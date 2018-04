Paris le 22 avril 2018.

Guillaume Denglos nous offre ce livre sérieux, intelligent et accessible, à propos de la vie d’un grand homme. L’auteur sait introduire le lecteur au cœur des situations non seulement d’affrontements et, incontestablement, avec beaucoup de savoir faire, il nous donne un cours d’histoire de grande qualité parfaitement structuré.

« Le maréchal Juin est une figure à part dans le Panthéon militaire de la France du XXe siècle. Fils d’une famille modeste élevé dans un quartier populaire de Constantine, le jeune Alphonse Juin a franchi brillamment toutes les étapes du cursus honorum de la méritocratie républicaine pour accéder au sommet de la hiérarchie militaire. Le célèbre adage attribué à Louis XVIII, affirmant que «tout soldat porte dans sa giberne un bâton de maréchal » pourrait être cité ici fort à propos. De sa sortie comme major de sa promotion à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1912 jusqu’à son élévation à la dignité de maréchal de France en 1952, Juin a multiplié les postes et les honneurs les plus prestigieux: chef de l’état-major général de la défense nationale (1944-1947), résident général au Maroc (1947-1951), commandant en chef des forces terrestres alliées du secteur Centre-Europe de l’OTAN (1951-1953), élu à l’Académie française en 1953. Dix ans auparavant, ses succès dans la campagne de Tunisie puis en Italie à la tête du Corps expéditionnaire français (CEF), l’avaient déjà fait entrer dans l’histoire par la grande porte. Sa réussite sociale, Alphonse Juin en fut toujours fier. Il ne se priva pas de la rappeler à l’assistance venue l’accueillir lors de son arrivée en grande pompe à Casablanca peu après sa nomination comme résident général au Maroc le 28 mai 1947:

‘Je suis un soldat. Je n’ai jamais manifesté des opinions et encore moins depuis que j’ai le droit de les exprimer dans un bulletin de vote secret. Mais mon origine compte. Je suis d’une humble origine. Il y a peut-être très peu de gens de ce pays qui peuvent se targuer d’une origine aussi humble que la mienne. J’ai été sur les bancs de l’école primaire et mon père n’a jamais gagné plus de 80 frs par mois. Ma mère était une ouvrière, mon grand-père gardien de phare. Ce que je suis devenu c’est grâce aux libéralités de la République. Ceci pour moi impose une conscience.’

Cette image d’un «soldat» d’origine modeste, un modèle d’officier républicain de la «grande muette» qui revendique son apolitisme ne doit cependant pas masquer une carrière marquée par une importante sélection mémorielle. La figure du maréchal Juin a longtemps été partagée entre une légende dorée et une légende noire. La première a porté aux nues son génie militaire grâce à la victoire du Garigliano, qui ouvre la route de Rome aux Alliés en mai 1944. La légende noire s’entremêle entre le passé vichyste, la déposition ratée du sultan du Maroc Sidi Mohamed Ben Youssef, le torpillage de la Communauté européenne de défense, et la rupture avec le général de Gaulle durant la guerre d’Algérie. C’est un fait, Alphonse Juin demeure encore aujourd’hui un personnage clivant des deux côtés de la Méditerranée. »

Le maréchal Alphonse Juin reste célèbre pour ses victoires en Tunisie en 1943, puis en Italie l’année suivante, à la tête du Corps expéditionnaire français. Ces faits d’armes masquent cependant une carrière entièrement orientée vers la défense de l’Empire colonial français en Afrique du Nord : au Maroc avec Lyautey, sous Vichy ou comme résident général à Tunis puis Rabat ; Juin est l’archétype de l’officier de l’armée d’Afrique. Son comportement vis-à-vis du pouvoir politique et son rapport à l’obéissance « d’homme à homme » avec Lyautey, Pétain ou de Gaulle, ont varié en fonction de ses engagements impériaux. Juin connaît au début des années 1950 l’apogée de son influence politico-militaire, avant d’être enfin marginalisé par le processus de décolonisation et par la politique algérienne du général de Gaulle.

Fondée sur des archives inédites, françaises, espagnoles et marocaines, cette biographie explore la brutale transformation qui a mené de l’Afrique du Nord française au Maghreb contemporain. Ce livre n’est ni une hagiographie, ni une analyse à charge, mais une tentative d’écriture d’une histoire partagée par les deux rives de la Méditerranée.

Guillaume Denglos est docteur en histoire contemporaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Cette étude sur le maréchal Juin a été récompensée par le prix d’encouragement à la recherche attribué par l’académie des sciences d’outre-mer. L’auteur a également publié en 2015 La revue Maghreb. Une publication franco-marocaine engagée 1932-1936 (L’Harmattan).

Juin. Le maréchal africain. Guillaume Denglos. © Éditions Belin / Humensis et Ministère des armées, Paris, 2018. Collection Portraits, dirigée par Thierry Sarmant. En couverture. Le maréchal Juin en 1954. © Yousuf Karsh / CAMARAPRESS / GAMMA-RAPHO. 14 x 22 cm. Broché collé. 600 pages. 26 euros.

ISBN : 978-2-410-01358-0

Félix José Hernández.