(Subtitulado en español) Para verlo en español debe activar los subtítulos.

En estos momentos Francia participa en una intervención militar. Sin dudas, el mundo observa también cómo este Parlamento delibera sobre el tema. Y nos verá divididos entre los que tienen razones para justificar la intervención, y los que, como nosotros, el grupo parlamentario de oposición popular, nos oponemos a la misma.

Este debate no nos debilita. Al contrario, muestra lo que somos: una democracia y la matriz de todas las repúblicas de la era moderna. Sin ahondar en las razones que nos oponen, es importante que todo el planeta sepa cuál es la posición común de los franceses, de un extremo al otro de esta Asamblea.

Respetando las opiniones de cada cual, los franceses consideran que aquellos que utilizan las armas químicas deben ser castigados. El uso de estas armas está prohibido, y a todos los franceses nos compete. En primer lugar, porque nuestro país ha sido martirizado por ellas; pero también porque fue en París, y gracias a una iniciativa nuestra, que fue adoptada la Convención contra el uso de armas químicas en 1993. De la misma manera, no podemos olvidar que en aquella ocasión no obtuvimos que las grandes potencias firmasen el acuerdo que entonces proponíamos, que incluía, recordémoslo, un capítulo prohibiendo también las armas bacteriológicas. Roguemos que un día no tengamos nada que reprochar a aquellos países que se negaron a firmarlo en aquel momento.

Dicho esto, quisiera compartir con ustedes nuestra interpretación de lo que ha ocurrido. La verdad es que hemos espantado un nido de avispas en el punto del planeta más revuelto. Sobre todo, porque allí se encuentra el 42% de las reservas de gas y 47% de las reservas del petróleo mundial. Razones más que suficientes para que muchos se sientan involucrados. No podemos contentarnos con decir que solo razones morales guían nuestros pasos; pues en ese sentido también podrían preguntarnos por qué no hemos auxiliado a los desgraciados rohingyas, perseguidos como todo el mundo sabe, ni tampoco hemos socorrido a los pobres kurdos abandonados a su suerte en esa misma zona.

Cuesta mucho hacer creer que estos bombardeos se hacen respetando resoluciones de las Naciones Unidas, porque en ese caso, haríamos todo para que se respetasen también aquellas decisiones que conciernen la Palestina o Cuba.

Pueden gritar todo lo que quieran. No quiero crear polémicas solo estoy argumentando.

Es precisamente en ocasiones como éstas cuando la moral y el respeto a las resoluciones de la ONU no se encuentran donde se las espera. Tengan en cuenta que hemos intervenido sin pruebas. No estoy diciendo que no teníamos certezas ni convicciones. No estoy diciendo que nuestros servicios de información no sean capaces de evaluar con precisión los indicios disponibles. Sin embargo, en el derecho internacional y en la acción internacional no se puede actuar sin pruebas fehacientes, suministradas por los organismos habilitados para hacerlo. ¿Y qué ha pasado aquí? Que los mismos estaban investigando cuando esos bombardeos tuvieron lugar. La organización que se ocupa de controlar el uso de armas químicas y encargada a la delicada tarea de determinar si fueron usadas o no estaba haciendo trabajo.

Cuando entramos en escena lo hicimos sin mandato de las Naciones Unidas lo que sin dudas compromete la credibilidad de Francia y de su diplomacia. Recalco el hecho de que no sólo no teníamos un mandato de la ONU, sino que tampoco se tuvo en cuenta la opinión de ninguna de las organizaciones regionales a las que concierne el conflicto en Siria; tanto o sino más, que a los occidentales. Hemos golpeado en vísperas de la reunión de la Liga árabe, sin considerar tampoco lo que allí pudiera haberse dicho.

Tampoco se ha tenido en cuenta a la Organización de la Unidad Africana. Lo único que hemos demostrado es que continuamos con los viejos métodos de las potencias imperiales que deciden sin tener en cuenta la opinión de los pueblos en nombre de los cuales pretenden intervenir.

Lo digo con pena, lo afirmo con dolor, y hubiera preferido no tener que hacerlo teniendo en cuenta la idea que tengo de mi patria. Hemos intervenido sin ningún aliado de la Unión Europea, lo que evidencia que la idea de una defensa europea y de un Ejército común no es más que un camelo. Hemos intervenido sin objetivo político preciso y lo estamos viendo ante nuestros ojos… sin ningún objetivo político…¡Silencio! (gritería de los parlamentarios, Melenchon pide que detengan el cronómetro).

