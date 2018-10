Paris le 15 octobre 2018.

La plume exceptionnelle de l’excellent historien Ethan Katz, nous offre un ouvrage impressionnante, richement documenté : photos, documents, notes, bibliographie, etc. Incontestablement, un grand livre parfaitement structuré, magnifiquement écrit, à propos des relations entre Juifs et musulmans en France depuis le début du XXe siècle.

Loin de se réduire aux conflits actuels, les relations entre juifs et musulmans en France ont été forgées à l’aune d’une histoire ancienne, mouvante, complexe, faite d’une communauté de destins ou de franches oppositions.

Comment, dans l’espace colonial puis en métropole, où nombre d’entre eux sont venus s’installer plus ou moins de leur plein gré, les juifs et les musulmans ont-ils vécu et cohabité ? Leur histoire ne se limite pas à un face-à-face mais se comprend comme un jeu à trois, la République laïque ayant été un acteur essentiel de cette évolution.

Ethan B. Katz, à l’issue de plus de dix années de recherches, décrit et analyse les relations entre juifs et musulmans en montrant que la tendance à réduire ces catégories de Français à leurs seules identités culturelles ou religieuses est récente. Il insiste sur leurs perceptions réciproque comme sur celles des Français en général, et souligne combien la question coloniale puis le conflit du Proche-Orient, ont créé un fossé entre eux. Cet ouvrage offre un regard tout en nuances sur un sujet majeur et constitue une contribution inédite à la compréhension de la société française contemporaine.

Le poids de la fraternité, d’Ethan Katz (7 min). Steve Jourdin, journaliste :

Ethan Katz enseigne l’histoire aux États-Unis. Ses travaux portent sur l’histoire de l’Europe et de la Méditerranée. Son ouvrage The Burdens of Brotherhood, a remporté de nombreux prix. Il a également contribué à l’ouvrage dirigé par B. Stora et A. Meddeb, Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours (Albin Michel, 2013).

Juifs et musulmans en France. Le poids de la fraternité. Ethan Katz. © Éditions Belin, 2018. Préface de Benjamin Stora. Traduit de l’anglais (Etats- Unis) par Patrick Hersant. Collection Contemporaines. En couverture : Carrefour de la Goutte-d’Or ( XVIIIe arrondissement ), Paris, mai 1957. © Jack Garofalo/Paris Match/Scoop. Broché collé -15 x 22 cm – 576 Pages – 25,50 € – ISBN : 978-2-410-00264-5

La Collection Contemporaines, dirigée par Denis Peschanski, Henry Rousso : une nouvelle histoire du temps présent.

« Cette collection vise à faire connaître les enjeux majeurs de l’histoire récente, ceux qui sont à bien des égards décisifs pour notre époque. Nous souhaitons offrir à un large public les clés de compréhension du monde contemporain que proposent les meilleurs historiens, venus de tous les horizons.» Denis Peschanki et Henry Rousso.

Félix José Hernández.