Crema, 8 giugno 2018.

La cattedrale di Crema, dedicata a Santa Maria Assunta, sorge sui resti del duomo romanico, gravemente danneggiato durante l’assedio che la città subì nel 1160 per essersi ribellata all’Impero (sono tuttora visibili nella cripta un’abside semicircolare, un altare in muratura ad essa connesso e numerose strutture murarie, databili tra la fine del XI e l’inizio del XII secolo). La chiesa conobbe in seguito varie fasi costruttive, parziali e discontinue ma sempre ispirate all’impianto originario, i cui elementi architettonici essenziali si sono fusi alla ricostruzione definitiva avvenuta con varie interruzioni tra il 1284 e il 1341.

E’ nell’elegante facciata a vento che l’originale concezione costruttivo-decorativa della cattedrale di Crema si manifesta a pieno, attraverso un linguaggio di elevato tenore dotato di raffinatezza stilistica non comune. L’uso dell’argilla sapientemente lavorata impreziosisce monofore, bifore, finestre a vento, nicchie, rosoni, oculi, loggette e fregi, con motivi geometrici e floreali tipici del repertorio decorativo del Gotico lombardo. Di grande interesse sono anche le sculture di chiara matrice campionese (fine XIII – inizio XIV secolo) che con la loro arcaica fissità impreziosiscono i portali centrale e meridionale.

Il piano unitario a capanna, che si eleva ben al di sopra del culmine delle navate, è ritmato da due semicolonne parallele collegate ai contrafforti laterali da archi a tutto sesto.

Internamente lo spazio è scandito da tre navate suddivise in cinque campate, coperte da volte a crociera costolonate e separate da massicci pilastri circolari, con una bilanciata alternanza di arco a pieno centro e ogivale; la luce che filtra dalle strette monofore e gioca tra le aperture del finto matroneo sopra le arcate longitudinali, crea una spazialità densa e avvolgente di sapore romanico. La chiesa è priva di transetto e presenta tre absidi a terminazione piatta, secondo il modulo quadrangolare cistercense, riconfigurate da un ampliamento che risale agli anni Ottanta del Quattrocento. Il Duomo che oggi vediamo non è certo nella sua veste tardo medievale originaria: l’aspetto attuale dell’interno è frutto di un generale restauro (1952-59) reso indispensabile da necessità di manutenzione e consolidamento dell’edificio; tale intervento ha apportato integrazioni laterizie consistenti in seguito alla rimozione delle sovrastrutture settecentesche, frutto di una radicale trasformazione barocca della chiesa risalente agli anni 1776-80.

La cripta, cui si accede da due scale ai lati dell’altare maggiore, fu ricavata in epoca tardo-cinquecentesca ed è stata completamente rifatta in occasione dei restauri del secolo scorso. Gli interventi pittorici a fresco, or presenti sotto forma di lacerti talora molto incompleti o sbiaditi, dovevano essere tutt’altro che episodici e presentavano una certa unitarietà. I frammenti più estesi e meglio conservati si trovano in controfacciata, dove campeggia una Madonna con Bambino in trono e angeli (inizio XIV secolo); altri brani significativi sono visibili nella quarta campata laterale sinistra (Madonna con Bambino e san Pantaleone).

Alcuni sono riapparsi nel corso dei restauri 2010-2012 e i più antichi risalgono alla seconda metà del XIII secolo (navata laterale destra). La cappella della Madonna della Misericordia (la prima a sinistra) non è stata ripristinata dai restauri del secolo scorso e conserva quindi la sua veste barocca (1776-80). Sopra l’altare è conservato a mo’ di ancona l’affresco trecentesco raffigurante la Madonna colBambino (ridipinto e integrato nel XVI e nel XVIII secolo). La cattedrale ospita altri significativi dipinti: di Vincenzo Civerchio l’Annunciallione (1523, navata laterale destra, quinta campata); San Sebastiano fra i Santi Cristoforo e Rocco (1519, navata laterale sinistra, seconda campata); l’Assungione della Ver del Civerchio (sec. XVI) rinfrescata nel XVIII secolo da Mauro Picenardi (parete di fondo dell’abside); di Guido Reni Cristo appare a San Marco (1640-42, navata laterale sinistra, terza campata); di Gianbattista Lucini le quattro tele raffiguranti i miracoli eucaristici (1685-86, ultime campate laterali destra e sinistra). Le cappelle terminali ai lati dell’abside maggiore sono dedicate a San Pantaleone patrono di Crema (destra) e al Crocifisso (sinistra), che ospita il celebre manufatto ligneo probabile opera di colte maestranze d’Oltralpe (terzo quarto del XIII secolo), da sempre oggetto di grande venerazione.

Félix José Hernández.