Todos hemos escuchado al presidente de la República el domingo pasado. Cuando dijo que no había querido participar en la reunión que tuvo lugar en Astana; que se abstuvo de participar en la reunión de Astana. ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Que consiga sus objetivos el trío de Astana con Rusia, Irán y Turquía? ¿Son ellos los que queremos ver triunfar? ¿O quizás debemos buscar soluciones en la reunión en Ginebra que no avanza? ¿O tal vez debamos proponer la reunión de otra organización internacional?

No sabemos cuál es el objetivo político que se persigue aquí, suponiendo de que se trate de alcanzar la paz, la concordia y el amor que todos deseamos.

En cualquier caso, hemos intervenido sin objetivos militares definidos. Señor primer ministro, usted se ha comportado correctamente con los compañeros de mi grupo, convidándonos a la reunión el domingo pasado. En aquella reunión pudimos intercambiar, de manera responsable considerando las posiciones de cada uno. Como presidente de Grupo sólo le hice una pregunta aquel día, una pregunta que repito ahora delante de todos. ¿Cuáles eran los riesgos que corríamos? En consecuencia, las medidas pensaba usted tomar para evitar agravar el conflicto. Porque lo único que cuenta cuando se golpea a un adversario es saber hasta qué punto estamos dispuestos a golpearlo nuevamente.

Hemos sacudido un formidable nido de avispas. Usted me aseguró y todos hemos podido comprobarlo que todas las precauciones habían sido tomadas para evitar la escalada militar. Quiere decir que se respetaron todos los parámetros establecidos para no agravar las cosas en la zona. Disculpen pero la palabra es (en inglés): Deconfliction. ¿Pero qué significa este concepto? Significa evitar sorprender al enemigo. Lo que resulta curioso cuando se trata de una guerra que por naturaleza está llena de imprevistos.

Quiere esto decir que comunicamos al enemigo lo que íbamos a hacer y por donde queríamos pasar… Lo cual explica por qué los rusos se lo han tomado con tanta calma, y no han gastado ni un solo tiro. Ellos lo sabían todo… y ustedes han hecho muy bien advirtiéndoles de antemano que no corrían ningún peligro.

Nada, que todo esto da mucho que pensar. ¿Qué e lo que estamos buscando? ¿Por qué no se nos dice nada? ¿Creen que somos incapaces de comprender lo que ha pasado? Parece que hemos destruido dos fábricas de montaje de armas químicas, sin que se desprenda una gota de aire contaminado en la zona donde estaban ubicadas. Porque parece, y me alegro de ello, que no hemos matado a nadie, aunque no era eso lo que pretendíamos.

Pero señores… ¿Tanto barullo para esto?

Después de haber llegado al paroxismo, escuchamos al día siguiente al presidente de la República francesa decir que había convencido al Sr. Trump para que no retirase las tropas, porque era importante terminar el trabajo, o sea, destruir la fabricación de unas armas químicas que se habrían estado produciendo a la vista de todos durante las últimas semanas. Sólo que menos de 24 horas, el presidente de los Estados Unidos aseguró públicamente que el plan de retirada se mantiene. O sea, que todo esto parece más una salva de despedida que una operación militar destinada a restablecer un equilibrio.

La verdad está detrás del telón. Es por eso que me gustaría que usted nos precisara el contenido conceptual de lo ocurrido ayer por la noche. ¿Se trata de una declaración de guerra que no es tal? Tras haber atacado a un país a 3000 km de distancia ¿Debemos considerar que destruir tres de sus fábricas no constituye una declaración de Guerra?

Entonces lo ocurrido en Pearl Harbor tampoco lo fue. ¿O sí? Una declaración de guerra exigía la consulta y un debate en este parlamento.

Les diré cómo veo este asunto. Si el presidente de la República francesa dijo en el mes de mayo que había una línea roja infranqueable. ¿Qué nos impedía entonces reunirnos en mayo para definir un protocolo que fijase el castigo apropiado en caso de uso de las armas químicas? Sin embargo, no se hizo nada. ¿Qué significa señor primer ministro esta novedad llamada “legitimidad multilateral” evocada ayer en este recinto? ¡No señor! Para un francés no existe más que una sola legitimidad, o más exactamente, dos maneras de ver las cosas.

En cuanto a las decisiones que se toman el territorio nacional y que importan a nuestra población no existe más límite que nuestra propia voluntad soberana. Pero no en todo lo que concierne a las otras naciones, nosotros apostamos por un mundo ordenado, no en un mundo multipolar, porque ese mundo significa la guerra por la supremacía. Queremos un mundo regido por el derecho y no por la fuerza. Esto es en lo que creemos, o sea, la ONU. Acabo.

Vivimos en el mundo de las potencias emergentes (BRICS). Os lo advierto, la época en la que algunos países podían decidir por todos los demás ha terminado.