Á travers la plume élégante des auteurs, on découvre la vie d’un poète sensible et talentueux, aristocrate, dandy, homosexuelle… La biographie de Jacques d’Adelswärd-Fersen, un être fascinant en somme. Un livre intelligent, accessible où on plonge avec délectation, dans la poésie de l’exilé à Capri.

« Ils sont deux, comme de coutume, mais c’est Octave Hamard, le chef de la sûreté qui est présent en personne et Blot, son adjoint, qui l’accompagne avec des policiers en civil. Hamard est « d’un dévouement absolu à ses devoirs et d’une discrétion éprouvée » disent ses supérieurs. Ils viennent arrêter, dans un appartement du rez-de-chaussée du 18 avenue de Friedland, un jeune et riche aristocrate, un poète et romancier de vingt-trois ans, le baron Jacques d’Adelswärd. Le mandat de dépôt indique : «Outrages publics à la pudeur ; Excitation de mineurs à la débauche. »

Deux jours auparavant, à la réception de mariage de Stanislas de Castéja avec Alice de Montebello, tout le monde félicitait le même Jacques de ses heureuses fiançailles avec la charmante Blanche de Maupeou. Ce fatal 9 juillet 1903, le baron Axel d’Adelswärd et ses filles, Germaine, dix-huit ans et demi, et Solange, la plus jolie, de deux ans sa cadette et la préférée de Jacques, étaient à l’élégant Cercle de Puteaux. Là aussi, c’était un concert de félicitations comme le rapporte Le Figaro. […] Qui pouvait se douter qu’un drame était en préparation ? Certes, Jacques menait une vie hors des sentiers battus et aventureuse. Hétérodoxe dans ses goûts, depuis son adolescence et son passage dans différents internats, il donnait libre cours à ses penchants et voilà que, depuis plusieurs mois, le poète organisait chez lui, une ou deux fois par semaine, des tableaux vivants mettant en scène de jeunes garçons. Les spectateurs étaient variés, attirés par l’originalité de ces fêtes païennes et ce retour à l’Antiquité. »

Certains en ont fait un oisif, un décadent, un “Eros aptère”, comme l’écrivit Jean Cocteau. Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880-1923) a sans conteste sa légende noire : les goûts hétérodoxes d’un jeune aristocrate trop riche. Une oeuvre littéraire au parfum de scandale. Une affaire de moeurs impliquant des adolescents, qui le jette sur les routes de l’exil. Capri, le port d’attache où il finit par trouver refuge et se fait bâtir une demeure somptueuse, la Villa Lysis. Une jeunesse consumée dans le tourbillon des fêtes des années 1900. Sa passion de vingt ans pour Nino Cesarini. La création d’Akademos, première revue française à aborder ouvertement l’homosexualité, où écrivirent Colette, Maxime Gorki, Georges Eekhoud, Anatole France… Le culte de l'”opium immense”, auquel il sacrifiera sa vie. Enfin, à quarante-trois ans à peine, le suicide… puis la résurrection dans L’Exilé de Capri, le roman que lui consacre, en 1959, Roger Peyrefitte. Mais pour comprendre Jacques d’Adelswärd, il faut conjurer ses mythes.

A travers photographies, lettres et archives familiales inédites, les auteurs de cet ouvrage reviennent sur la vie de celui qui fut avant tout un homme de lettres, et occupa une place singulière dans l’effervescence du Paris et du Capri de la Belle Époque.

Magnifique manuscrit de Jacques d’Adelswärd-Fersen :

« Les morts qui nous aimaient ne mourront pas toujours :

Après avoir erré dans l’âpre inquiétude

Ils sauront retrouver le chemin d’habitude…

Mais leur âme a besoin du chaud de notre amour.

Les morts qui nous aimaient nous protègent dans l’ombre :

Pour leur calme éternel nous sommes des enfants…

Et si je les crois fiers de nous voir triomphants,

Ils sanglotent tout bas quand notre bonheur sombre…

Les morts qui nous aimaient ne nous voient point vieillir,

Ils contemplent nos cœurs, plus sûrs que nos visages…

Délivrés par la tombe, ils voient, et partagent,

Avec nous, les palais sculptés de Souvenirs !…

Jacques

Pâques 1922 »

Tous deux cousins du poète, Viveka Adelswärd, professeur émérite à l’université de Linköping (Suède), et Jacques Perot, historien et conservateur, portent ici un regard attentif et libre sur la vie et les œuvres de cet écrivain controversé.

Félix José Hernández.