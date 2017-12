Je suis L’Autre, de Berta Vías Mahou

Paris le 22 décembre 2017.

Un roman ensorcelant et lumineux, à propos de l’âme de l’Espagne des années soixante. Un berger pauvre et son rêve de chance et de rédemption à travers le monde de la tauromachie.

C’est d’abord une histoire vraie : celle de José Sáez, un jeune berger espagnol – pauvre comme tant d’autres dans l’Espagne des années 1960 – dont le physique est identique, à la mèche de cheveux près, à celui qui sera bientôt le plus célèbre des toreros du XXe siècle, Manuel Benítez « El Cordobés ». Que faire d’une telle ressemblance ? Tromper les foules ? Récupérer un peu de l’argent et de l’éclat promis à un autre que lui ? Telle est la décision de José Sáez, qui descend dans l’arène avec le visage de « l’autre » au risque d’y connaître l’échec et les mauvais coups. Ce n’est pourtant pas là le danger principal qui menace José, ni même l’enjeu de ce livre. Pris par le vertige du destin et de la réussite, José met tout en œuvre pour devenir L’Autre, au point d’en oublier la contrepartie exorbitante de son choix faustien : son visage, son passé et son nom ne lui appartiennent plus. Se révèle peu à peu le thème incontournable de ce livre, si subtil, si original, si espagnol dans l’âme et dans le style : l’Identité.

« Dans son premier livre traduit en Français, la romancière espagnole nous emmène à la rencontre du grand El Cordobés et de son sosie, berger torero. » Le Figaro

« Un prodige d’intelligence et de sensibilité, qualités réservées aux grands auteurs. » El País

« Une défense de la bonté et une chronique de la lutte individuelle pour survivre aux contradictions et comprendre les limites de sa propre vie. » El Mundo

« Berta Vias Mahou sait qu’au fond le métier d’écrire consiste à raconter la vérité. J’adore son courage et aussi l’étrange lucidité de ses histoires » Enrique Vila-Matas

Berta Vías Mahou est née à Madrid en 1961. Diplômée en histoire ancienne, elle a traduit en espagnol plus d’une vingtaine de grands écrivains allemands tels que Ödön von Horváth, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Joseph Roth et Goethe. Ancienne journaliste pour El País Semanal, elle est l’auteur de plusieurs essais, recueils de nouvelles et romans, parmi lesquels Venían a buscarlo a él (Ils sont venus le chercher, Acantilado, 2010), pour lequel elle obtient le prix Dulce Chacón en 2011. En 2014, c’est avec Yo soy El Otro (Je suis L’Autre, Acantilado, 2015) qu’elle remporte le 26e prix Torrente Ballester.

Je suis L’Autre. Berta Vías Mahou. © Éditions Séguier, Paris, 2017, pour la présente traduction. Traduit de l’espagnol par Carlos Rafael. Couverture : Mina Perrichon et Julie Muñoaga. Photographie de Jesús Medina. 15×21 cm. 21.00 €. ISBN: 978-2-84049-740-0

Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée aux personnages réputés secondaires mais dont l’influence – et parfois l’œuvre-ont été durablement sous-estimées. Il en résulte des essais, entretiens et biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir ses goûts.

Félix José Hernández.