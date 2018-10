Nació con una malformación congénita y una operación más hecha en Barcelona a los 15 años amenazó su vida.

La Habana, 110/10/2018. Con motivo del XVII Torneo de Golf de la Hispanidad organizado por la Embajada de España en Cuba se encuentra en La Habana Juan Postigo, Tricampeón de España de Golf Adaptado y Campeón de Europa en igual modalidad. Hoy fue entrevistado por medios de comunicación españoles acreditados en Cuba en el Club de Golf de Capdevila en La Habana.

ADVERTISEMENT

Este talentoso amateur español ha debido batallar desde niño para sobreponerse a los inconvenientes físicos que lo han afectado desde su nacimiento. Con tan solo 21 años, Postigo ha completado varias temporadas de dominio en el golf adaptado en Europa, resultados que lo motivaron a participar en campeonatos de golf a nivel profesional.

Postigo nació con una malformación congénita en la pierna derecha, que era más corta que la otra. Debido a esta situación pasó gran parte de su vida en hospitales, sometiéndose a operaciones y tratamientos para tratar de mejorar su calidad de vida.

Todo dio un severo vuelco en 2010, cuando tenía 15 años. Postigo pasó de nuevo por el quirófano en una clínica de Barcelona para amputarle el pie que tenía en el muñón, lo que supuestamente le permitiría llevar una prótesis más cómoda. Sin embargo, la intervención salió mal y le terminó por dañar un nervio: el dolor era insoportable y le resultaba imposible colocarse una prótesis. Por ende, Juan tomaba antidepresivos para calmar el dolor mientras su mundo se derrumbaba.

Afortunadamente, el golf acudió nuevamente al rescate: un amigo lo llevó a un campo y lo animó a pegar unas bolas con la pierna enyesada. Tras darse cuenta que sí tenía futuro en este deporte, Juan decidió retomar el juego pero ahora sin prótesis.

ADVERTISEMENT

“Al principio me costó mucho, sobre todo darme cuenta de que mi nivel no era el mismo que cuando lo había dejado”, recuerda el español.

Postigo fue progresando día a día hasta convertirse en campeón de Europa de Golf Adaptado, además de terminar segundo en el Nedbank South African Disabled Open en Sudáfrica. Cabe destacar que también es un triple campeón de España (2014-2016) y subcampeón mundial por equipos en golf adaptado.

He practicado varios deportes, tales como la vela y el esquí, pero me quedé definitivamente con el golf porque todos jugamos en igualdad de condiciones, en el mismo campo, con las mismas bolas y los mismos palos. Eso me enganchó, la posibilidad de jugar de tú a tú contra todos los golfistas restantes. Es un deporte que me da la posibilidad de competir contra los mejores y donde siempre habrán chances de ganar y luchar por estar en los primeros lugares”, concluye.

Juan Postigo continuará viajando por el mundo en busca de cumplir todos sus sueños y metas en el deporte que ama. De paso, en cada lugar que juegue también dejará su legado como una historia de superación y esfuerzo